Ongenode gast – Bloemenactie de Schans

Tijd: 13:00 uur

Datum: 30 april

Plaats: Leek/Tolbert



LEEK/TOLBERT – Het is donderdagmiddag iets na 13.00 uur als de ongenode gast zijn auto parkeert in de Lindensteinlaan te Leek. In verband met vakantie van een collega en drukte op de redactie, fungeert de ongenode gast van dienst vandaag als ‘invaller’. Maar Leek is zeker geen onbekend terrein voor hem. Dagelijks rijdt de ongenode gast erlangs als hij naar het noordelijk deel van het Westerkwartier rijdt, waar hij normaal gesproken actief is. En bovendien is hij vaker in Leek voor afspraken voor De Krant of de Streekkrant. Als de ongenode gast de auto uitstapt en richting huisnummer 44 loopt, komt het gebouw hem dan ook bekend voor. Hier is hij eerder geweest.



Maar dat was destijds om een andere reden dan vandaag de dag. Waar een aantal weken geleden een afspraak met de ‘GGD’er in de buurt’ op de planning stond, neemt de ongenode gast vandaag een kijkje bij Sociaal Werk De Schans. In de gehele gemeente Westerkwartier brengen de medewerkers van De Schans deze hele week ballonnen bij de inwoners. Niet zomaar ballonnen, maar in een speciale hartvorm, om de inwoners een hart onder de riem te steken. Vorige week heeft de ongenode gast al contact gehad met Anouk Pentinga over het programma en dus weet hij dat de medewerkers rond 13.00 uur aanwezig zijn in het gebouw van De Schans in Leek.



En dat is inderdaad het geval. Als de ongenode gast het gebouw inloopt, weet hij ook gelijk dat hij goed zit. Honderden rode ballonnen vullen de verschillende kamers. Achter deze ballonnen zitten de medewerkers verstopt, maar de komst van de ongenode gast blijft niet onopgemerkt. “Goedemiddag”, zegt Regina Oostenbrug, buurtwerker bij Sociaal Werk De Schans. “Goed dat je er bent. We staan net op het punt om de ballonnen in de auto’s te laden en rond te brengen bij de inwoners. Vanmorgen was een ploeg aanwezig om de ballonnen op te blazen en te voorzien van kaartjes. Nu is het aan ons de taak om de ballonnen af te leveren”. Eén van de medewerkers die vanmorgen heeft helpen blazen (met een compressor) is Nienke de Roo, buurtmaatschappelijk werker. “Er liggen weer honderden ballonnen klaar”, lacht zij. “De afgelopen dagen hebben we in totaal zo’n duizend ballonnen klaargemaakt. We doen dit enerzijds omdat we de inwoners van het Westerkwartier een hart onder de riem willen steken in deze moeilijke tijd en anderzijds omdat we willen laten zien dat we er ook nu gewoon zijn. We willen laten zien dat mensen ook nu bij ons aan kunnen kloppen”.



Als Nienke het pand verlaat –haar uurtjes op kantoor zitten er immers weer op, ’s middags werkt ze thuis- zorgen de overige medewerkers ervoor dat de auto’s volgeladen worden met ballonnen. De ongenode gast is de moeilijkste niet en helpt de dames vrolijk mee. “Ik ga zo naar Zevenhuizen, Enumatil en Midwolde”, vertelt Regina. “De andere twee meiden gaan naar De Zijlen om daar ballonnen te overhandigen. We proberen zoveel mogelijk inwoners van het Westerkwartier te bereiken. Niet alleen ouderen of cliënten van De Zijlen, maar ook volwassenen, jongeren en kinderen. Hoe meer mensen een ballon krijgen, hoe beter”. Als de auto’s zijn volgeladen, besluit de ongenode gast om met Marleen Berg (buurtsportcoach) en Pietsje Bos (buurtmaatschappelijk werker) mee te gaan naar De Zijlen. Wel in verschillende auto’s, zodat we zo min mogelijk met elkaar in contact komen.



Terwijl we onze auto’s parkeren bij De Zijlen, worden de ballonnen gelijk opgemerkt door de bewoners. Vanuit de tuin en vanachter de ramen worden de medewerkers van De Schans toegezwaaid met een glimlach. Het zorgt ook bij Marleen en Pietsje voor een hoop pret. Een muziekje wordt opgezet, de handschoentjes gaan aan en vervolgens worden de ballonnen, voorzien van een kaartje, in de tuin gestoken. Inmiddels worden Marleen en Pietsje opgemerkt door meerdere bewoners en komen allen een kijkje nemen. Ook voor hen ligt natuurlijk een prachtige ballon te wachten. “Waarom is dit?”, vraagt één van hen. “Om jullie een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. Gewoon, omdat het kan”. De cliënt van De Zijlen antwoordt: “Bedankt”, en vertrekt vervolgens vol trots met de ballon naar binnen”.