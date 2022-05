Ongenode Gast – Boekenmarkt Roden

Wat: Boekenmarkt Roden

Waar: Ceintuurbaan Noord

Wanneer: 3, 4 en 5 mei

RODEN – Naar de boekenmarkt in Roden? Dat laat de Ongenode Gast zich geen twee keer zeggen, ze is dol op boeken. En al helemaal op goedkope boeken. Dus op naar de boekenmarkt. Parkeren lukt nog net, zo veel auto’s staan er. Dan op naar de ingang, waar een enorme rij mensen al staat te wachten. De moed zinkt haar in de schoenen; dat gaat wel even duren.

In de rij staat al meteen een bekend gezicht, Evert Wensink uit Marum staat al vanaf kwart over negen te wachten. ‘Geen idee dat het om 10 uur open zou gaan,’ zegt hij. Hij is op zoek naar literatuur. ‘Brokken.’ En dan verduidelijkend naar een wat onnozel kijkende Ongenode Gast: ‘Jan Brokken. Moet je echt eens proberen.’ Maar ook LP’s staan op zijn verlanglijstje. ‘En dan maakt het niet zoveel uit wat ik tegenkom. Als het leuk is, neem ik het mee.’

R. Reitzema staat even verderop. Hij is vanuit Zeijen op de fiets gekomen. Hij heeft een lijst bij zich. ‘Hier staan 508 boeken op. Nee, die zóek ik niet, deze heb ik al. Ik heb hem mee om te voorkomen dat ik ze dubbel koop.’ Hij zoekt vooral boeken die in het Gronings geschreven zijn. ‘Je bent in Drenthe hoor!’ klinkt achter hem. Hij trekt zich er niks van aan. ‘Ook boeken over landbouw in Groningen hebben mijn interesse.’

En opeens gaat de deur open en kunnen de boekenliefhebbers naar binnen. De ongenode gast moet zich beheersen om niet een stapel boeken uit te zoeken en haar werk te doen. Anneke Hummer staat bij de stelling met de ‘R’ erop. Ze heeft ook een lijst mee. ‘Ik zoek boeken van Nora Roberts. Ik vind dat een goeie schrijfster. Haar boeken hebben een mix van romantiek en spanning. Maar ik heb er al heel veel. Ook boeken met haar pseudoniem heb ik al. Dus ik heb die lijst echt nodig om te kijken of ik ze straks niet dubbel heb.’

Nel Rienstra is boeken aan het prijzen. ‘Bij het bepalen van de prijs hangt het af van de kwaliteit van het boek. Deze bijvoorbeeld,’ en ze wijst op een groot en dik boek over kruiden dat er gloednieuw uitziet, ‘is vijf euro. Dat is het echt waard. We kijken ook een beetje naar de uitgever en of een boek nog actueel is.’ Achter haar pakt een dame het boek met de kruiden. ‘Dat is voor mij. En ik wil niet in de Krant,’ zegt ze en stopt het boek demonstratief in haar tas.

Meneer van Dort is op zoek naar boeken van Nicci French voor zijn vrouw. ‘En voor mezelf boeken over de oorlog.’ Hij staat bij een rij oorlogsboeken. ‘Deze zoek ik nu net niet. Die zijn veel te algemeen. In deze boeken worden veel feiten overgeslagen. Je zou het boek Endlösung moeten lezen. En daarachteraan een van de boeken van Van Agt over Palestina. Dan besef je dat de Joden veel hebben geleerd van de Duitsers, maar vooral de verkeerde dingen. En ja, dat mag je best in de Krant zetten.’

Hans de Rooij is penningmeester van de Boekenmarkt. ‘We mogen 120 man tegelijk naar binnen laten, vandaar het pasjessysteem. De opbrengst van de boekenmarkt is voor een goed doel. Dat is altijd de Ghana Werkgroep, en de Tsjernobylkinderen. Die komen natuurlijk niet uit Tsjernobyl, maar uit Wit-Rusland. Vorig jaar ging dat niet door vanwege Corona, deze keer niet door de oorlog. Dus hebben we ervoor gekozen om Oekraïne als goed doel te bestempelen.’ Op de vraag wat er met de overgebleven boeken gebeurt zegt hij: ‘Daar is nog discussie over. De oudpapierprijs is heel hoog, dus dat zou dan geld opleveren voor het goede doel, maar dat voelt toch niet helemaal goed. Daarbij zijn er ook boeken nodig voor leesvaardigheidsprojecten voor kinderen en volwassenen. En dat voelt toch beter. We zijn er nog niet uit.’



Mans Klaassens is hoofd logistiek bij de Boekenmarkt. ‘het is altijd flink aanpoten, maar we hebben het weer voor elkaar gekregen. De boeken worden door particulieren gebracht. We nemen niet alles aan, de boeken moeten mooi en bruikbaar zijn. Ze moeten niet uit elkaar vallen. Eigenlijk moeten het boeken zijn waarvan je spijt krijgt dat je ze weg hebt gedaan.’