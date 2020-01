Ongenode gast borrelt gezellig mee op de nieuwjaarsreceptie van Noordenveld

RODEN – De Nieuwjaarsbijeenkomst van Noordenveld zorgde er weer voor dat het schier onmogelijk parkeren was rondom het gemeentehuis. De Ongenode Gast nam ook dit jaar een kijkje op het feest der herkenning en zag hoe vele Noordenvelders weer de gelegenheid namen om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.

De eerste hand die vandaag geschud wordt, is niet eens van een Noordenvelder. Zeuv’mhuuster Mirjan Postma vormt het ontvangstcomité. Daarna is het aansluiten. De rij lijkt minder lang dan andere jaren. Het lijkt sowieso iets minder druk dan vorig jaar, al mag er nog steeds niet geklaagd worden over de opkomst. Burgemeester Klaas Smid en wethouders Henk Kosters, Kirsten Ipema, Jeroen Westendorp en Alex Wekema schudden waarschijnlijk hun honderdste hand van de dag. Datzelfde doet Marinus van der Wal. Daarna is het socializen geblazen. We zien de mannen van Volksvermaken Roden, met Albertus Lieffering, Lammert Kalfsbeek, Cor van der Steeg en Jan-Herman Kunst. Afwezig is Rik van der Es. Of is-ie nog op wintersport? We zien ook Pierre Berghuis en Gea Akker. En we raken in gesprek met Albert Gelling, die nog niet zo lang geleden exclusieve plaatsen had op het TT-circuit in Assen. ‘Ik kon de auto zo achter de paddock parkeren’, klinkt het enthousiast.

Verderop zien we ook Marry Brink, Henk Koekkoek, Rolf Swart, Hotze van Wijk, Koos Strijker, Freddy van Unen en Peter Sluiter. Ook Bert Flonk, Roelf Pijpker en Froukje Zijlstra-Stulp van Omroep Westerkwartier (pardon, Omroep Zulthe!) zijn er. En er is zowaar een hele Eener enclave aanwezig. Onder andere Maznou Wolthuis, Johan Kemkers, broer Jan Kemkers (niet te verwarren met de Roner Jan Kemkers, die er ook gewoon bij is!) en Wisse Hummel zijn van de partij. Anne Doornbos lijkt te ontbreken vanavond, wellicht is hij al druk met toneel.

Op het moment dat de Ongenode Gast aansluit bij Jos Darwinkel en Hans van der Laan, neemt burgemeester Smid het woord. Dat doet hij ditmaal niet vanaf de trap, maar vanuit de hoek van de ontvangsthal. De burgervader heeft zeer zijn best gedaan om er geen standaard praatje van te maken. Dat lukt hem zeer aardig. De Telegraaf wordt op de hak genomen en ook de ambtelijke taal komt voorbij. Smid, die erachter is gekomen dat schrijven schrappen is, krijgt de lachers op zijn hand. Mocht hij ooit besluiten te stoppen als burgemeester, dan kan hij altijd door als conferencier.

Na zijn speech klinkt luid applaus. Men concludeert: we hebben hier niks te klagen. En zo is het. We kijken verder en zien ook Wilma van der Laan. Verder is ook Miranda Nienhuis van de partij. Johan Ram heeft het er vanavond maar druk mee. Hij bedient het dorstige publiek op hun wenken. Ook Albert Douwsma is vanavond gewoon aan het werk. Ook aanwezig: Robert-Jan Meursing, evenals Willem Dussel en Henk Bosma. De agrarische sector laat van zich horen, mogen we concluderen. Hendrik Smeenge is één van de grote afwezigen. Jammer, want in de speech van Smid werd zijn rol rondom de junistorm nog even belicht. Ook afwezig: Hans de Vries. De VV Roden-preses is er – in tegenstelling tot zijn Norger collega Albert Drenth – niet bij. Dineke Scheper houdt Albert gezelschap, zoals Edwin Blokzijl en Wim Stroetinga dat ook doen. Oud-burgemeester van Leek Berend Hoekstra is er ook. Hij vertelt over Flying Red, de basketbalvereniging waarvan hij voorzitter is. In 2020 wil de club stappen zetten, net als Platform Leek overigens. Berend is erachter gekomen dat pensioen maar een relatief begrip is. Nog altijd heeft hij genoeg om handen.

Op de tweede verdieping van het gemeentehuis lopen we Reinder Auwema tegen het lijf. Ook Roelof Pastoor zien we daar, evenals Jan en Bart Spandaw. Even verderop staat een delegatie van de Zakenkring, waaronder Bertjan Stadman, Emiel van der Heide, Jeanet Noppert en Johan Hummel. Ook Gerard Meijers heeft zich boven verschanst.

Eenmaal weer beneden, op weg naar de uitgang, zien we nog Richard Veurman, Rieks Perdok, Armein Sikkenga, Albert Eising, Robert Meijer, Otto Huisman, Free Hoving, Harm Holman, Anita van der Noord, Gerard Willenborg en we zien Eddy Lagro net weglopen. Gelukkig liep de Ongenode Gast hem twee dagen eerder al tegen het lijf in Norg.

Voor eenieder die de Ongenode Gast wél tegen het lijf liep, maar niet in dit verhaal voorkomt: mijn nederige excuses. Mocht u een alibi nodig zijn, dan kunt u mij altijd bellen!

Wat: Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Noordenveld

Wanneer: maandag 6 januari

Hoe laat: 20:00 uur