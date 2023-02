Ongenode Gast – Energiemarkt Noordenveld

Met de huidige energiecrisis kan het haast niet anders dat heel Noordenveld uitloopt voor de energiemarkt in De Brinkhof. De ongenode gast besluit het te ondervinden, ook omdat zij zelf nog wel wat tips kan gebruiken om op haar energiekosten te besparen. De vermoedens worden bevestigd als ze de parkeerplaats oprijdt en op zoek moet naar een plekje. ‘Al voordat de markt geopend was, stonden de eerste bezoekers al voor de deur’, aldus Mirjan Postma. Mirjan is communicatieadviseur duurzaamheid bij de gemeente en organiseerde deze middag in die hoedanigheid. ‘Het doel is om onze inwoners te informeren over hoe ze hun woning kunnen verduurzamen’, vertelt zij. Voor elke bezoeker is er een goodiebag, gevuld met onder andere een douchetimer. Kijkend naar de resterende voorraad zijn er al 200 mensen geweest. ‘En we zijn nog niet eens een uur onderweg’, grinnikt Mirjan. De eerste reacties van bezoekers zijn volgens haar duidelijk. ‘Door de hoge energieprijzen is er veel behoefte aan informatie. Mensen willen nú actie ondernemen.’

Bij de diverse kraampjes is het dringen geblazen om met de specialisten in gesprek te komen. ‘Even rustig op m’n beurt wachten’, zegt mevrouw Bruining. Ze is toe aan een nieuwe cv-ketel en wil daarom informatie over een warmtepomp. Een dame achter haar adviseert haar daarbij te vragen naar de geluidsoverlast die deze pompen schijnen te kunnen geven.

Terwijl er wordt omgeroepen dat er een livesessie over thermografie zal starten, ziet de ongenode gast Richard Veurman binnenlopen. Hij is raadslid met duurzaamheid in z’n pakket en wil graag weten hoe het onder de mensen leeft. Maar is hij ook benieuwd wat er voor hemzelf op de markt is. Niet lang geleden kocht hij een huis met nul isolatie. ‘We zijn begonnen met het isoleren van de spouwmuren en de kruipruimtes.’ Hij had het liefst alles tegelijk aangepakt, maar boven heeft hij nog steeds enkel glas.

De heer Waalderbos krijgt in maart zonnepanelen en is hier om zich verder te oriënteren over hoe klimaatneutraal te wonen. Hij heeft niet zoveel op met warmtepompen en dan met name het geluid waar buren last van kunnen hebben. ‘Ik wacht op nieuwe ontwikkelingen, zoals waterstof in de verwarmingsketel’, zegt deze oud-cv-monteur.

Bij de stand van Energiecoörporatie NoordseVeld wordt fanatiek uitleg gegeven. De vereniging staat voor het energieneutraal maken van de gemeente Noordenveld. ‘Een energiecoach kan bij u thuis komen om te kijken wat u verbruikt’, aldus Jeroen Niezen. Ook hier kunnen warmtescanners worden ingezet om te achterhalen waar zich in een woning warmtelekken bevinden. ‘Een goede eerste aanpak om energie te besparen’, zegt Niezen.

De heer Zomermaand heeft het thuis al aardig voor elkaar en hoopt hier innovaties te vinden. Hij vindt dat zijn investering moet renderen. ‘Een zonneboiler? Tja, maar ik heb de elektriciteit in de winter nodig.’ Hij is dus vooral geïnteresseerd in de opslag van energie. Daar draait het volgens hem op dit moment om.

Zoals verwacht treft de ongenode gast hier ook de wethouder met duurzaamheid in haar portefeuille. ‘Ik ben hier om vragen te beantwoorden, maar mag straks ook vertellen over mijn eigen huis’, laat Kirsten Ipema weten. Ze doet elk jaar mee aan de duurzame huizenroute waarin ze thuis vertelt over welke keuzes ze op dit vlak heeft gemaakt. ‘Er zijn zoveel manieren om je huis te verduurzamen.’ Zo is het volgens haar ook interessant om te kijken naar verduurzamen met zo min mogelijk installaties.

De heer Scheuneman vindt dat het veel uitzoekwerk is om energiebesparing op een goed niveau te krijgen. Hij heeft inmiddels zonnepanelen en krijgt deze week airco’s geplaatst. Wie had toch ooit kunnen bedenken dat we airco’s zouden gaan inzetten om ruimtes te verwarmen, denkt de ongenode gast.

De live-sessie thermografie is afgelopen en de markt stroomt weer vol. Bij het rad van duurzaamheid staan de bezoekers met hun loten in de hand te wachten in de hoop iets te winnen. De mijnheer met nummer 83 wint een toepasselijk prijsje, een tochtstrip.

Met een tas vol info besluit de ongenode gast de energiemarkt achter zich te laten. Bij de deur treft ze de heer De Boer die ze vraagt of zijn bezoek hem iets gebracht heeft. Zijn antwoord: ‘Ik had meer informatie willen hebben over muur-, dak- en vloerisolatie.’ Hij zit duidelijk nog aan de beginfase van energie besparen.

Een laatste contact heeft ze nog buiten waar ze de heer Bruil aantreft. Hij laat een groepje mensen met de warmtecamera zien waar warmte ontglipt. Het ene glas is warmer dan het andere. En daar waar het glas warmer is, lekt er dus meer warmte van binnen naar buiten. ‘Hmmm, interessant om thuis eens te laten onderzoeken’, denkt de ongenode gast.

Wat: Energiemarkt Noordenveld

Wanneer: 11 februari 2023

Waar: De Brinkhof Norg