Ongenode Gast – Fiets4Daagse Norg

NORG – Volle terrassen, muziek en een veelheid aan fietsen. De afsluiting van de Fiets4Daagse zorgde zeker voor reuring in Norg. Met het prachtige weer was het dan ook geen straf om even een kijkje te nemen. De Ongenode Gast trok er op uit.

Het mag dan wel de Fiets4Daagse zijn, er is genoeg blik te vinden in het centrum van Norg. Menig parkeerplaats staat vol en het duurt dan ook even voor de Ongenode Gast zijn bolide op de juiste plek heeft staan. Arnold Zwaneveld heeft het druk. Eigenlijk al de hele week. Het terras van zijn café blijkt een grote aantrekkingskracht te hebben op de fietsers. Ook enkele Norgers, waaronder vaste gast André, hebben zich al op het terras verzameld.

Er is dan ook genoeg te doen. Neem de braderie rondom het brinkje. Toch zo’n 15 kramen met allerhande producten. We treffen Geert, die samen met zijn vrouw zojuist de laatste etappe van de Fiets4Daagse heeft gefietst. ‘We kijken nu nog wat op de markt’, zegt hij. ‘Misschien gaan we zo nog even wat drinken en dan naar huis.’ Waar huis is? ‘De Wilp. We doen nu voor de tweede keer. Het is prima bevallen.’

Even verderop houden we stil bij de vrijwilligers van alweer de tiende Fiets4Daagse in Norg. Eén van hen is Jantje, die vertelt dat ze dagelijks zo’n duizend fietsers hebben mogen verwelkomen. Ook Irene behoort tot de vrijwilligers. Met een fraaie Oranjehoed op haar hoofd overhandigt ze rozen aan binnenkomende fietsers. Leuk is ook het muzikale sextet wat voor swingende deuntjes zorgt. De fietsers komen met een lach binnen.

De complimenten zijn niet van de lucht. ‘Het was weer geweldig’, zegt de één. ‘Top georganiseerd’, vindt een ander. Evelien en Jan zijn zeker enthousiast. ‘Het was vier dagen genieten’, zegt de eerste. De twee komen uit de omgeving van Utrecht. ‘Het is het derde jaar dat we meedoen. Het eerste jaar was vrij toevallig. We stonden op een camping in de buurt en hadden al geboekt, toen we hoorden over de Fiets4Daagse. We besloten toen twee dagen mee te doen, in plaats van vier. Maar we werden meteen door het fietsvirus gegrepen’, zegt Evelien. Jan, die ondertussen kijkt naar de snuisterijen op de braderie, vult aan. ‘Het is een mooie manier om de omgeving te zien. En de mensen zijn heel aardig. Op sommige stukken was het wel heel druk op het fietspad, maar voor de rest was alles top geregeld. Niks op aan te merken.’

De mooiste samenvatting komt waarschijnlijk van Lenie. Het was haar eerste Fiets4Daagse. ‘Wat de Wandelvierdaagse in Nijmegen is, is de Fiets4Daagse in Drenthe. Alleen wat minder groot.’ Na vier dagen fietsen zou je zeggen dat Lenie er wel klaar mee is. ‘Nee hoor, ik zou best nog een dag willen. Voor vandaag heb ik eerst genoeg gefietst. Het wordt hoog tijd voor een glas rosé.’ Eerst nog even wachten op haar vriendin, die in de drukte verdwenen is. ‘Als ik haar weer heb opgespoord, gaan we het terras op. En even kijken waar we de fiets parkeren. Dat zou hier toch wel ergens kunnen?’

Wat: laatste dag Fiets4Daagse Norg

Wanneer: vrijdag 19 juli

Hoe laat: 14:00 uur