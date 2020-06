Ongenode gast – Finale GOMOS TV

NORG – Op het kunstgrasveldje tegenover het Dr. Nassaucollege in Norg, vond afgelopen zondag de finale van GOMOS TV plaats. Het programma werd kort na het uitbreken van de coronacrisis in het leven geroepen om leden van de club te blijven bereiken, door bekende en minder bekenden leden spelletjes tegen elkaar te laten doen. De Ongenode Gast nam een kijkje bij deze zinderende finaledag onder tropische omstandigheden.

Iets verlaat wordt de auto het bescheiden parkeerplaatsje op gestuurd. Eenmaal uitgestapt blijkt presentator en GOMOS-hoofdtrainer Martin Drent al van wal te zijn gestoken. Drent wierp zich de afgelopen weken op tot een waardig presentator, die desondanks nogal eens moeite had de namen van de deelnemers te onthouden. Gelukkig is daar cameraman Jasper Boer, die ieder lid van GOMOS wél kent en hem vaak kon corrigeren. Rondom het veldje is het gezellig. Met dit weer is het geen straf om de finale van het soms spectaculaire programma te bekijken. Op het veld staan twee grote bekers, aangeboden door Albert Flik. Ook een fles Hooghoudt, voor de winnaar van het hooghoud-klassement. De winnaar van die fles was van tevoren al bekend. De pas 16-jarige René Holst presteerde het om liefst 619 keer hoog te houden. De fles gaat, zo belooft Holst, linea recta naar zijn ouders. Daar houden we hem dan maar aan.

Op het veld staan Leon Turksema en Hans van Riesen al klaar voor de eerste halve finale. Het gaat om het boter-kaas-en-eieren spel, die ook wel de Piet Fransen-trofee wordt genoemd. Eén van de doelen op het veld is onderverdeeld in negen vakken, waarbij het de bedoeling is om zo snel mogelijk drie op een rij te krijgen. Na een introductie van Drent, die en passant nog even meedeelt dat hij ‘fantastische humor’ heeft, gaat het los. Het eerste spel duurt tamelijk lang en meermaals vliegt de bal huizenhoog over. Het publiek lacht besmuikt en Gert Hofsteenge laat duidelijk horen niet erg onder de indruk van het niveau te zijn. Winnaar is uiteindelijk Leon, die zich daarmee in de finale speelt. Vriend Bert kijkt tevreden toe.

De volgende halve finale gaat tussen Corwin Hoven en JB van Esch. Laatstgenoemde werd op enigszins dubieuze manier ingeloot na het wegvallen van Jeroen Renkema. JB schrijft de tweede halve finale op zijn naam, waarmee de finale direct bekend is. De finale werd overigens nog onderbroken door Luuk van Riesen, speler van de JO13 van GOMOS. Hij bood namens zijn team t-shirts aan Drent en Boer aan, met daarop de tekst: ‘bedankt toppers’. Voor Drent reden om meteen van shirt te wisselen.

De finale is uiteindelijk een prooi voor Leon, die JB voorblijft. Laatstgenoemde beklaagt zich nog over de reglementen, maar heeft geen poot om op te staan. Sowieso was de wijze waarop de finale werd bereikt uiterst dubieus te noemen.

De beker gaat dus naar Leon, waarna men meteen verder gaat met de Johan Neeskens-trofee. Doel van het spel: in zo min mogelijk beurten de bal van achter OBS de Hekakker in het doel te krijgen. De halve finales gaan tussen Maureen Riemsma en René Holst, en Hans van Riesen en Gert Hofsteenge. Laatstgenoemde uitte aan het begin weliswaar nog kritiek op de deelnemers aan het boter-kaas-en-eieren, maar strandt zelf eveneens in het zicht van de haven. Hans heeft net iets eerder zijn bal in de goal liggen, en speelt de finale tegen Maureen die de winnaar van het Hooghoudt-klassement verslaat.

Onder het toeziend oog van vrijwilligers als Adel Rachid, Rolf Hofsteenge, Arnaud Poelman en Geert Louters, waarvan Adel, Rolf en Geert ook eerder een rol vertolkten in het programma, gaat de finale van start. De spanning is om te snijden en uiteindelijk wint Hans met een lobje waar Drent alleen maar jaloers op kan zijn. Of zagen we hem zoiets zelf ook eerder doen?

Met Leon, Hans en René staan er uiteindelijk drie mooie kandidaten met de prijzen in handen. GOMOS TV duurde in totaal elf afleveringen en iedere episode werd doorgaans duizenden keren bekeken. Een doorslaand succes? Zeker! Wat nu? Er gaan de meest wilde geruchten over een talkshow. Misschien iets in dezelfde stijl als Veronica Inside met Johan Derksen? Kan niet fout gaan, zou je zeggen…

Wat: laatste aflevering GOMOS TV

Wanneer: zondag 21 juni

Hoe laat: 14:00 uur