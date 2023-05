Ongenode Gast – Genieten op de kinderboerder

Wat: Genieten op de kinderboerderij

Waar: Roden

Wanneer: Donderdag 4 mei

RODEN – Heerlijk die meivakantie! Het is lekker weer en de Ongenode Gast kan niet wachten om naar buiten te gaan. Waar zou ze eens heen gaan, er is ook zoveel leuks te doen in Noordenveld. Dan weet ze het! De kinderboerderij, daar valt altijd wel wat te beleven, en te knuffelen. De Ongenode Gast kan de zachte geitjes al bijna voelen.

Dus hup, korte broek aan, zonnebril op, en gaan! Het is bij aankomst al lekker bruisend op de kinderboerderij. De Ongenode Gast kijkt haar ogen uit. Van kippen en geitjes tot herten en ezels, het is er allemaal. Eerst maar even bij de ezels kijken, denkt ze. Daar ontmoet ze Henny Kuiper die samen met haar twee kleinkinderen Lotte en Noah druk de dieren aan het voeren is. Henny komt uit Eelde. ‘Daar hebben ze geen kinderboerderij. Het is hier in Roden hartstikke gezellig. Het is kleinschalig en toch is er van alles te doen. We komen hier erg graag, dit is zeker niet de eerste keer,’ lacht ze terwijl ze een stuk brood over het hek werpt. Lotte vindt de herten voeren het allerleukste van de kinderboerderij. ‘De ezels zijn ook leuk, die maken altijd zo’n gek geluid.’ Noah vindt het springkussen het coolste, maar eigenlijk is het allemaal leuk, concludeert hij. ‘Vooral het klimding is gaaf,’ voegt Lotte nog toe. Ze wijst naar een groot klimrek in de vorm van een Pyramide. ‘Ik ben net helemaal naar de top geklommen.’ Zo stoer is de Ongenode Gast helaas niet. Zij houdt het liever bij de vrolijke viervoeters op de grond.

Achter het ‘klimding’ staan moeders Iefke Petersen en Ryanne Huiting. Zij zijn hier met de driejarige Floris, de tweejarige Thomas en de éénjarige Nora. Ryanne komt helemaal uit Veendam en is op bezoek bij Iefke. ‘De kinderboerderij van Roden is zeker mooier dan die in Veendam. De kinderen kunnen zich hier helemaal uitleven.’ Iefke sluit zich daar bij aan: ‘Het mooie weer leent zich perfect voor een dagje kinderboerderij. Dus wij hadden zo iets van; schoenen uit en gaan! Wat ik persoonlijk zo fijn vind aan deze kinderboerdij is dat de kinderen hier veilig kunnen rondrennen. Je hebt een goed overzicht van waar de kinderen zijn. Ze zijn helemaal gek van het springkussen, maar ook in het tunneltje kunnen ze lekker klimmen en klauteren.’ Iefke wijst naar Thomas die momenteel druk aan het rondrijden is op een grote groene tractor. Voorruit, achterruit, het kan allemaal. Als de Ongenode Gast vraagt wat hij het allerleukste vindt aan de kinderboerderij, antwoordt hij kort en krachtig: ‘het rijden en gewoon lekker spelen.’ Ook de tweejarige Noa vermaakt zich wel, hij is druk aan het springen op het springkussen. Hij is vandaag met een groep van vijf jongens op pad onder leiding van drie enthousiaste moeders. ‘Er zijn hier veel speeltoestellen’, vertelt mama Jodi. ‘Ze kunnen hier veilig spelen, onder andere omdat het een mooie omheining heeft. Daarnaast is er ook de gelegenheid om even wat te gaan drinken.’

Dat vindt de Ongenode Gast wel een goed idee. Zo’n hele dag spelen, dat is toch nog best energie-rovend. De Ongenode Gast ploft voldaan neer op de stoelen binnen. Hier is Akkelien Jonkman druk bezig met haar team om alle gasten in hun behoeftes te voorzien. ‘Ik werk met een topteam,’ vertelt ze. ‘Mensen van Cosis kunnen hier hun dagbesteding doen. Ik vind het van groot belang dat kinderen op jonge leeftijd zien dat er ook andere mensen zijn, die net zo goed zijn. Op deze manier kun je de doelgroepen dicht bij elkaar brengen.’ De toppers helpen onder andere bij de horeca, het schoonmaken, het bakken van de producten en de buitenploeg onderhoudt het terrein en zorgt voor de dieren. ‘Onze caviabak komt binnenkort weer terug en we hebben momenteel een broedende eend. Door dit mooie weer hebben we een leuke, drukke meivakantie. In de eerste week zagen we vooral veel opa’s en oma’s. Deze week zijn er veel jonge ouders. Het leuke is natuurlijk dat wij een gratis voorziening zijn. Je kunt hier tien minuutjes blijven, maar ook de hele dag spenderen. Het leent zich perfect voor beide.’ De Ongenode Gast blijft zelf het liefst de hele week wel plakken. Lekker in het zonnetje omringd door gezelligheid.