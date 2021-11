Ongenode gast getuige van ondertekening bouwplannen Norg

NORG – De ongenode gast onderneemt deze keer een barre tocht naar Norg. In een stevige miezerregen en onder het genot van meerdere wegomleidingen komt ze precies op tijd aan voor de ondertekening van de bouwvergunning voor 16 sociale woningbouwhuizen aan de Oosterveldweg in Norg.

De weergoden zijn iedereen goed gezind; op het moment dat de ongenode gast uit de auto stapt, houdt het op met regenen en verschijnt er een weliswaar verlegen, maar toch vrolijk zonnetje.

Burgemeester Klaas Smid maakt een mooie entree. Onder het toeziend oog van de wel-genode gasten parkeert hij zijn auto en verwisselt zijn prachtige lederen schoeisel voor stoere rubberlaarzen. Deze laarzen matchen overigens wonderbaarlijk met zijn nette pak. Als een volleerd bouwvakker stampt hij vervolgens blijmoedig door het zand om de aanwezigen te begroeten.

Rob Hoogeveen (‘net als de plaatsnaam’) is manager vastgoed bij woningcorporatie Actium. Hij zet alvast de twee klaptafeltjes klaar, waar straks de paperassen op getekend moeten worden. Op gepaste afstand, vanwege Corona. ‘Daar worden de eerste acht huizen gebouwd,’ wijst hij naar de zandvlakte. ‘En daarachter, tegen die houtwal aan, komen er nog eens acht. Kun je je voorstellen dat het daar mooi woont, zo tegen de bosrand aan?’ vraagt hij enthousiast. Dat kan de ongenode gast zich inderdaad best voorstellen.

Michiel Roosendaal (ook al net als de plaatsnaam, valt het de ongenode gast op) is projectontwikkelaar bij Actium. ‘In totaal worden er 212 woningen gebouwd. Niet allemaal voor de woningcorporatie, nee. Er zijn al 16 woningen voor Actium opgeleverd, en nu dus nog 16 erbij. We weten niet precies wanneer de bouw start. Liefst zo snel mogelijk, maar dat is afhankelijk van hoe snel we alles op het gebied van werkkrachten voor elkaar hebben.’

Projectleider gebiedsontwikkeling Noordenveld Siebrand Dijkema houdt van zijn werk. ‘Toen ik hier begon was het een kale vlakte. Er lag een stuk weg, meer niet. Nu zie je zo’n wijk groeien, er wonen mensen. Dat vind ik mooi.’ Zelf woont hij niet in de buurt, maar in Middelstum. ‘Mensen denk vaak dat ik ’s morgen een flink eind moet rijden, maar Middelstum is veel dichterbij dan we denken. Ik doe er op de fiets een half uurtje over.’

Je begint niet zomaar ergens met het bouwen van huizen. ‘Voordat er überhaupt kan worden begonnen met het bouwklaar maken van de grond, moet er bodemonderzoek worden gedaan, naar flora en fauna. Ook wordt er gekeken of het terrein een eventuele archeologische vindplaats is en vindt er een stikstofonderzoek plaats,’ licht Rob Hoogeveen toe.

Dan is het tijd om te tekenen. De bouwovereenkomst wordt door Burgemeester Klaas Smid en Rob Hoogeveen getekend. En dat is nog best even een klusje, de overeenkomst bestaat uit 31 pagina’s . ‘Wat een werk,’ verzucht Smid, terwijl hij de zoveelste pagina omslaat. Als hij klaar is, is hij gelukkig niet te moe om nog een paar vragen beantwoorden. Nee, hij wordt, ondanks de mooie plek, niet in verleiding gebracht. ‘Ik woon prettig in Roderwolde en dat bevalt prima. Maar Norg is een prachtig dorp. Ik ben heel blij dat er ook sociale huurwoningen komen.’

Inmiddels beginnen alle gezichten, ondanks het waterige zonnetje, een beetje bleek te worden van de kou. Communicatieadviseur van Gemeente Noordenveld Tiny de Jong, brengt een blijde boodschap: ‘Iedereen zin in koffie?’ De aanwezigen veren op. ‘Lekker!’ klinkt het opgelucht uit meerdere kelen.