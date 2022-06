Ongenode Gast – Indianenfeest OBS De Elsakker

Wat: Indianenfeest

Waar: Schoolplein OBS De Elsakker

Wanneer: Donderdag 16 juni

WESTERVELDE – Alweer een feestje waar de Ongenode Gast (niet) voor uitgenodigd is, ditmaal een indianenfeest in Westervelde. Een feestje is altijd leuk, dus hop in de auto, op naar het mooie Westervelde. De Ongenode Gast is een beetje te vroeg, maar toch lopen er al flink wat indianen rond op het grote grasveld achter basisschool de Elsakker. Op het plein staan tafels die al flink vol raken met de heerlijkste gerechten. Renate, een van de ouders, vertelt dat het feest door een leerling is bedacht. Ze zit zelf in de oudervereniging en vertelt graag wat er allemaal te beleven is op het indianenfeest. ‘Allereerst hebben we de ouders gevraagd om samen met de kinderen het eten te maken. Je ziet dus ook heel verschillende dingen binnenkomen. Dus straks gaan we het buffet openen. Maar verder is er ook genoeg te doen, kinderen kunnen worden geschminkt, er is een limonadekoe, er staan tipi’s, een selfiespot, hoefijzergooien…’

Even verderop staat een opblaasbare rodeostier. Een jongetje probeert de stier te slachten met zijn tomahawk, maar moet daar duidelijk nog even mee oefenen. Hier en daar ontstaat een driftbui omdat: ‘…hij had beloofd dat ik nu mocht, maar hij wil er niet af!’ maar er wordt al snel gesust door de ouders.

Directeur Jaap Starke komt met de bedenker van het indianenfeest aangelopen. ‘Dit is Ninthe. Ze had het idee al een paar jaar geleden, maar we konden natuurlijk steeds geen feestjes organiseren. Nu zit ze in het laatste jaar, dus gelukkig kan ze het feest nog zelf meemaken.’

De Ongenode Gast is wel heel benieuwd hoe ze op het idee voor een indianenfeest kwam. ‘Ik hou van paarden,’ vertelt ze, ‘dus toen dacht ik aan indianen. ‘Ik heb zelf een pony, die heet Isa.’

De Ongenode Gast, zelf vroeger een paardenmeisje, vindt het jammer dat Isa niet uitgenodigd was voor het feest.

Gerjon loopt rond met een piepklein slapend indiaantje in een draagdoek. Zijn oudste zit ook op de Elsakker. Hij woont zelf in Norg, maar heeft bewust voor deze school gekozen. ‘Kleine klassen, dat vind ik er mooi aan. Verder is het een groene school, en hebben ze kubusprojecten. Dat is in het kort een ‘probleem’ van een ondernemer, wat met de hele school wordt opgelost. En die kleine klassen zorgen ervoor dat er veel persoonlijke aandacht voor de kinderen is.’ Het is wel duidelijk naar welke school de twee jongere kinderen straks gaan.



Ondertussen ziet de ongenode Gast nog veel meer dingen om te doen. Zo staan er een paar minitipi’s, maar wordt er ook een reuzetipi gebouwd. Een van de vaders staat op een hoge ladder, met gevaar voor eigen leven een zeil om de boomstammen te trekken. ‘Niet doodgaan, papa,’ zegt een meisje. Ze grijnst erbij. Blijkbaar is ze wel wat gewend, want haar vader heeft duidelijk geen hoogtevrees. Verderop staan een paar doelen met heuse bogen erbij, voor het boogschieten. De Ongenode Gast besluit er op veilige afstand van te blijven. Wat meteen haar aandacht trekt, is vuur. Jan, vader en vrijwillige brandweerman staat een fikkie te stoken. ‘Brandmeester?’ vraagt de Ongenode Gast. ‘Nou nee hè?’ reageert Jan, ‘want het brandt nog.’ Dat was inderdaad een beetje een domme vraag. ‘We gaan hier straks marshmallows roosteren. En dan natuurlijk onder toezicht.’



Wouter schiet de Ongenode Gast aan. ‘Weet je dat ze hier een hele mooie muurschildering hebben? Wil je hem zien?’ Natuurlijk! In de school vertelt hij: ‘Hier hing fotobehang en dat ging steeds los. Dus hebben we een deel laten hangen en de rest is opgevuld door een kunstenares. Mooi hè?’ Inderdaad, adembenemend mooi. Wie er trouwens ook prachtig uitziet, is Sara. Ze heeft een prachtige indianenjurk aan en haar haar is in twee vlechten gevlochten. ‘De jurk is van de winkel,’ vertelt ze. Ze wil best even op de foto. Samen met haar vriendinnen.



Dan wordt het buffet geopend. Pizza, kippenpootjes, koekjes versierd met schuimpjes, poffertjes, popcorn, saucijzenbroodjes, cake, nog meer koekjes… De Ongenode gast kijkt op haar horloge. Tijd om naar huis te gaan helaas. Op naar de aardappels met broccoli. Getsie.