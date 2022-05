Ongenode Gast – Inrichten nieuwe expositie

Wat: Inrichten nieuwe expositie

Waar: Kunstencentrum K38

Wanneer: Woensdag 11 mei

RODEN – Een thuiswedstrijd voor de Ongenode Gast. Om de hoek van het kantoor van de Krant wordt in Kunstencentrum K38 de nieuwe expositie Florale Kunst ingericht. Een tentoonstelling met internationale allure. Grote namen staan er op papier. U snapt, daar wil de Ongenode Gast zich wel even tussen mengen. Wat hij niet wist, is dat al die populaire kunstenaars verdeeld over drie dagen langskwamen om hun kunstwerken te installeren.

We worden allervriendelijkst ontvangen door Gert Riemersma, samen met Sjouke Bovius coördinator van de nieuwe expositie Florale Kunst. De expositie in Kunstencentrum K38 gaat over alles wat met plantaardige materialen te maken heeft, vertelt Riemersma. De coördinator heeft de lat hoog gelegd. Alleen de allerbeste kunstenaars zijn goed genoeg voor een plekje in K38 aan de Kanaalstraat. Lokale kunstenaars tonen hun werk, maar ook grote namen als Ben Clevers en fotograaf Johannes Bosgra exposeren er. Riemersma nodigde vijftien exposanten uit, puur beoordeeld op kwaliteit, vertelt hij de ongenode Gast. Ook de jeugd is betrokken bij de nieuwe expositie. Op de eerste verdieping hangt het werk van leerlingen van de Ronerborg, die onder de bezielende leiding van kunstdocente Kim Taminiau (ja, familie van) schitterende objecten wisten te maken. In de achterste ruimte is Anita Hoekstra uit Peize bezig om haar kunstwerken een plek te geven. Haar echtgenoot Murk, verantwoordelijk voor de technische uitvoering en maker van alle frames, kijkt nauwlettend toe. Het thema dat Anita aan haar werk heeft gehangen heet ‘driehoeken’. Van de bast van een plataanboom heeft ze een enorme driehoek gemaakt (een behoorlijke tijdrovende klus bekent ze) en daarin prikt ze gedroogde bloemen met gele balletjes. Ook staat er een driehoek enkel gemaakt van peulen. Dat ze nauw samen heeft gewerkt met bladkunstenaar Ben Clevers, is te zien aan de signatuur. Clevers geniet internationale bekendheid. Zo verzorgde hij de bloemen bij gelegenheden van het koninklijkhuis; de trouwerij van Maxima met haar Willem Alexander, de bruiloft van prins Constantijn en prinses Laurentien en de rouwbloemen op koninklijke begrafenissen. De beroemde Peizer fotograaf Alfred Oosterman legde zijn werken vast voor zijn lens en dat resulteerde in een uniek boek dat onlangs is verschenen.

Ondertussen in Hans Kornelis in de weer met een boormachine en een gereedschapskist. Hij is het opperhoofd van de technische dienst, vertelt Monique Stienstra, die onder andere de PR en de social media van K38 onder haar hoede heeft. Geen expositie zonder Hans, weet ze. Hans is handig en regelt alles. Zeker de moeite waar om even binnen te wandelen is de ‘kunstwinkel’ van K38. Bij binnenkomst aan de linkerkant is een ruimte speciaal ingericht voor kunst om te kopen en direct mee te nemen. Je kunt er een bak koffie drinken en je onderdompelen in een van de fraaie kunstboeken. Kunstschilder Willem Komduur hangt zijn laatste schilderij aan de wand. Gedurende deze expositie is de ruimte zijn domein. Schitterende landschapsplaatjes van de Drentsche Aa, koolmezen en andere vogels sieren de wanden van de ‘winkel’. De kunsthoek staat los van de exposite, maar wisselt wel telkens mee, informeert Monique de Ongenode Gast. Het leuke van de kunstwinkel is, is dat het laagdrempelig is. Je kunt er zo even binnenstappen. En zie je iets leuks, neem je het direct mee en hangt het nog dezelfde dag boven de schoorsteenmantel.

Gert Riemersma ziet de expositie groeien. De oud-docent beeldende vorming geeft op zondag 22 mei samen met Gert Visser een lezing in het kunstencentrum. Hij laat de Ongenode Gast een klein stukje uit zijn –uiteraard tot in de puntjes voorbereide- PowerPoint zien. Sowieso komt Chloris aan de orde, de Griekse godin van de bloemen. Een ding is zeker: de Ongenode Gast gaat zeker even koekeloeren in een van de aankomende weken. Hij is helemaal in de wolken, eh.. bloemen. Florale Kunst is nog tot en met 6 juni te bewonderen aan de Kanaalstraat.