Ongenode Gast – Internationale Vrouwendag

Wat: Internationale Vrouwendag

Waar: Activiteitencentrum de Dobbe in Roden

Wanneer: Woensdag 8 maart

RODEN – In tegenstelling tot de meeste feestjes, recepties en bijeenkomsten waar de Ongenode Gast zonder uitnodiging binnenvalt, ging dat nu anders. ‘Woensdag is het Internationale Vrouwendag, jij komt toch ook?’ An offer you can’t refuse. Zeker niet als Mary Dijkstra het vraagt. En dus schuift de Ongenode Gast aan in de Dobbe, waar de tafeltjes vol staan met koffie, zelfgemaakte hapjes uit Eritrea en Syrië en gebakjes van de warme bakker. Met de neus in de boter dus.

Anita van der Noord, raadslid GroenLinks Noordenveld, is verwikkeld in een onderonsje met partijgenoot Mireille Sampimon-Ssembatya, nummer 5 op de lijst GroenLinks van de Provinciale Statenverkiezingen. Mary is met de koffiepot in de weer. Gelukkig heeft ze een leger hulptroepen, want het animo voor de gezellige bijeenkomt voor de vrouwendag is groot. 78 aanmeldingen, glundert ze trots. Helemaal achter in de grote zaal van de Dobbe is nog een plekkie vrij. Pianojuf Henriëtte de Vries zit op de stoel naast de Genode Gast. Een dag speciaal voor vrouwen zegt haar persoonlijk niet zoveel, maar ze kan zich het goed voorstellen dat dat voor veel vrouwen wel belangrijk is. Van der Noord heet de dames welkom en benadrukt een paar niet onbelangrijke feiten: 44 procent van alle vrouwen in Nederland is financieel afhankelijk van haar partner of de overheid. Nederland staat op plaats 28 als het gaat om het aandeel vrouwen aan de top. Schandalige cijfers, vindt Trijn Rix, u weet wel, de dame van de Hoera-leesprojecten in de gemeente. Maxelant Harmsze heeft altijd gewerkt. Ook toen ze kinderen kreeg. Een eis die ze, voordat ze koters ter wereld bracht, bij haar echtgenoot had neergelegd. Hij bleek gelukkig heel handig in allerlei huishoudelijke klussen. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, lacht Harmsze. Rix vindt dat een kind opvoeden een legitieme taak is die beloond moet worden. En zeker niet bestraft met dure kinderopvang. ‘Sampimon-Ssembatya, die haar naam dankt aan haar Eritrese echtgenoot, roept de dames in de zaal op om vooral slim te stemmen. Niet op de nummer 1 of 2, maar liever op de vrouwen op niet-verkiesbare plaatsen om zoveel mogelijk vrouwen omhoog te duwen. Van der Noord verbaast zich dat de dames uit politiek Noordenveld niet beter vertegenwoordigd zijn op Internationale Vrouwendag. Het GroenLinks raadslid is tot dusver in haar eentje.

Mary roept. In de kantine gebeurt het. Daar bouwt een klein groepje hun eigen feestje. Negiti, Tefetavid, Abeba en Tsghereda branden Eritrese koffie van verse bonen. Tabouleh laat de Ongenode Gast haar eigengemaakte salade zien. Peterselie, tomaten en bulgur zijn de ingrediënten zegt ze. Heerlijk ruikt het. Net als de Koerdische linzensoep en de broodjes uit Eritrea. Dat wordt rollend de tent uit. Nicola Southgate is er ook. Samen met Mary is ze de drijvende kracht achter de MensA, de club waar iedere vrijdagavond lekker gekokkereld wordt, voornamelijk gerechten uit de Arabische keuken. Sonja van Beuzekom staat aan de bar te kletsen met Nada uit Syrië. Nada woont sinds vijf maanden in de kerk Op de Helte waar Sonja helpt met de opvang van de vluchtelingen. Iktidal Auso staat bij de dames. Ze is trots. Ze heeft namelijk zojuist haar diploma als intercultureel opvoedcoach en persoonlijk begeleider speciale doelgroepen behaald. Mary wijst de Ongenode Gast alvast op de opening van de Kinderboerderij op 1 april. Dat wordt één grote happening. De MensA gaat namelijk koken op de mobiele keuken die dan voor het eerst in gebruik wordt genomen. De Ongenode Gast noteert het alvast. Niet te doen, zo lekker, al die hapjes uit de Oosterse keuken. Een zeer geslaagde vrouwendag in de Dobbe. Wat de Ongenode Gast betreft maken ze er een maandelijks gebeuren van.