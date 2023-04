ONGENODE GAST – Jubileummarkt Ma Lune

RODERESCH – Opgewacht door een verkeersregelaar wordt de ongenode gast gedirigeerd naar een net vrijgekomen plekje vóór de deur. Achter haar parkeert een man die zich afvraagt waarom het hier zo druk is met auto’s. Het is de heer Bakker die roept: ‘Ik ben een nieuwsgierig man en besloot hier daarom maar eens te kijkje te nemen.’ Ze begeven zich samen naar het terrein van ’t Rashuys waar op dat moment de jubileummarkt van verloskundigenpraktijk Ma Lune plaatsvindt.

De regen heeft flink huisgehouden en z’n sporen nagelaten. Voorzichtigheid is geboden bij het betreden van het modderige veld. Ze wordt welkom geheten door verloskundige Annet bij de kraam van organisator Ma Lune. ‘Een cakeje?’ De ongenode gast bedankt vriendelijk voor het cakeje met daarop ‘25 jaar Ma Lune’. ‘Je zult toch alles aannemen’, denkt ze, ‘pas ik straks niets meer.’ Annet vertelt dat er zo’n 35 stands zijn, op het terrein buiten, maar ook binnen. Elise, eveneens verloskundige, verwijst de ongenode gast naar Sanne, zij neemt met deze jubileummarkt een beetje afscheid van de praktijk.

‘Dit is een leuke afsluiting’, zegt Sanne, die per 1 mei stopt. ‘Het is de 5e keer dat we een lustrum organiseren, nu moest het groots en spectaculair.’ Volgens haar is alleen het weer niet zo spectaculair. Toch valt het vandaag uiteindelijk mee. Oké, het is grijs, maar een paraplu is haast niet nodig. Sanne gaat terug naar waar haar hart ligt, een praktijk waar ze net als vroeger van begin tot en met de bevalling weer één op één contact heeft met de mensen.

In een rondje over het veld vertelt Hedy Heuker over ‘De Stralende Moeder’. Zij richt zich vooral op vrouwen om, als ze (net) moeder zijn, vooral weer bij hun gevoel te komen. Ze organiseert workshops droomboards knutselen of coacht moeders anderszins. ‘Kijk, een klein steentje rozenkwarts’, zegt ze, als ze deze meegeeft, ‘rozenkwarts, het staat voor liefde voor jezelf.’

Iets verderop roept jongedame Famke dat van elk verkocht kledingstuk 2,50 euro naar Kika gaat. ‘M’n vader doet eind juni mee aan een sponsorloop.’ Ze staat samen met haar moeder Ilse Smit achter de kraam met handgemaakte babykleding. De schattige newborn mutsjes schreeuwen om te worden meegenomen. ‘Jinjits creaties, dat is omdat ik mijn eigen naam vroeger niet uit kon spreken, lacht Ilse.

Ook babypraktijk Goede Handen wekt de interesse. ‘Uw baby is bij mij in goede handen’, zegt Marijke Hofman. Ze doet babymassage maar hoopt ook lichaamstaal aan jonge ouders over te kunnen dragen. Ze vindt het hier vandaag gezellig en is hier vooral om te netwerken.

Bij Geraldien Leppers van De Kraamvogel besluit de ongenode gast een gokje te wagen. Ze besluit 47 eendjes te raden in de glazen pot. ‘Als het correct is, krijg je een rompertje’, aldus Geraldien. Ze hoopt dat iemand anders dit wint, want voordat de ongenode gast oma is …

Dan ineens duikt de heer Bakker weer op, bij de stand van Cathelijne. Hij vertelt met iedereen een praatje te maken, zo ook met de Cathelijne die stoepkrijt in mooie kleuren en vormen aan de man probeert te brengen.

Bezoekers, ze zijn er wel, maar niet in hele grote getale. We zien vooral moeders met kinderwagens en buggy’s door het veld zwoegen. De wielen hebben het niet gemakkelijk in de zachte ondergrond. Floor is daar met haar zoontje in de buggy een voorbeeld van. Ze werd ooit begeleid door Ma Lune en dat gebeurt ook nu weer, wijzend naar haar buik. ‘Er zijn op dit moment niet veel mensen, maar het is er niet minder gezellig om’, aldus Floor.

Mariëtte is in gesprek met Geerte van den Broek van de Borstvoedingsacademie. Ze is haar zo dankbaar dat ze haar zoontje toch nog vier weken borstvoeding heeft kunnen geven. ‘Maar ze begeleidde me ook bij het afbouwen. Fijn om dit vandaag nog even met haar te delen’, aldus Mariette.

De ongenode gast besluit zich na haar ronde buiten, binnen nog even op te warmen. Ook daar bevinden zich nog wat standhouders. Daar staat onder meer Angeliek Visser die geslachtsbepalende echo’s doet: ‘he or she, what will it be’. Ze was 15 jaar verloskundige bij Ma Lune, maar een burn out en lichamelijke problemen zorgden ervoor dat ze moest stoppen. ‘Een hele moeilijke stap, maar ik ben nu weer volledig hersteld.’ Zo zie je maar weer, rust, reinheid en regelmaat, niet alleen voor baby’s. Angeliek lacht. ‘Het is nu de 4 r’s, rust, reinheid, regelmaat en ritme!’ Met deze wijze woorden besluit de ongenode gast de gezellige markt achter zich te laten.

Wat: Jubileummarkt Ma Lune

Wanneer: 1 april 2023

Waar: ‘t Rashuys Roderesch