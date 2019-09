Ongenode Gast mengt zich in dampende feesttent

Wat: Opening Jaarbeurs Roden

Waar: Jaarbeurstent

Wanneer: Vrijdagmiddag 20 september, 16 uur

RODEN – Altijd weer een happening, de opening van de Jaarbeurs Roden op de derde vrijdagmiddag van september. Een uitje waar zo’n beetje alle prominenten op af komen. Voor veel ondernemers reden om de tent op tijd dicht te gooien, voor het jaarbeursbestuur hét moment om eens even lekker uit te pakken. Ieder jaar wordt er weer iets nieuws verzonnen om het publiek te entertainen. Dit keer heeft het bestuur een mevrouw in een gouden pakje gestrikt die ook nog eens over een gouden strot blijkt te beschikken. Ander hoogtepuntje van de beurs: de bekendmaking van de Ondernemersprijs van Noordenveld. De Ongenode Gast aanschouwde de taferelen van een afstandje.

We worden allerhartelijkst ontvangen door het voltallige jaarbeursbestuur dat zich voor de gelegenheid in sjieke pakken gehesen heeft. Met een glas champagne en een kladblok in de hand duikt de Ongenode de tent in. Het lijkt nog niet zo vreselijk druk om een uurtje of vier. Maar dat komt misschien ook wel dat de tent een stuk groter is als andere jaren. Of dat het podium helemaal achterin de tent staat, in plaats van halverwege tegen de zijkant. Wietze de Wind staat bij een redacteur van de Krant aan een tafeltje. Zonder rode rozen dit keer. Het PvdA raadslid is er tenslotte niet om leden te werven voor zijn cluppie. Langzaamaan begint de tent vol te stromen met ondernemers. Jan Mulder is er. De Ongenode Gast heeft flauw benul waar hij op dit moment mee bezig is, maar Mulder kennende volop in business. Altijd aanwezig op dit soort feestjes: André Steenbergen van DVEN Accountants. Niet dat –ie het kantoor op slot gegooid heeft, nee zeg. Hij laat de boel over aan zijn uitstekende bemanning. Voetbalmakelaar en wereldreiziger Jan Dirk Zwerver is er. De vedettes zullen het voor heel even zonder hem moeten stellen. Ook gespot: topbloemiste Anniek Siegers, Björn Ruchti, Ferdinand, u weet wel, de man die iedere deukrazendsnel glad strijkt. Sikko Cazemier is er. Net als Peter en Gerard Westra, Hein en Debbie Schaap (uiteraard weer prachtig gekleed en gekapt), Eltjo Boon en Marco Rellum van De Vries XL. Als altijd met zijn zwager Michel Nijdam die ook wel eens door het leven gaat als Michiel. Geheel volgens traditie hebben ze hun vrouwen thuis gelaten.

Ook de politiek is goed vertegenwoordigd vrijdagmiddag. Dat kan ook snel, want het raadhuis sluit om 12 uur. Zelfs nog tijd zat voor een opfrisbeurt in de douche. Het voltallige college is er. Harm Holman is er, naar het lijkt samen met partijgenoot Astrid. De blauwe petten zijn ook van de partij. In functie wel te verstaan. Harry Prak zit samen met zijn collega in politiepak met revolver aan de broekriem aan een tafeltje. Echte toestanden verwacht hij niet tijdens de Ronermark. Wel zegt hij dat er extra wordt toegezien op het gebruik van lachgas. Tot vreugde van burgemeester Klaas Smid, die geen ballonnetjes nodig heeft om lekker te lachen. Hij noemt het gebruik er van ronduit gevaarlijk en is blij dat de plaatselijke horeca en de Jaarbeurs niet voorzien in de ballonnen die je voor een paar seconden in lachwekkende toestand brengen. Oud-burgemeester Hans van der Laan is speciaal voor de opening van de beurs met zijn vrouw Wilma –per rijwiel- uit Groningen gekomen. Ze zitten gezellig aan een tafeltje met Sjors en Rika van der Heide. Tanja Haseloop is een opvallende verschijning met haar fuchsia roze mantel. Wellicht voorlopig de laatste opening voor haar. Per 3 oktober is ze namelijk opperhoofd van de gemeente Oldebroek. John D., Frens S., Mathijs R. en Enrico W. zijn ontsnapt van kantoor. Samen met oud-collega Gerard Douwes doen ze zich te goed aan een paar lekkere biertjes en bitterballen.

Rond een uurtje of half vijf trapt jaarbeursvoorzitter Anne Rozema de boel af. Terwijl hij de inmiddels aardig volle tent vermaakt met wat grappen en grollen, kruipen er voor in de tent een jonge dame en heer in een paar lange doeken die aan het plafond hangen. Na de speech van Anne is het podium voor een mooie dame in een gouden overall. Ze blijkt fantastisch te kunnen zingen. Na haar optreden is het de beurt aan Klaas Smid. Hij mag als burgervader bekend maken welke naam er in de envelop zit. Die verdient namelijk de Ondernemersprijs van Noordenveld 2019. De keuze was lastig. Iets met appels en peren en buitengewoon goede ondernemers. Ga er maar aan staan: hoe vergelijk je Boekhandel Daan Nijman met tochtstrippengigant Elton en een bedrijf dat slimme bootjes maakt om exotische planten uit vaarten te verwijderen? Niet te doen toch? Smid verlost het in spanning afwachtende publiek en de genomineerde ondernemers: Harkboot is de winnaar. Helaas had eigenaar Leon Sterk geen tijd voor een interviewtje voor de camera van de Krant. Hij heeft honger en wilde net gaan eten, luidde de verklaring. De Ongenode Gast stopt het kladblok in de tas. De hoogste tijd voor de VIP-party in de andere tent. U raadt het: het werd nog héél lang erg gezellig.