Ongenode Gast op bezoek bij de ronerborg

Wat: Open Festival Week

Waar: Ronerborg

Wanneer: Woensdagmiddag 16:00 uur

RODEN – Om leerlingen uit groep 8 alvast te laten ontdekken hoe leuk het is op de Ronerborg, hield de school woensdag de ‘Open Festival Week.’ Hoewel de Ongenode Gast geen plannen heeft om een opleiding te volgen, gaat –ie toch even kijken. Het valt niet mee om de bolide kwijt te raken om vijf minuten over vier. Een meneer met een geel hesje wijst naar een plek in het gazon. Tot zover gaat het goed.

Het leuke van de pers is dat je niet achteraan hoeft te sluiten in de rij. Tien minuten buiten met 2 graden is geen pretje. Gelukkig brandt de kachel in de Ronerborg. Directeur Sjoerd Louwes ontvangt zijn leerlingen in spé persoonlijk in de hal van de school. Aan belangstelling geen gebrek. Hordes ouders met kinderen zijn afgekomen op de uitnodiging voor een rondleiding Ronerborg. Kunst- en cultuurdocent Berber Vinckemöller geeft een paar leerlingen die de groepachtsters op sleeptouw mogen nemen nog wat laatste instructies. Ze schrikt als ze de Ongenode Gast ziet en vraagt zich hardop af of zij misschien nóg een kind heeft aan te melden voor de school. Jannie Teenstra van de administratie deelt informatie uit over de school. En daar is ze behoorlijk druk mee. Emma zit in de eerste klas van havo-tl. Eva in de derde van de havo. De dames zijn laaiend enthousiast over hun school. Het is er gezellig, de docenten zijn leuk en huiswerk maken doe je gewoon lekker tijdens de daltonuren zodat je thuis weinig meer hoeft te doen. En o ja, de sfeer is fijn en er zijn geen toestanden of ruzies. En als ze er zijn, worden ze snel weer opgelost, aldus de dames. Eden en Jildou uit 2tl zijn al zijn al net zo uitbundig over hun school. Er is veel tijd om zelfstandig te werken en je hebt een weektaak in plaats van een dagtaak. Dat werkt prettig volgens de vriendinnen. En dat de Ronerborg een IPad-school is, betekent niet dat er geen boeken zijn en je niks op hoeft te schrijven. Je hebt hier gewoon schriften, benadrukt Jildou. Poticons master Henk van der Groot staat in zijn lab. De scheikundeleraar laat de kinderen proefjes doen met rodekoolsap. Een paar druppels in verschillende buisjes met verschillende pH-waardes levert een heel kleurenpalet op. Aan Luuk en Renée uit 4tl om ervoor te zorgen dat de boel in goede (en veilige) banen geleid wordt. Beide studenten hebben scheikunde in het pakket en dat is best pittig, vinden ze. Leuk is het ook, vindt Renée: je weet dingen over gevaarlijke stoffen die de meeste mensen niet weten, lacht ze. Lynn zit in groep 7 van de Poolster. Ze is nieuwsgierig hoe het erop de grote school aan toegaat en neemt samen met mama An alvast een kijkje. Dennis Volmer kijkt tevreden. De afdelingsdirecteur van rsg de Borgen is content met de hoge opkomst. Het is de eerste keer dat de Open Festival week vanaf vier uur gehouden wordt. In tegenstelling tot de vorige keren, toen de school alleen ’s avonds te bezoeken was. Een gouden zet lijkt het, zegt hij.

In een lokaal verderop moet iets aan de hand zijn. Tientallen kinderen en ouders staan rond een tafel waar scheikundedocent Jahrin Kersten spannende dingen doet. Achter hem staat een doos negerzoenen. Oeps, negerzoenen. Die behoren inmiddels ook tot de lijst met verboden woorden. Hoe de verrukkelijke chocoladekoekjes met witte spul van binnen wel heten weet de Ongenode Gast niet. Kersten stopt het koekje in een glazen stolp en zuigt vervolgens met een vacuümpomp alle lucht eruit. Aan de kinderen, die aan zijn lippen hangen, vraagt hij of ze denken dat het koekje kleiner of groter wordt of het misschien zijn oorspronkelijke vorm zal behouden. Niet veel later barst het bolle koekje uit zijn voegen. De scientist heeft een fantastisch vak vindt hij: ‘wij verklaren de wereld!’.

Terwijl de Ongenode Gast zich naar de uitgang wurmt, lopen we Gerriët Meertens tegen het lijf. De moeder van drie meiden komt nu voor haar middelste dochter Lise, die benieuwd is naar het reilen en zeilen op de Roner. Johnny Velting is er ook met zijn dochter. De oud-chef-kok die tout Roden wist te lokken met zijn overheerlijke Mexicaanse gerechten wordt nog steeds gemist in het dorp. Coördinator havo-atheneum en docent Engels Virgil Wong Fat staat bij de uitgang. De goedlachse –tegenwoordig deelschoolleider- is in zijn nopjes met het feit dat havoleerlingen vanaf dit schooljaar de volledige opleiding op de Ronerborg kunnen voltooien. Bezakt met een bak aan informatie keert de Ongenode Gast terug naar de auto. Maar dan gebeurt het. Die stap in het gras voelde wel erg soppig. Met de bakken regen van de laatste tijd als mogelijke verklaring stapt ze in de auto. Vette bruine smurrie verschijnt op de automat. Een penetrante strontgeur volgt vlot daarna. Toch niet zo’n strak plan van de man in het gele hesje.