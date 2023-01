(On)genode Gast op bezoek in cafe de Kajuiter

ZEVENHUIZEN – De (On)genode gast heeft een neus voor bijzondere gelegenheden. Dit keer heeft zij zich laten verleiden tot een nieuwjaarsborrel in café de Kajuiter, inclusief optredens van punkbands.

Bij binnenkomst in het café wordt men overvallen door een mengelmoes van muziek, lachen en kletsen. Het is al aardig druk, een man of 30 staat te wachten op de bands die vanavond acte de préséance zullen geven. Een aantal mensen heeft al een kruk aan de bar weten te bemachtigen, de rest van het publiek hangt nonchalant aan statafels. Er wordt gretig bier besteld, de glazen worden door eigenaar Doetse Kajuiter en zijn personeel aan de lopende band vol getapt. Aan het plafond van het café hangt een opgeblazen banaan, in de hoek van de flessen plank die boven de bar is bevestigd, staat een vergeten kerstman. Het podium in het café is eerder op de avond al ingericht, we zien versterkers, een drumstel en minstens drie gitaren. Het publiek vanavond is divers, hoewel de meeste aanwezigen zijn voorzien van de nodige tatoeages en piercings. Tattooartiest Angii Bubble, verbonden aan Mermaids Grave in Groningen, heeft toegezegd de Ongenode Gast vanavond mee op sjouw te nemen. Ze stelt ons aan een aantal mensen voor. ‘Er zijn vanavond een hoop tattoo artiesten aanwezig. Niet zo gek ook, want Wilco Ronda van Tattoo Ronda uit Leek, organiseert deze avond.’

Kort nadat er besteld is, begint de eerste band met de naam Hard Shoulder te spelen. Zodra de vier Groningers beginnen te spelen klinkt er snoeiharde gitaarmuziek uit de boxen. Een aantal verstandige toeschouwers haalt oordopjes uit hun tas, zodat ze wel van de muziek kunnen genieten, maar ook hun gehoor beschermen. ‘Dat is wel een verschil met vroeger’, schreeuwt een van de oudere mannen aan de bar boven de muziek uit. ‘Tegenwoordig is er onder jonge mensen veel meer bewustzijn over het beschermen van je gehoor.’ Een eerste groep dappere mensen beweegt zich bij het tweede nummer van de band naar voren. Sommige mensen vooraan beginnen elkaar vriendelijk te duwen, in de volksmond wordt dit ook wel ‘moshen’ genoemd. ‘Ik zou maar naar achteren gaan, straks gaat het er harder aan toe en dan wil je daar echt niet staan’, zegt Angii. Nadat de eerste band hun set heeft gespeeld, is het podium voor de Friese band Bent Out of Shape. Deze jongens hebben zo te zien behoorlijk wat fans, een tiental mensen weet de tekst woord voor woord mee te schreeuwen en het geduw neemt aanzienlijk toe. Armen worden boven hoofden uitgestrekt waarbij de handen tot vuisten worden gebald. De vuisten worden vervolgens bewogen op de maat van de muziek. Inmiddels zijn er ongemerkt meer mensen het café binnengekomen, aan de bar is het goed druk. Een poging van een man in een geruite blouse om een zestal biertjes veilig te vervoeren naar zijn vrienden mislukt jammerlijk, de Ongenode Gast en een aantal omstanders hebben de eerste portie bier over hun shirt te pakken. De sfeer is echter vriendelijk en relaxed. Niemand hier maakt zich druk om een beetje bier over zijn of haar kleding. ‘Het hoort er nu eenmaal bij’, zegt Angii. De derde en laatste band van de avond is Skroetbalg. Na een soundcheck en een slok bier trappen ze af. Deze uit Drenthe afkomstige band speelt nog net een tandje harder. En het publiek kent de band overduidelijk langer dan vandaag. Meer mensen duwen elkaar vriendelijk door het voorste gedeelte van het café. Wanneer er iemand valt, wordt er gelijk een arm uitgestoken om de gevallen ander omhoog te helpen.

Tot verrassing van de aanwezigen, zingt een van de bandleden van Bent Out of Shape tijdens een van de laatste nummers van Skroetbalg spontaan mee vanuit het publiek. De bassist staat zijn microfoon lachend aan hem af. Opvallend is de vriendelijke, bijna broederlijke sfeer die tijdens deze avond overheerst. Het contrast tussen muziek en sfeer kon bijna niet groter. Nadat Skroetbalg nog een laatste nummer als toegift speelt, iets over een Stoelpoot, is het de beurt aan DJ de Rooie Jager. De abrupte verandering van muziek doet een aantal aanwezigen de dansvloer op dwalen. Ondertussen ruimt de band hun instrumenten op. Dat het een latertje voor een deel van de aanwezigen gaat worden is zeker. Voor de Ongenode Gast is het tijd om het pand te verlaten.

Wat: Rocking Ronda Nieuwjaarsborrel

Waar: Café Kajuiter in Zevenhuizen

Wanneer: Vrijdag 13 januari 2023, 20.00 uur