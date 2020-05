Ongenode gast op Camping Ot en Sien

RODEN – Op Camping Ot en Sien wordt het langzaamaan drukker. De camping, één van de mooiste plekjes in Roden, is momenteel nog een oase aan rust. 1,5 meter afstand houden gaat dan ook prima. Voor de Ongenode Gast genoeg reden om even langs te gaan. Dat deed hij enkele uren vóór de persconferentie van het kabinet, waarin versoepelingen voor heel Nederland werden aangekondigd.

Heerlijk lenteweer zo op de woensdagochtend. Het moet nog half twaalf worden, als de Ongenode Gast wederom voet zet op de camping. Dat deed hij drie weken eerder ook al, toen in aanwezigheid van collega Erik. Toen trof het duo niemand, op beheerder Wieb Vorenholt na. Drie weken later is het hoog tijd voor poging twee. Bij de eerste bewoonde kampeerplaats houdt de Ongenode Gast stil. Hij treft Klaas en Pia uit Aduard. Klaas is voorzitter van de camping die, zoals bij velen wel bekend, een vereniging heeft. Al sinds 14 maart zit het duo weer in Roden. Dat kan omdat zij een eigen toilet aan boord hebben. ‘Ons toiletgebouw mag nog niet open’, zegt Klaas. ‘Alleen als je zelfvoorzienend bent, mag je nu op de camping staan.’

Dat er weinig in de buurt te doen is, betekent niet dat het Aduarder duo zich verveelt. ‘Er moet van alles gebeuren op de camping. Als vrijwilliger werken wij hier mee. Daarnaast moet onze eigen plek netjes. De tuin, de bloembakken, noem maar op. Er is genoeg te doen’, laat Klaas weten. Zo heeft hij alvast geplastificeerde borden gemaakt voor wanneer het toiletgebouw wél weer open kan. ‘Als er dan iemand gebruik maakt van het gebouw, kan een ander dat ook zien. Zo kun je afstand blijven houden.’

Even verderop treffen we Wieb. Met een sigaartje in zijn hand heeft hij plaatsgenomen op de zitmaaier. Hij ziet tot zijn tevredenheid dat het langzaam maar zeker drukker wordt op de camping, waar het relatief eenvoudig is om 1,5 meter afstand te bewaren. ‘Het is best vervelend zoals het nu gaat, maar uiteindelijk gaan we wel weer open. Wie een eigen wc-voorziening heeft, mag hier komen staan. Het is gebleken dat er nog best veel mensen zonder eigen voorziening zijn. Voor hen is het zuur. Zij moeten nog even wachten.’

Dat geldt niet voor Dieter en Lies uit Delfzijl. Zij zijn zelfvoorzienend en kunnen dus genieten van het heerlijke weer op de camping. ‘We hebben alleen geen douche’, vertelt Dieter. ‘Dus we gaan om de paar dagen even naar huis.’ Het echtpaar mag graag fietsen en is dus veel op pad in de regio. ‘Je kunt hier beter fietsen dan thuis. In Delfzijl waait het altijd’, lacht Dieter. Van verveling is nog geen sprake bij het echtpaar. ‘En als we ons vervelen, gaan we weer naar huis. Even een terrasje pikken zit er momenteel niet in, maar wie weet komt dat binnenkort weer. Dan ben je er toch even uit. Koffie met appelgebak, heerlijk.’

Henk en Jannie Drenth uit Haren komen al vier jaar bij Camping Ot en Sien. De bumpersticker van Boulder (Colorado) doet vermoeden dat het echtpaar veel grotere reizen heeft gemaakt. ‘Dat klopt, we zijn al heel vaak in Amerika geweest’, aldus Jannie. ‘We hebben 45 van de 50 staten bezocht. Daar zal het ook bij blijven.’ Het echtpaar is dolgelukkig met hun plek in Roden. Het was de buurman in Haren die de twee erop wees. Henk was meteen verkocht en ook Jannie was snel om. Nu bereiden de twee hun plekje voor op de komende maanden. Van verveling is nog geen sprake, absoluut niet. Henk kijkt wel met verbazing naar de anti-lockdowndemonstraties in Den Haag. Het Harense stel maakte de oorlog mee, dus weet hoe het is om niks te mogen. ‘Toen moesten wij ons ook stilhouden. Niet te vergelijken met nu. Hele andere tijden.’

Verderop staan Ruurd en Rolina Slager uit Appelscha. Zij komen wel vaker op de camping in Roden en vertoeven er nu tot juni. ‘Er zijn verder niet zoveel campings waar je terecht kunt’, zegt Ruurd. ‘Vakantie naar het buitenland kun je wel vergeten. Vandaar dat we hier een maandje staan.’ De bezigheden? ‘Fietsen en wandelen’, zegt Rolina. ‘Je gaat hier zo het bos in. Heerlijk.’

‘Denk je om de maximum snelheid?’, roept Ruurd wanneer beheerder Wieb langskomt op de zitmaaier. Dat hij nauwelijks harder dan 5 kilometer per uur gaat, maakt het een geestig schouwspel. De sfeer zit er kortom prima in op Camping Ot en Sien. Met zulk weer is het dan ook geen straf om te kamperen in het prachtige Roden.

