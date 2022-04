Ongenode Gast – Open middag Oosterveld

Wat: Open middag Oosterveld

Waar: Oosterveld Norg

Wanneer: Donderdag 14 april

NORG – De Ongenode Gast had zich deze keer tussen de bezoekers van de open middag op het Oosterveld in Norg gemengd. Inmiddels komen de inschrijvingen voor bouwkavels van fase 3 binnenstromen en de informatiebijeenkomst werd door de gemeente georganiseerd om vragen te kunnen beantwoorden.

Naast koffie, statafeltjes en een overkapping, was er ook een springkussen aanwezig.

Het begint al lekker druk te worden als de Ongenode Gast zich tussen de mensen mengt. Eigenlijk zou ze wel even op het springkussen willen, maar dat staat er nog wat verlaten bij. Er zijn alleen volwassenen aanwezig. Kirsten Noorduin en Dineke Slatman zijn er uit hoofde van de firma Heijmans. Ze staan bij een tafeltje met gele bouwhelmpjes die je aan je sleutelbos kunt hangen. ‘We staan hier met drie man sterk om vragen te beantwoorden. Er staat al veel informatie op de website, maar we beantwoorden graag vragen,’ vertelt Dineke. Ze pakt er een plattegrond bij. ‘Het is een prachtig plan. We laten veel zandwegen intact, om het natuurlijke te behouden. Verder zie je dat de wegen kronkelen en dat de huizen ook niet recht en haaks op elkaar staan. Dat is om de organische vorm zoveel mogelijk te behouden.’ Het ziet er inderdaad aantrekkelijk uit. De Ongenode Gast zou zich graag zelf ook inschrijven voor het plan, maar dan haalt ze zich haar bankrekening even voor de geest. Beter van niet.



Martijn en Sanne Russchen hebben zich ingeschreven voor een kavel. ‘Eigenlijk heet ik nog geen Russchen, maar wel bijna,’ lacht Sanne. Dan betrekt haar gezicht een beetje. ‘We zouden hier heel graag willen wonen. Zo prachtig bij de bosrand. We hebben twee kleine kinderen en je loopt hier zo het bos in. Maar we hebben al begrepen dat er heel veel inschrijvingen zijn. Norg is een dorp dat zoveel heeft. Dus we gaan heel hard duimen, maar ik durf niet zo goed te hopen.’

Luci Otten, projectondersteuner bij de gemeente, kan zich dat voorstellen. ‘We hebben meer dan 100 inschrijvingen en maar 14 kavels te verkopen. Iedereen is zo enthousiast. Niet iedereen die naast het net viste bij fase 1 en 2 is blijven hangen, er zijn dus ook nieuwe inschrijvingen bij. En er zijn mensen van alle leeftijden die zich inschrijven, niet alleen jonge mensen. Ook gepensioneerden die levensbestendig en duurzaam willen bouwen. En mensen die terug willen naar hun roots, die een connectie met Norg hebben gehad.’



Jan vindt het vervelend dat je steeds moet wachten. ‘Je hebt er geen invloed op of je uitgekozen wordt of niet. ‘Ik wil graag terug naar Drenthe en ik wil nu eenmaal niet in een blokkendoos wonen. En die worden wel veel gebouwd.’ Hij vraagt of dit een groene wijk wordt. ‘Jazeker,’ bevestigt Luci, ‘Er komt veel groen en er worden natuurlijk bomen aangeplant.’



De familie Jansen staat over de plattegrond gebogen. ‘Wat staan die huizen allemaal slordig verdeeld,’ zegt meneer Jansen. Als de Ongenode Gast hem uitlegt dat dat is om de organische vormen van de buurt te behouden, snuift hij een tikje laatdunkend. Duidelijk iemand van de rechte lijntjes. ‘Ook vind ik het onduidelijk te zien wat precies noord en zuid op de kaart is. We zouden zelf graag eens een huis bouwen, maar we weten niet of dat ooit gaat gebeuren. En ik vraag me af wanneer de bouw van start kan gaan, er is namelijk een gebrek aan bouwmaterialen. Dat zul je straks wel terugzien.’

De familie Kok uit Kropswolde wil graag ‘deze kant’ op. ‘We wedden op meerdere paarden. We zoeken wel echt de rust op. Nu hebben we heel veel ruimte rond het huis, en dat mag wel ietsje minder. We hebben een Zweedse woning laten bouwen en dat bevalt ons prima. Dat zouden we graag weer laten doen. Qua bouwmaterialen zitten we dan ook goed, dat hebben we al nagevraagd bij de aannemer. En we zouden dezelfde architect gebruiken, want over ons huis zijn we heel tevreden.’

Als de Ongenode Gast terug naar de redactie rijdt, ziet ze Martijn en Sanne bij de bosrand staan. Zij staat er met een dromerige blik in haar ogen. Hij tikt even bemoedigend tegen haar schouder. De Ongenode Gast zal flink voor het stel duimen.