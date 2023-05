Ongenode Gast – Opening jeu de boules baan

Wat: Opening jeu de boules baan

Waar: Roden

Wanneer: Woensdag 26 april

RODEN – De Ongenode Gast is gek op balsporten. Van voetbal tot basketbal, ze is ook niet vies van een goed potje softbal. Eén van de balsporten die de Ongenode Gast al een lange tijd niet meer heeft beoefend is jeu de boules. Toen zij te horen kreeg dat er woensdag 26 april een nieuwe jeu de boules baan geopend zou worden aan de Kastelenlaan in Roden, kon ze niet wachten om die kant op te gaan.

De Ongenode Gast heeft een reputatie van niet de beste kaartlezer te zijn, gelukkig is de nieuwe baan niet te missen. De baan is namelijk volledig versierd met vlaggetjes en een groot spandoek. Wanneer ze uit haar auto stapt, wordt ze gelijk begroet door prachtige Franse chansons. Bij de versierde baan staat onder andere Ronald Uilenberg, voorzitter van De Wijk Belangen Vereniging de Hofsteden. ‘Wij kregen als vereniging bericht van Rob Meeng,’ vertelt Uilenberg. ‘Rob wilde graag een jeu de boules baan en wij raakten al snel enthousiast. Dit gaan we snel regelen, tenminste dat dachten we. We hoopten het binnen een half jaartje te kunnen realiseren, helaas werd dit anderhalf jaar. Desalniettemin, staat de baan hier nu eindelijk en is het echt een mooie geworden. Iedereen mag er gebruik van maken. Het is niet alleen voor mensen uit deze wijk. Hoe leuk zou het zijn als de verenigingen uit de verschillende wijken hier onderling wedstrijden gaan spelen?’ Voor Uilenberg is het al een hele poos geleden dat hij zelf een balletje heeft gegooid. ‘De laatste keer was met mijn ouders op de camping. Het is voor mij een beetje zoals badminton. Elke vakantie komt het weer even naar voren. Wat ik ook leuk vind is dat zowel jong als oud op de opening is afgekomen, het was dan ook heel slim van Rob dat hij gratis ijsjes heeft geregeld.’ De hele opening is in een Frans jasje gestopt. ‘Eén en één is twee, het Franse thema was een inkoppertje,’ lacht de voorzitter.

Ook sportcoach Wouter Meertens van Welzijn in Noordenveld is van de partij. ‘We zijn erg blij met deze nieuwe baan. Het draagt bij om de inwoners van Roden op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen. Daarnaast zijn ook de leden van de jeu boules vereniging hier aanwezig. Het zou erg leuk zijn als meer mensen zich na vandaag bij de vereniging zouden aansluiten. Alle credits voor deze baan gaan echt naar De Wijk Belangenvereniging en initiatiefnemer Rob.’ Tijd om deze beroemde Rob maar eens op te gaan zoeken. Met zijn oranje hoed is hij niet te missen. ‘Ik wilde erg graag een jeu de boules baan in de buurt, omdat ik graag buren met elkaar in contact wil brengen. Op deze manier kun je ook de jeugd laten opgroeien met het spel. We hadden hier een mooi grasveldje dat niet gebruikt werd, de perfecte locatie voor een jeu de boules baan. Daarna ben ik de buurt rond geweest en heb ik iedereen gevraagd of ze open stonden voor een jeu de boules baan. Daarna heb ik handtekeningen verzameld,’ aldus initiatiefnemer Rob.

Tijd om te knallen met die ballen. Het lintje wordt doorgeknipt en Rob mag de eerste bal gooien. In zijn enthousiaste vliegt de eerste bal gelijk de baan uit. De Ongenode Gast zou het zelf niet veel beter doen. Gelukkig heeft hij daarna de smaak te pakken en speelt hij een mooie pot tegen Uilenberg. Koen Rake, Sieta Berghuis en Willem de Ruiter van jeu de boules vereniging Roon zijn ook van de partij en geven clinics over de sport. ‘Het is een prachtige baan geworden,’ vindt Sieta Berghuis. ‘Het mooie aan jeu de boules vind ik dat je gezellig bij elkaar komt. Ik speelde het vroeger veel op de camping. Onze vereniging is erg leuk om kennissen op te doen en echt vrienden te maken. Natuurlijk zit er een hele techniek achter het spel, maar bij ons staat gezelligheid voorop. Woensdag is mijn vaste jeu de boules dag, ik vind het wel jammer dat de opening op woensdag is, anders had ik een extra keertje kunnen jeu-de-boulen deze week,’ lacht ze.

Mensen van alle leeftijden zijn op de opening afgekomen. Ook de jongens Glenn en Magnus hebben al een balletje gegooid. Jeu de boules speel je twee tegen twee, heeft De Ongenode Gast zich laten vertellen. Glenn en Magnus vormen een waar topteam. ‘We hebben gewonnen,’ vertelt Glenn. ‘Het viel mee hoe moeilijk het was, je moet gewoon goed kijken en richten. Ik denk dat we hier wel vaker gaan komen.’ Daar sluit De Ongenode Gast zich bij aan. Ze kan nu al niet wachten tot haar volgende ritje naar de Kastelenlaan.