(On)genode Gast Opening Tiny Forest Roderwolde

RODERWOLDE – Het aanplanten van een tiny-forest in Roderwolde is een ideale gelegenheid om de collega’s van de ongenode gast, die achter de computer op de redactie zitten te zwoegen, in de steek te laten en daar eens een kijkje te nemen. Dat het een zonovergoten lentedag is met een aangename 14 graden heeft daar helemaal niks mee te maken. Echt niet!

Wanneer de ongenode gast op de plek van bestemming arriveert hoeft ze zich niet af te vragen of ze op de juiste plek is. Kinderen in overalls met schepjes en modderige laarsjes rennen heen en weer met boompjes in hun handen. Ouders, meesters en juffen staan gaten te scheppen, waar bomen en struiken in worden gepland. Tim van vier (blauwe overall, boompje in de ene hand, andere hand professioneel in zijn broekzak) weet wel dat zijn boom heel groot gaat worden. Hoe groot weet hij niet precies. Bart Hagenauw, die naast hem staat, weet het ook niet. Wat hij wel weet is wat er zoal gepland wordt. ‘Onder andere bessenstruiken. En er staan al fruitbomen. Maar er worden niet alleen maar fruitbomen en struiken geplant hoor. Wat die bessen betreft, het is voor de kinderen heel mooi dat ze doorhebben dat niet alles zomaar groeit. Naast al het groen, wordt dit echt een belevingsbos, met speeltoestellen en ruimte voor natuur.’

Hidde is bezig een meidoorn te planten. ‘Die zijn echt onverwoestbaar. Als je ze eenmaal geplant hebt raak je ze nooit meer kwijt. Ze zijn irritant, ze prikken. We hadden ze ook bij ons achter en we moesten ze wel anderhalve meter diep uitsteken.’ Als de ongenode gast inbrengt dat meidoorns ook heel mooi bloeien en dan heerlijk ruiken haalt hij zijn schouders op. Hij is duidelijk meer van de praktische kant.

Marije Wind is ongekend trots op het project. ‘We vonden dat we de velden meer moesten benutten. Dit was een korfbalveld dat al een tijd niet meer gebruikt werd en dat veld moest natuurlijk benut worden. Dus zijn we een werkgroep gestart, met twee leerkrachten, het dorpshuis, Dorpsbelangen, de oudervereniging en ‘Vooor’. We bedachten dat we een plek wilden voor verbinding. Een plek waar jeugd, ouderen en minder validen terecht kunnen. Waar het hele dorp naar toe kan.’

De plek heeft ook nog een educatieve functie. ‘De kinderen kunnen hier leren over de natuur, in de natuur. Er zijn ook nog drie vijverpartijen, dus ze kunnen in het water spelen. Daarnaast komt er een kabelbaan, en wordt het plein aangepakt. Ook een jeu de boulesbaan, en een verhard pad zodat mensen die slecht ter been zijn ook kunnen komen. Maar het is dus niet alleen voor de school, het wordt een ontmoetingsplek voor het hele dorp. En natuurlijk vrij toegankelijk.’

Carolien Schür is ook een van de initiatiefnemers. ‘We wilden het schoolplein vergroenen. En dan dat grote veld met alleen gras, dat vonden we niks. En daar kwam dit plan uiteindelijk naar voren. Toen we het plan klaar hadden kregen we subsidie vanuit de gemeente en werd en gesponsord. Het gaat echt prachtig worden. Er komen zitjes, en er wordt een strook met wildmengsel gezaaid. Ook komen er moestuinbakken. Oh en een permanente tent, zodat daar evenementen vanuit het dorp kunnen worden georganiseerd.’

Mare en Lou zijn allebei vijf. Ze staan een beetje aan de zijkant en hebben beiden een stokje in de grond geprikt. ‘Dat zijn babyboompjes,’ weet Mare. ‘Ja, en de ene is een zusje van die andere,’ verduidelijkt Lou.

Ika Neven woont in Roderwolde. De ongenode gast heeft een goed gehoor, dus pikt ze een vaag Duits accent op. ‘Dat klopt,’ zegt Ika, ‘ik kom uit Duitsland. Ik ben bioloog van beroep en dit project spreekt me enorm aan. Ik heb hier drie kinderen op school, dus ik wilde natuurlijk graag meehelpen. Ik vind Roderwolde een enorm leuk dorp. Hier wonen echte doeners. En import is heel erg welkom, dat is ook zoiets leuks aan Roderwolde.’

Ze wordt onderbroken door luide muziek uit de speakers. Juf Marije roept de kinderschaar bij elkaar, alle kinderen mogen een groene ballon ophalen en een erehaag vormen voor de gast van de dag. ‘Houd je ballon goed vast,’ waarschuwt ze. Prompt gaan er twee ballonnen de lucht in. Wethouder Jeroen Westendorp is gearriveerd om het tiny forest officieel te openen. Onder geklepper van een ooievaarspaartje dat verderop op hun nest zit, knipt hij met een vaste hand het lintje door. Dat heeft hij duidelijk vaker gedaan. Na een korte toespraak over natuur die tot bloei komt en kinderen ook, laat hij zich door de kinderen rondleiden, terwijl hij aan van de groene limonade nipt die iedereen uitgedeeld krijgt en geïnteresseerd luistert naar wat de kinderen te vertellen hebben. Ook dat heeft hij duidelijk vaker gedaan.