Ongenode Gast – Start Vitaliteitsweek

Wat: Start Vitaliteitsweek

Waar: Sportpark VEV’67

Wanneer: Woensdag 18 mei, 10:00 uur

LEEK – Onder uitstekende weersomstandigheden rijdt de Ongenode Gast woensdagochtend richting Oostindie. Op de sportvelden van voetbalclub VEV’67 start om 10:00 uur de Vitaliteitsweek, een week waarin bewegen centraal staat. Demo’s walking football en boksen staan er op het programma. Wellicht dat de Ongenode Gast ook nog een mep kan uitdelen. Dat bleek een tegenvaller, want de boksers hadden zich –wegens gebrek aan deelnemers- afgemeld.

Gelukkig was er behoorlijk wat animo voor walking football. Op commando van niemand minder dan Wim Brander voerden een stuk of dertig heren van zekere leeftijd de opdrachten uit. Niet de minste oefeningen. Zo werd er volop geplankt en moest de bal vanuit lighouding al meeverend naar de buurman gegooid worden. Jolanda Kamming aanschouwt het tafereel vanaf de zijlijn. Als wandel- en leefstijlcoach heeft de Vitaliteitsweek haar buitengewone interesse. Wekelijks wandelt ze met een groepje mensen met een chronische ziekte. De levenskwaliteit gaat door regelmatig te wandelen aanzienlijk vooruit, vertelt ze de ongenode Gast. Laureen is er ook. Ze werkt als buurtsportcoach bij Sociaal Werk de Schans in Leek. De Schans werd benaderd door het Ouderenfonds, initiatiefnemer van de Vitaliteitsweek. Of de Schans misschien wilde aansluiten luidde de vraag. Daar hoefde Laureen niet over na te denken. Ze direct nam contact op met walkingfootballtrainer Johan Wardenier (en tegenwoordig hoofdtrainer van vv Westerkwartier) waarna de boel snel was beklonken. De twee zetten in op demo’s walking football en oldstars boksen.

Man van het eerste uur Piet Kamps is er ook. Net als trouwe gasten van de show Roelof Dussel en Gelmer Venekamp. Rond een uurtje of half elf mogen de heren van het veld af voor een korte pauze. Tijdens het rustmoment worden de voetballers bijgepraat door Jolanda Kamming en Laurien van Praktijk de Roef, een fysiotherapiepraktijk die gespecialiseerd is in revalidatie, oefentherapie en de trainingen voor Parkinsonpatiënten. De meeste klachten ontstaan na zestigjarige leeftijd, legt ze de heren uit. Haar praktijk zet –net als walking football- in op het verbeteren van het bewegingsapparaat. Daarom zijn de grondmotorische oefeningen ook zo belangrijk, weet Laurien. Niet alle mannen zitten daar op te wachten, zo blijkt wel uit de reacties. Liever partijtje dan een potje planken. Ondertussen vertelt Jolanda de andere helft van de groep over haar wandeltochtjes die ze organiseert. Iedere donderdag klokslag 14:00 uur vertrekt de club vanaf Landgoed Nienoord. Iedereen mag aanhaken, benadrukt ze.

Na een kwartiertje mogen de heren weer de wei in voor een partijtje. Jan Smit uit Nietap attendeert de Ongenode Gast op zijn mooie outfit die hij speciaal voor de gelegenheid heeft aangetrokken. De ongenode Gast snapt de hint onmiddellijk en legt de moves van Smit voor camera vast. Henk de Vries (81) is er ook. Hij doet niet mee, maar komt wel wekelijks even bij zijn matties kijken. Kwajongens zijn het, vindt de oude baas. Drie jaar lang voetbalde De Vries met zijn cluppie, maar dat lukt door knieproblemen niet meer. Wel springt hij twee keer per week op zijn racefiets. Hij heeft er net 100 kilometer opzitten. Hij heeft van zijn vijfde tot z’n tweeënzestigste competitie gespeeld in Leek, vertelt hij. Trainer Johan Wardenier wijst de Ongenode Gast nog even heel handig op het grote oldstarsfestival dat op 5 juli gehouden wordt op de velden van de korfbalclub in Roden. Tegen een uurtje of kwart over elf verlaat de Ongenode Gast de zonovergoten velden in Leek. Conclusie: bewegen zit wel snor met de krasse knarren.