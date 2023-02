Ongenode Gast – ’t Olle Posthoes

RODEN – In het Olle Posthoes brandt het licht op donderdagmiddag. De bar van het oudste café van Roden is open. De bardame is druk met het serveren van de nodige koppen koffie en glazen pils. Op donderdagmiddag is de huiskamerkroeg het domein van kerels van zekere leeftijd. U snapt: de Ongenode Gast is benieuwd wat de heren te bespreken hebben in het mannencafé.

Eddy Suurdsma stoot samen met Wim Bathoorn een balletje op het biljart. Beide mannen zijn vaste gast van het mannencafé. Al vanaf het eerste uur. Menko van der Velde zit aan de stamtafel. Zijn goede vriend Jans is er nog niet. Van der Velde vindt de mannenmiddag een pracht initiatief. ‘Waar we het over hebben? Over vrouwen, haha. Nee gekheid. Over alles wat er in de wereld gebeurt. Buurtwerker Koen Hulshof zit ook aan tafel. Het mannencafé loopt nog niet zo goed als hij gehoopt had, maar toch, er zitten zes man. Vorige week waren het er acht. Het is de bedoeling dat het een vast clubje wordt, zegt Hulshof die zelf al voorzien is van wat handige tips van de krasse knarren. ‘Zorg ervoor dat je nooit afhankelijk wordt in een relatie, is mij op het hart gedrukt.’ Van der Velde komt ook met een tip op de proppen. Een handig trucje voor heren die niet zomaar onder het juk van moeder de vrouw uitkomen. ‘Je schrijft gewoon een kaartje naar je eigen adres: morgen vergadering in die en die kroeg. Simpel. Om iets voor drieën stapt Jans de kroeg binnen. Hij pakt de stoel naast zijn goede vrind Menko. Wim Bathoorn legt de keu neer en schuift aan bij de rest van de stamgasten. Dan komen de verhalen. Bathoorn woonde vroeger naast het café dat destijds een postkantoor was. Albert Ananias, Flap voor intimi, speelde nog met autootjes bij zijn ouders in de huiskamer. Gea Ananias, bardame en vrouw van, komt er ook bij staan. Alberts opa en vader hebben het postkantoor nog gehad, weet ze. De bordjes met post, telefoon, telegraaf zijn stille getuige. Bathoorn vindt de plek nostalgisch. Waar de wereld als een malle door raast, staat de tijd stil in ’t Olle Posthoes. Bathoorn was vast besloten om boer te worden, vertelt hij. Regelmatig was hij bij zijn oom Willem Bathoorn op de boerderij in Lieveren. Toen hem ter ore kwam dat je niet de militaire dienst in hoefde als je gaat varen, bedacht hij zich geen moment en meldde zich bij de zeevaartschool in Groningen. Van der Velde verbaast zich over de schrijfstijl van de Ongenode Gast. Links en het kladblok scheef. Vroeger kreeg je een lel met een liniaal over de vingers wanneer je de pen in de linkerhand had, zegt hij. Of werd je arm vast gebonden. Vroeger was niet alles beter gelukkig. Karel Hein is verwikkeld in een discussie met de buurtwerker. De van Duitse komaf Karel Hein is van mening dat we een beetje doorgeslagen zijn in Nederland als het gaat om studeren. Mensen die een vak geleerd hebben zijn er bijna niet meer. Mensen met gouden handjes, die een toiletpot kunnen installeren. Of een cv-ketel. Een warmtepomp desnoods. Zijn punt is duidelijk. ‘Doorleren is goed, doe je dat niet, ben je niks, dat is een beetje de standaard hier. Belachelijk. Jonge mensen willen tegenwoordig meteen een huis kopen. Waarom? Vroeger dacht je daar niet over na. Je bouwde gewoon iets op.’ Met mensen die klagen over een studieschuld heeft hij geen medelijden. Doen ze zelf, vindt hij. Hulshof, zelf belast met een studieschuld, klaagt allerminst. Hij koos ervoor om wel door te studeren. En die studieschuld is zo aan de kant met een goeie baan die hij dankzij zijn studie in z’n broekzak heeft. Gea tapt haar mannen nog maar eens een bak koffie in. Karl Hein en Suurdsma houden het liever bij een pilsje. Veel gekker wordt het niet. ‘Een biertje, is prima, maar we gaan er geen zuipfestijn van maken’, aldus de vrouw des huizes. De Ongenode Gast heeft zich kostelijk vermaakt. Clubjes zijn niet alleen voor vrouwen. Mannen kunnen er ook wat van. Een drempel is er niet. Als je man bent kun je zo aanschuiven op donderdagmiddag. Kost niets. Beetje ouwehoeren, beetje voetbalhumor, potje biljarten en je bent verzekerd van een gezellige middag. Het mannencafé is van 13:30 tot 15:30.

Wat: Mannencafé

Waar: ’t Olle Posthoes

Wanneer: donderdagmiddag