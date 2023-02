Ongenode Gast – Trefpunt Scheepstra

RODEN – Nee, de Ongenode Gast is geen mantelzorger. Dus op zich heeft ze niks te zoeken in Trefpunt Scheepstra op donderdagmiddag. Dan is het lokaal links voorin de oude Scheepstraschool namelijk het domein van mantelzorgers. Van mannen en (vooral) vrouwen die voor hun naaste zorgen. Nieuwgierigheid maakt dat de Ongenode Gast toch even komt koekeloeren.

De ontvangst door Hennie Lutjes is allerhartelijkst. Ze is al een jaar of tien voorzitter van Contactpunt Mantelzorg Noordenveld. En alsof dat nog niet genoeg is, is ze ook nog secretaris van het Drents Platform Mantelzorg. Lutjes weet dat er behoefte is aan een middag gezellig samen zijn onder de mantelzorgers. Het is niet zo dat de spelletjes uit de kast getrokken worden op donderdagmiddag. Of één of andere spreker van stal wordt gehaald. Koffie en koek en een goed gesprek zijn de hoofdingrediënten van de middag. Een beetje kletsen, verhalen delen of juist niet. Trineke Engels en Saakje van der Haan gaan met de koffiepot rond. Normaal gesproken doet Angelique dat ook, maar zij is van de trap gevallen en zodoende niet aanwezig. Ada Loman is er voor het eerst. Ze had het zichzelf al honderd keer beloofd om een keer aan te schuiven, maar deed het nooit. Tot nu. En het bevalt haar goed. Praten met mensen die in dezelfde situatie zitten vindt ze prettig. Eddie te Veld zit aan dezelfde tafel. Ze heeft een jongensnaam, maar is toch echt vrouw, verduidelijkt ze de Ongenode Gast. Te Veld was mantelzorger voor haar man, maar die is inmiddels overleden. Nu is ze dat voor haar zoon die een verstandelijke beperking heeft. Moederliefde is je eerste plicht als je een kind op de wereld hebt gezet, vindt ze. Trineke is sinds 2016 betrokken bij het mantelzorgcafé. Ze zorgde vijf jaar voor haar dementerende echtgenoot die nu in een verpleeghuis verblijft. Leuk is het niet, want hij praat niet meer, vertelt ze de Ongenode Gast. Trineke haalt veel voldoening uit haar vrijwilligerswerk met de mantelzorgers. De boel een beetje gezellig maken, daar is ze van. En van de creatieve ideeën. Samen met Saakje gaat ze binnenkort paasstukjes maken met de deelnemers. Mevrouw Tuinstra en mevrouw Fakkert zitten aan de tafel bij het raam. Hoewel beide dames vaker naar de inloopmiddag gaan, hebben ze elkaar nog nooit eerder gesproken. Dat dat nu wel het geval is, is te danken aan de stoel van mevrouw Fakkert die voor geen meter zat. Er was nog een plekje vrij aan de tafel van mevrouw Tuinstra, die mantelzorger is voor haar dochter. De twee blijken een enorme klik te hebben. En een heleboel overeenkomsten. Fakkert heeft niet veel geluk gehad met de mannen in haar leven. Haar eerste man werd ziek en ging dood. Mevrouw Fakkert was mantelzorger. De vriend die ze daarna kreeg werd ook ziek en ging dood. Mevrouw verpleegde hem tot hij overleed. Haar huidige vriend is door een beroerte verlamd geraakt en opnieuw wordt hij liefdevol verpleegd door Fakkert. Ze kan zo verpleegster worden, vertrouwt ze de Ongenode Gast toe. Ze weet hoe het werkt. Aan dezelfde tafel zit ook Taeke Tuinstra, de man van mevrouw Tuinstra. Hij zit gezellig te kletsen met zijn buurman Tjeerd Kloosterman. De heren zijn duidelijk in de minderheid op donderdagmiddag. Kloosterman kan zich er niet druk over maken. Hij weet wel hoe hij met de dames aan moet: ‘vrouwen zijn net gras, die moet je kort houden, geleerd van een oude tante.’

Jannie Veenhuizen is er ook. Ze zorgt voor haar man die 16 jaar geleden een herseninfarct kreeg. Het is altijd weer spannend als ze thuiskomt, vertelt ze de Ongenode Gast. De vorige keer stond het bankstel midden in de kamer. Dat leek haar man beter. Vanochtend begon hij over de plinten. Veenhuizen heeft hem gesommeerd er met zijn handen vanaf te blijven. Of hij daar ook naar geluisterd heeft moet nog blijken. In ieder geval komt ze graag naar de middag voor mantelzorgers. Nagenoeg altijd in gezelschap van Dineke Sanneman. De dames zijn inmiddels dikke vriendinnen geworden. Veenhuizen kan zich verheugen op de dag dat er paasstukken gemaakt gaan worden. Ze is behoorlijk creatief aangelegd, getuigende de verschillende foto’s van bloemstukken op haar telefoon. Voor het paasstuk is ze nog op zoek naar kleine houten klompjes. Ze heeft geen idee waar ze die kan krijgen. De Ongenode Gast weet het ook niet. Gezellig was het in ieder geval wel. Het is mooi om te zien dat mensen die het best heel zwaar hebben, veel plezier halen uit een middag als deze. Het is ze ontzettend gegund.

Wat: Inloopmiddag mantelzorgers

Waar: Trefpunt Scheepstra

Wanneer: Donderdagmiddag 14:00 uur