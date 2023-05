Ongenode Gast – Verkeersexamen

Waar: Roden

Wanneer: Woensdag 10 mei

RODEN – De Ongenode Gast fietst heel wat af. Dat gaat niet altijd even soepel. Een paaltje of een drempel kan nog wel eens een geschaafde knie opleveren. Desalniettemin is ze er gek op. Maar die verkeersregels… tja, hoe zat dat ook alweer? Het blijft soms een hele puzzel. Toevallig was woensdag het verkeersexamen voor basisscholen in Roden. De perfecte gelegenheid voor de Ongenode Gast om haar verkeerskennis eens op te frissen.

Bij aankomst bij de Trambaan in Roden, waar het examen start, ontmoet ze gelijk een tiental enthousiaste vrijwilligers. ‘De meeste vrijwilligers zetten zich al jaren in,’ vertelt Anja Mulder van Veilig Verkeer Nederland. ‘Zonder hen zouden we dit niet op poten kunnen zetten. Sommige vrijwilligers blijven zelfs tot hun 70ste meehelpen. Ik ben er zelf ook al twintig jaar bij. Dat begon al toen mijn eigen kinderen klein waren. In die tijd is er niet veel veranderd. Al zijn er bijvoorbeeld wel elektrische fietsen bij gekomen, waardoor het fietsverkeer soms wat sneller gaat,’ aldus Mulder. ‘Ik hoop dat we het nog jaren mogen doen, het blijft leuk. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen verplaatsen.’

De Ongenode Gast is erg benieuwd waar de vrijwilligers op gaan letten tijdens het examen. Gelukkig weet Ada Groeneveld dat als geen ander. Zij helpt al jaren mee bij de controleposten. ‘De kinderen moeten bovenal veilig fietsen. Ik let er op dat ze hun hand uitsteken, goed kijken en ik let op hun plaats op de weg. Ze mogen bijvoorbeeld niet zomaar de bocht afsnijden.’ Het examen werkt met een puntensysteem. Vrijwilliger Fred Wilbrink vertelt: ‘Ze hoeven niet perfect te fietsen. Ze kunnen 36 punten halen. Maar er is een grote foutmarge. Sommige fouten tellen zwaarder dan de ander, dat hangt af van het gevaar van de fout. Gelukkig halen de meeste kinderen het examen. Twee dagen eerder is het examen in Norg afgenomen, daar hebben alle kinderen het gehaald.’ Ook worden de fietsen van te voren gecontroleerd. ‘Het is geen zware controle hoor. Zolang de kinderen maar op een redelijke fiets zitten. Het moet natuurlijk niet zo zijn, wanneer de kinderen remmen, dat het voorwiel er af vliegt,’ lacht Wilbrink.

En dan is het gaan met die banaan. De eerste kinderen zijn er klaar voor. Fietssleutel? Check! Veters vast? Jazeker! De Ongenode Gast voelt de spanning door haar lichaam gieren. Het voelt als de dag van gister dat ze zelf het examen moest afleggen. Maar Ghazal van groep 7 van Het Valkhof in Roden is er helemaal klaar voor. ‘Ik vind het niet zo heel spannend, ik heb in de meivakantie al even geoefend.’ Haar vriendinnetje Ella maakt zich toch wel een beetje zorgen. ‘Ik hoop maar dat ik de route weet,’ vertelt ze. ‘Maar ik heb een strategie. Ik fiets gewoon achter de rest aan, slim hè.’ Juf Roelie van der Heide haakt in: ‘Gewoon met de kudde meegaan, dan komt het helemaal goed. Er staan ook blauwe bordjes langs de weg die de route aangeven. Dit is de eerste keer dat ik mee ga met de kinderen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze het allemaal gaan halen.’ Voordat de kinderen op pad gaan krijgen ze elk een hesje met een nummer erop, hierdoor kunnen de controleposten ze goed herkennen. Albertha Harms en Anja de Graaf delen deze hesjes uit. ‘Ik kwam een oproep tegen op Facebook,’ vertelt Harms. ‘Het leek me harstikke leuk om vrijwilliger te worden, zonder vrijwilligers draait de maatschappij immers niet. Ik ben zelf ook een enorme fietser en ik vind het erg belangrijk dat de kinderen het goed leren en veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.’ De Graaf voegt lachend toe: ‘Ik heb ooit eens iemand vervangen als vrijwilliger. Die persoon heb ik nooit meer gezien, maar ik ben er nog steeds bij.’

Ook wethouder Robert Meijer is van de partij. Hij heeft onder andere Verkeer en Vervoer in zijn portefeuille. ‘Ik ben er vandaag vooral als steuntje in de rug,’ vertelt hij. ‘Ik waardeer enorm dat zoveel vrijwilligers zich inzetten voor de veiligheid van de gemeente. Ik heb al zo’n 20 jaar mijn rijbewijs, maar de regels blijven veranderen. We vinden het als gemeente belangrijk dat de kinderen de regels goed leren. Deze generatie gaat straks natuurlijk naar de middelbare school en veel van hen zullen daar op de fiets naar toe gaan. Dan is het van belang dat dat veilig kan gebeuren.’ Gelukkig hebben alle kinderen het diploma gehaald. De Ongenode Gast heeft weer veel geleerd vanochtend. Tevreden stapt ze in haar auto om terug te rijden naar de redactie…. Misschien dat ze morgen de fiets wel pakt, ze weet nu immers als geen ander hoe je je veilig op de fiets kunt verplaatsen.