Ongenode Gast – Weekmarkt Wilhelminastraat, Roden

RODEN- De (On)genode Gast ging afgelopen vrijdag naar de weekmarkt in Roden om de sfeer te proeven. Het sfeerproeven werd letterlijk genomen. Er werd bij de eerste kraam een kibbeling besteld. Met saus. De markt bevindt zich sinds 3 februari aan de Wilhelminastraat wegens werkzaamheden aan de Heerestraat, de oorspronkelijke locatie van de weekmarkt. De (On)genode Gast is gestuurd om te peilen hoe de marktkooplui de tijdelijke verplaatsing ervaren.

Bij de viskraam staat ook de postbode. Mocht u zich afvragen wat een lauw warme makreel in uw brievenbus doet, dan zal dit de veroorzaker zijn. De vriendelijke visboer vraagt de (On)genode Gast hoe het smaakt. Er heerst op deze frisse voorjaarsmiddag een opgewekte sfeer. Bloemist Willy Wilkens zet net de bloemetjes buiten. ‘Krokusjes, narcisjes, tulpjes, de echte voorjaarsbloemen,’ vertelt Wilkens. Ook al gebruikt hij verkleinwoorden, de bloemen dienen nog wel schuin afgesneden te worden. Het is een bonte verzameling van bloemen die je normaal gesproken in de gemeentetuin zal vinden, maar bij Wilkens weet je dat ze vers zijn: ‘iedere ochtend worden ze aangevoerd en geselecteerd. We willen alleen de beste bloemen aan de man brengen.’ De producten op de markt zijn erg seizoen afhankelijk. Dit zorgt ook voor een gevarieerd assortiment, elke week weer. Er begint inmiddels een rij te vormen voor de bloemist. De (On)genode Gast besluit verder te struinen. JA21 is aan het flyeren in de verte. De Provinciale Verkiezingen komen dichterbij. Er loopt hier veel personeel. De groenteboer heeft in totaal vier man aan het werk. De een legt een meloen recht, de ander een banaan krom. Bij Brood en Banket Kamps weet Wim Kamps te vertellen iets essentieels te missen. ‘Dit is een fantastische locatie. Niets mis mee. Wel missen wij de Heerestraat. Daar sta je tussen de winkels in en hebt dan ook aanloop van het winkelend publiek.’ Hij verkoopt een koekje van eigen deeg aan een klant. ‘Deze vrijdag heb ik speciaal luxe brood uitgestald van een bakkerij uit Hoogezand. Dit brood is erg geliefd.’ Ze gaan hier als warme broodjes over de toonbank. Mensen hebben het brood broodnodig. ‘Kan niet missen. Hier op de markt krijg je kwaliteit,’ sluit Kamps af. In de verte hoor ik hard gelach. Het is Kees Meijer. Een vaste bezoeker van de markt. ‘Het was veur ons wel wennen,’ vertelt Meijer. ‘De markt is altied al aan de Heerestraat west. Dizze oplossing is veur nu prima.’ De poelier tegenover de groenteboer adverteert met ‘kippeling,’ een visvervanger. Even verderop worden stukken stof verkocht. Tussen twee in panty gehesen vrouwenbenen afkomstig van een paspop staat een oudere vrouw de prijsjes op te lezen. De notenboer laat weten ‘niet alleen noten’ te verkopen. En dat valt te zien. Er worden inderdaad niet alleen noten verkocht. De markt staat op een rustige locatie, iets verder van de weg, kruisend aan de Albertsbaan. Het is hier druk. De klanten weten de markt goed te vinden. Halverwege de markt staan diverse kazen uitgestald. Er staat een bakje met kaasblokjes naast die de (On)genode Gast toch even probeert. Het valt niet tegen. Een volle romige kaas met een zoutje. Arjan de Vries werkt in de kraam van Eisinga Kaas en weet de (On)Genode Gast te vertellen hoe de werkzaamheden aan de Heerestraat verlopen. ‘Het doel is om tijdens de Rodermarkt weer aan de Heerestraat te staan. Dat duurt nog even. We kijken er wel heel erg naar uit. We missen toch de wisselwerking tussen het winkelend publiek en de marktliefhebbers.’ Over het algemeen zijn de marktlieden tevreden, maar hebben heimwee naar de oude locatie. De Vries is tevreden over de organisatie. ‘We worden vanaf het begin op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. Daarnaast is het wel heel fijn dat we een eigen terrein hebben waar we als marktlieden onder mekaar het publiek kunnen voorzien van verse producten.’ Het duurt nog maanden voordat de marktlieden terug kunnen naar de Heerestraat. Wie een bezoek wil brengen aan de weekmarkt is elke vrijdag welkom aan de Wilhelminastraat in Roden.

Wat: Weekmarkt

Waar: Wilhelminastraat, Roden

Wanneer: Vrijdag 3 maart 2023