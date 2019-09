Ongerustheid over mogelijk ‘woonwagenkamp’ aan Norgerweg

‘Als dit mag, kan iedereen doen en laten wat –ie wil’

RODERESCH – Al een tijdje is het onrustig rondom de Norgerweg tussen Roderesch en Alteveer. Op het terrein van autohandelaar Michel Brink aan de Norgerweg verschijnen steeds meer stacaravans. Achter de woning van Brink stonden al een stuk of wat woonunits, een dieplader bracht deze maand nog eens twee grote woonwagens. De units en caravans worden bewoond door verschillende mensen. Omdat er te weinig afvalcontainers zijn op de locatie wordt huishoudelijk afval verbrand of begraven, weten verschillende omwonenden te vertellen. Het verbrande afval stinkt zo verschrikkelijk, dat het voor overlast zorgt. Ook aan een riolering lijkt het te ontbreken. Buurtbewoners vrezen voor een klein woonwagenkamp aan de Norgerweg.

Huishoudelijk afval wordt verbrand, begraven of in containers van buurtbewoners gepropt. Verschillende omwonenden zijn de situatie spuugzat. Klagen durven ze niet, uit angst voor represailles van de handelaar die een dreigement niet schuwt, aldus een aantal buurtbewoners die de Krant sprak over de situatie aan de Norgerweg in Roderesch. “Als dit mag, kan iedereen doen en laten wat -ie wil”, zegt een bewoner van Alteveer die niet met zijn naam in de krant wil. Er is al eens geklaagd over de stankoverlast waarop hij een fikse boete kreeg van de politie, weet hij. Het gevolg was dat de autohandelaar in het rond ging bellen om te achterhalen wie erachter zat. Hij dreigde er een advocaat op te zetten om uit te zoeken wie geklaagd had, ‘al zou het hem tienduizend euro kosten, hij kwám erachter’, zo zou hij door de telefoon gezegd hebben. “We hebben nergens in de krant iets gelezen over een vergunning. Dat de gemeente dit toestaat, ik begrijp er helemaal niets van. Als je een klacht hebt, dan denk je toch dat je steun krijgt van de gemeente? Niet dus. Ze laten je gewoon in je hemd staan. Niemand durft wat tegen deze man te beginnen. De gemeente weet hier gewoon van af. Wethouder Ipema fietst hier twee keer per dag langs, van Langelo naar Roden en vice versa. Ze heeft geen oogkleppen op lijkt me. Toch lijkt het allemaal te kunnen. Nog even en we hebben hier een compleet woonwagenkamp.” De bewoner zegt te weten dat de wagens verhuurd worden aan mensen in nood die nergens anders terecht kunnen. Ook zou er iemand in zitten die vanwege het houden van een wietplantage zijn woning moest verlaten. “Moet je voorstellen dat zo iemand hier opnieuw begint. Daar moet je toch niet aan denken?”

Een andere bewoner is ook overtuigd dat de gemeente op de hoogte is van de situatie. “Ik heb hier al eens ambtenaren van de gemeente rond zien lopen met een soort metaaldetector. Toen ik vroeg wat ze aan het doen waren vertelden dat de bodem aan het inspecteren waren op aanwezigheid van leidingen of buizen. Brink zou een offerte hebben aangevraagd voor een riolering. Die zou dan onder de Norgerweg door moeten”, luidde de verklaring van de ambtenaren. De woonwagens zouden zijn aangesloten op septictanks. “Een grote kraan tilt de tank in de lucht en leegt hem in de sloot die achter het perceel langsloopt”, weet een omwonende te vertellen die getuige was van het tafereel. Ook zegt hij dat het hier niet bij blijft. Er zouden nog meer stacaravans bij komen, is hem ter ore gekomen. “Lucratief natuurlijk. Het levert meer op dan de auto’s. Ik heb gehoord dat ze voor een enorm bedrag verhuurd worden. Het terrein is verder keurig netjes, Daar wil ik niks van zeggen. Daar gaat het ook niet om. Als je dit toestaat, kan iedereen maar z’n gang gaan. Dat is van de zotte.”

Op de hoogte

De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de onrust en calamiteiten. Op de vraag of de autohandelaar vergunning heeft voor het plaatsten van stacaravans en het verhuren ervan moet wethouder Henk Kosters het antwoord schuldig blijven. “We weten ervan. We hebben de zaak op dit moment in onderzoek. We hopen deze week met antwoorden te kunnen komen”, liet hij weten in een reactie aan de Krant.

‘Ik wil het goed doen’

Michel Brink zelf is niet blij met de kritiek vanuit de buurt en zegt bovendien geen vergunning nodig te zijn voor de stacaravans op zijn erf. Daarnaast hekelt hij het feit dat omwonenden anoniem hun zegje hebben gedaan over de situatie. “Eerst stond er een huis van dezelfde oppervlakte. Dat huis zag er niet uit en nu staan er op dezelfde plek twee chalets. Het ziet er veel netter uit en dat is ook mijn bedoeling. Ik wil het netter maken, maar nu gaat iedereen zeuren. Waarom komen ze dan niet bij mij?”



Volgens Brink is er verder geen gebrek aan riolering. “Ik heb voor drieduizend euro riolering aangebracht, alles gaat naar een septic tank.” Daarnaast wordt er bij hem geen afval verbrand, zo stelt hij. “Absoluut niet. Ik heb zeven afvalcontainers op mijn erf. We scheiden alles, van hout tot plastic. Ik ga echt geen afval verbranden. Ik heb niet eens een ton om dat in te doen.”



Brink noemt de verwijten van omwonenden ‘sneaky’. “De mensen zijn niet naar me toegekomen. En als ze wel iets te zeuren hebben, kunnen ze naar me toe komen. Ik probeer het oprecht mooi te maken en goed te doen. Ik wil nette mensen op mijn erf en daarom maak ik het netter. En toch krijg ik gezeur.”

Omdat Brink graag zijn kant van het verhaal wil doen, heeft hij De Krant uitgenodigd om deze week zelf te komen kijken. “Dan zullen jullie zien dat er niets van de verhalen van omwonenden klopt.”