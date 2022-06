Online casino als een manier om geld te verdienen: alles wat je moet weten

Het internet bied anno 2022 ongekende mogelijkheden om virtueel geld te verdienen. De verschillende industrieën staan te popelen om mensen te contracteren, die vanuit thuis werkzaamheden willen verrichten. Dromen worden voor talloze mensen weer werkelijkheid en dan heb ik het met name over gehandicapte personen die een toetsenbord kunnen bespelen. Online werk is op zijn zachtst gezegd ‘booming’ en daar komt voorlopig geen verandering in. Diverse online werkgerelateerde platforms rijzen dan ook als paddestoelen uit de grond en bieden ongekend veel jobs aan. Daarnaast zijn er ook banen voor het casino online beschikbaar of zelfs mogelijkheden om via de casinobranche geld te verdienen. Hoe? Dat leggen we haarfijn in dit artikel uit.

Verschillende casino gerelateerde jobs

Om te beginnen benoemen we de zogeheten ‘gokker’ Deze persoon slijt zijn dagen in het daadwerkelijke casino om geld te verdienen met aantrekkelijke spellen. Natuurlijk is dit de risicovolste methode, want je zult immers over een grote bankroll moeten beschikken. Daarnaast is een strikt bankrollmanagement ook noodzakelijk om niet blut te raken. Desalniettemin, kan het lucratief zijn, mits de vorige aandachtspunten goed worden nageleefd. De spelkeus van de gokker beperkt zich tot casinospellen met het laagste huisvoordeel, zoals blackjack en baccarat. Bovendien kan een goede pokerspeler ook deelnemen aan diverse pokertoernooien om geld te verdienen.

Enkele spelers staken

Op goede spelers inzetten wordt in de Engelse taal ook ‘staken’ genoemd. Dit gegeven komt vooral in de pokerwereld voor en is op diverse Nederlandse pokerwebsites toepasbaar. De pokerspeler zal een bepaald percentage van de inleg verkopen om deel te nemen aan het pokertoernooi. Grote toernooien met hoge inleg worden in deze gevallen als ‘stake’ verkocht. De zogenaamde ‘staker’ koopt vervolgens een percentage van de inleg en bij winst wordt er uitgekeerd. Begrijpelijk is dat er in sommige gevallen riante bedragen kunnen worden gewonnen. Denk dan vooral aan de eerste prijs bij de jaarlijks terugkerende World Series Of Poker (W.S.O.P) etc.

Wordt een influencer voor een online casino

Influencers worden dagelijks ingezet als nieuwe marketingstrategie. Ben je populair op TikTok of YouTube en heb je een eigen kanaal dat door talloze bezoekers dagelijks wordt bezocht? Dan kunnen echt geld casinos online aanspraak op je maken om reclame voor hun te maken. Wellicht kun je ook van een agent gebruikmaken. Deze persoon zal dan voor jou op zoek gaan naar de beste deals. Toch zal je content uniek moeten zijn en aansluiten op casino gerelateerde spellen of attributen.

Stream al je casinospellen

Net zoals videospellen spelen, kan ieder persoon nu ook streamen. Het streamen wint enorm aan populariteit en is niet meer weg te denken. Talloze personen struinen dagelijks af naar Twitch of andere platforms om hun favoriete speler of gamer te zien spelen. De streamer kan via casino advertenties tegenwoordig een klein beetje geld verdienen. Daarnaast kan de streamer ook bepaalde donaties van fans krijgen. Toch zul je al een behoorlijke fanclub moeten bezitten om van dit bedrag te kunnen leven.

Iedere bezoeker wil namelijk op Twitch vermaakt worden. Bewerkstellig je dit terwijl je een geweldig casinospel of pokerspel speelt? Dan zullen de bezoekersaantallen ook stijgen. In de beste gevallen wordt er dan door Twitch of willekeurige sponsor een behoorlijke deal aangeboden om het opgezette kanaal niet te laten verdwijnen. Is dit mogelijk? Jazeker, denk maar eens aan populaire streamers, zoals Lex Veldhuis en Roshtein. Ze zijn namelijk het lopende voorbeeld van een goed opgezet kanaal.

Ondersteunende online casino banen

Weken als een ‘support specialist’ is ook een werkelijke manier om in een online casino te werken. Hier sta je namelijk dagelijks klaar om vragen te beantwoorden op het gebied van sportweddenschappen en casinospellen. Als eerste aanspreekpunt zul je wel de Nederlandse taal goed moeten beheersen en snel kunnen typen. In sommige gevallen zal er ook een telefonische ondersteuning aanwezig zijn, maar dit is per casino wisselend.

Een ‘Game tester’ zal deel uitmaken van een geplande ‘roadmap’ bij een bepaald casinospel. De persoon is verantwoordelijk voor de wettelijke naleving van het opkomende spel. Daarnaast is testen van het casinospel een belangrijk onderdeel van deze functie. Verder is nauw contact met softwareaanbieders de normaalste zaak van de wereld om voortdurend innovatieve spellen op de markt te brengen. Bovendien tref je deze vacatures meestal direct op het desbetreffende online casino of pokerplatform aan. Het is dus raadzaam om deze websites goed in de gaten te houden als je de online casinomarkt wilt betreden.

Ons slotwoord

Online casino’s verdienen geld doordat er dagelijks nieuwe en terugkerende spelers het platform bezoeken. Van de rake bij een pokerspel tot aan het huisvoordeel van een online casinospel. Het zijn allemaal verdiensten voor het casino. Toch hebben we in dit artikel aangetoond dat aan de andere kant van het casino ook op bepaalde manieren geld kan worden verdiend. De raadzaamste manier om geld te verdienen is natuurlijk niet als gokker, maar als medewerker of als een ander casino gerelateerd beroep.