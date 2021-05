Online gamen steeds populairder

De coronaperiode heeft er voor gezorgd dat wij allemaal creatief moesten zijn met het besteden van onze tijd. Door verschillende maatregelen konden we helaas niet meer zomaar doen wat we voorheen altijd deden. Een middagje op het terras, een avond naar de bioscoop of een bezoek aan een casino was lange tijd niet mogelijk. Die periode heeft er onder andere voor gezorgd dat we ons meer online zijn gaan bezighouden. Online spellen spelen blijkt voor velen een ideale uitweg. Wat je ook voor een ontspanning zoekt, en welk type spellen je ook leuk vindt, er is altijd wel wat te vinden.

Toename online gaming

Iedereen heeft namelijk behoefte aan ontspanning, in welke vorm dan ook. Gelukkig zijn er steeds meer online mogelijkheden om daar je ontspanning te zoeken. Online gaming is namelijk een manier van online een spel spelen, in welke vorm van dan ook. Voor velen is dat een prima alternatief voor het zoeken naar ontspanning. De grootste stijging zien we bij de groep middelbare scholieren. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut is 27% van de middelbare scholieren actief met online gamen. Daarnaast zien we ook een opkomst bij de wat oudere doelgroep. Online gamen is namelijk erg breed. Van een simpel spelletje spelen tot een uitgebreid spel met je hele vriendengroep spelen, of het bezoeken van een online casino, het kan in allerlei vormen en maten.

Online casino erg populair

Een avond naar het casino wordt door velen gezien als het ideale avondje uit. In verband met de maatregelen rond corona is dat een tijd niet mogelijk geweest, en wisten steeds meer mensen het online casino te vinden. Het online casino is een online variant van de casino's zoals je ze kent. Online speel je verschillende spellen en waag je een poging om een mooi bedrag te winnen.

Ontspanning buiten zoeken

Nu het tijdperk na corona langzaam in beeld komt, worden de maatregelen ook weer minder en minder. Het wordt dan ook door verschillende artsen, wetenschappers en lifestyle coaches geadviseerd om ook buiten je ontspanning te gaan zoeken. Te lang binnen zitten, kijken naar een scherp van je smartphone of computer, is geen ideale situatie. Dus heb je de kans om tussen het spelen van de leuke online games door een frisse neus te halen, een leuke wandeling te maken of een stukje heerlijk te fietsen? Doe dat dan ook zeker.