Doordat we tijdens de Coronacrisis een stuk minder activiteiten buiten de deur kunnen doen gaan we massaal het internet op. In dit artikel geven we je 10 tips om online de Coronaperiode te overleven.

Tip 1: Online bingewatchen

Het ligt een beetje voor de hand, maar bingewatchen is natuurlijk een ideale bezigheid. Zeker omdat alle grote streamers nu online hun beste beentje voorzetten om jou rond en tijdens de feestdagen van de beste series en films te voorzien. Netflix biedt handige overzichten van hun aanbod in december en Disney Plus brengt zelfs films die voor de bioscoop bedoeld waren direct naar hun streamingdienst.

Een andere klassieker is YouTube. Hier kun je natuurlijk eindeloos ronddwalen langs bloopers en tv-klassiekers, maar je kunt tegenwoordig ook steeds meer films en concerten vinden. Je staat vaak digitaal vooraan, dus Corona-entertainment verzekerd.

Tip 2: Online spelletjes spelen

Natuurlijk kan je ontspannen met allerlei spelletjes. Als je een beetje goed zoekt kun je op internet allerlei gezelschapsspellen spelen of leuke digitale spelletjes ontdekken. Of je nu fan bent van Monopoly, een stevig potje Risk niet uit de weg gaat of liever een nieuwe digitale game speelt, op internet zie je voor elk wat wils. Leuk, zo’n coronaproof spelletjesavond.

Tip 3: Online vrienden maken

Door alle maatregelen klagen veel mensen over eenzaamheid. Dat is niet nodig, want online zijn er allerlei chatkanalen en apps te vinden waar je nieuwe (digitale) vriendschappen opdoet. Je kunt daarbij natuurlijk denken aan social media zoals Twitter of Facebook, maar ook apps zoals Badoo spelen handig in op mogelijkheden om de eenzaamheid te verdrijven. Zo kan je binnen jouw bubbel toch aan jouw sociale contacten werken.

Tip 4: Online bingo spelen

Als je van spelletjes houdt en jouw sociale contacten wilt uitbreiden kun je natuurlijk ook het super populaire live online bingo spelen proberen. In de bingokamer kan je via de chatboxen lekker met andere spelers in gesprek terwijl je tegelijk gezellig kunt bingoën. Dat hoeft niet duur te zijn want bij betrouwbare aanbieders kan je zelfs gratis terecht. Op www.live-casino.nl biedt men een overzicht van betrouwbare aanbieders.

Tip 5: Online musea bezoeken

Een museumbezoek is in deze Coronatijd niet handig. Door reserveringssystemen is de kans klein dat je überhaupt binnen komt. Veel musea hebben echter hun digitale deuren geopend. Zo kan je vanuit huis door de collecties dwalen zolang jij wilt en tijdens corona toch cultuur snuiven.

Een andere tip is het maken van jouw eigen digitale museum. Als je offline hobbies hebt, zoals schilderen, beeldhouden of andere mooie kunst maakt kun je deze natuurlijk fotograferen en via social media of op jouw website laten zien. Wellicht wordt je als kunstenaar ontdekt of verdien je zelfs iets bij als mensen iets willen kopen.

Tip 6: Online cursussen volgen

Heel veel mensen hebben een cursus of opleiding op hun ‘to-do-list’ staan. Of je nu graag een nieuwe taal leert om je, zodra het weer mag, tijdens de vakantie goed verstaanbaar te maken of liever een creatieve cursus volgt, online kan er tegenwoordig van alles. Natuurlijk kan je alle extra uren ook gebruiken voor een serieuze online opleiding om zo nog beter te worden in jouw werk of nog professioneler met jouw hobby om te gaan. De coronatijd vliegt!

Tip 7: Online vakantiegevoel kweken

Alles is nog onzeker, maar het lijkt erop dat we in de zomer van 2021 weer op vakantie kunnen. Je kunt natuurlijk terug gaan naar die locatie waar je al zo vaak bent geweest, maar je kunt de Coronatijd ook benutten om nieuwe ideeën op te doen. De prijzen zijn momenteel laag en veel aanbieders bieden mogelijkheden om jouw geld terug te krijgen of om te boeken als dat door Corona nodig is. Ga er dus lekker voor zitten en surf digitaal naar nieuwe vakantiebestemmingen. Zie jij jezelf al liggen?

Overigens is het feit dat je niet op vakantie kunt geen reden om binnen te blijven. Op het internet zijn heel veel tips te vinden om onbekend Nederland te ontdekken. Mooie wandelroutes en interessante fietstochten brengen je naar onbekende gebieden die heerlijk rustig zijn, dus is het risico op Corona beperkt.

Tip 8: Online kooktips scoren

Nu we met de kerst niet uit eten kunnen en de Coronakilo’s er bij veel mensen aanvliegen is het een mooie gelegenheid om je online eens te verdiepen in de mogelijkheden op culinair gebied. Zo zien we momenteel veel sites die zich specialiseren in gezond en lekker koken voor de periode vóór en na de feestdagen.

Tijdens de feestdagen zijn we gewend om lekker uitbundig te eten. Ook daarvoor zie je online allerlei mogelijkheden. Als je van de Coronaperiode gebruik maakt om op onderzoek uit te gaan zie je hoe je in jouw eigen keuken gerechten kunt maken die in een restaurant niet zouden misstaan. Ook zijn er natuurlijk veel tips te vinden over een luxe aankleding van de feesttafel. Alle gelegenheid dus om jouw restaurant in huis te halen.

Tip 9: Online jouw apparatuur verbeteren

Als je toch online bent kan je die tijd misschien gelijk besteden om ervoor te zorgen dat je nog makkelijker online kunt. Op internet zie je veel tips om bijvoorbeeld jouw computer of laptop goed op te ruimen en sneller te maken. Zo kun je na zo’n digitale schoonmaak nog beter genieten van alle andere online tips die we hiervoor gaven.

Ook voor jouw smartphone zie je online tips te over. Zo zie je tips om jouw geheugen weer optimaal te benutten zodat je smartphone weer lekker snel wordt. Als je een fijne wandeling gaat maken kan je wellicht vooraf de tips doornemen om de levensduur van jouw batterij te verlengen.

Tip 10: Online casino’s bezoeken