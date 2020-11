Online spelletjes waarmee je toch in contact kunt blijven met vrienden

Om tegenwoordig nieuwe mensen te ontmoeten en bestaande contacten te onderhouden is het tegenwoordig niet nodig om de deur uit te gaan! Het internet biedt uitkomst, want er zijn talloze mogelijkheden om elkaar virtueel te ontmoeten. Met wat creatief denkwerk kun je de avond net zo gezellig laten verlopen als bij een fysieke ontmoeting. Er zijn heel wat spelletjes online te vinden waarmee je jezelf uitstekend samen met je vrienden kunt vermaken.

Want was is er nou leuker om samen spelletjes te spelen wanneer je dat zelf het liefst doet? Terwijl je bijvoorbeeld zit te wachten op de trein kun je met je beste vriendin, neef of oma een spelletje spelen. Met sommige spelletjes kun je zelfs hele grote prijzen winnen!

Online variant van bekende spellen

Veel spellen die je al kent als bordspel zijn tegenwoordig ook in een online variant beschikbaar. Een mooi voorbeeld daarvan is Rummikub. Dit spel, ontwikkeld in Israël, is over de hele wereld geliefd. In Wijk aan Zee werd zelfs jarenlang het Nederlands kampioenschap georganiseerd en eens per drie jaar is er een wereldkampioenschap Rummikub. Je speelt het spel met twee, drie of vier personen en dat kan tegenwoordig ook online. De officiële app wordt uitgegeven door het bedrijf dat ook het bordspel importeert en dankzij de koppeling met Facebook kun je een partijtje spelen tegen je eigen vrienden. Bij Rummikub komt het aan op spelinzicht, maar je hebt er ook een dosis geluk bij nodig.

Naar het online casino

Over geluk gesproken, je kunt natuurlijk ook met je vrienden afspreken in een online casino. Waar je normaal gesproken een bepaald geldbedrag meeneemt om een gokje te kunnen wagen in een echt casino, kun je dat online natuurlijk op precies dezelfde wijze doen. Je kunt zelfs beredeneren dat je een hoger bedrag zou kunnen inzetten, omdat je vanuit huis speelt en de drankjes daar niet conform horecatarieven te hoeven worden afgerekend. Het onderlinge wedstrijdelement kun je er natuurlijk gewoon inhouden. Wie is in staat de hoogste winst te verzilveren? Zo beleef je online een gezellige avond met je vrienden, die nog eens lucratief kan zijn ook! Twee zeer populaire spellen die je vanuit je luie stoel kunt spelen zijn Roulette en Blackjack.

Roulette

Zeg je casino, dan zeg je roulette. Dat geldt voor de fysieke casino’s, maar dat geldt zeker ook online. Roulette is met afstand het bekendste en meest gespeelde spel in casino’s. Voorspel in welk van de 37 vakjes het balletje gaat vallen en maak zo kans op mooie geldbedragen! Roulette is spannend, niet te voorspellen en elke keer weer boeiend. Je kunt inzetten op een enkel vakje, maar ook op combinaties daarvan. Sommige mensen spelen liever alleen op zwart of rood, even of oneven, hoog of laag. Anderen kiezen voor hun favoriete getallen, zoals geboortedag of trouwdag. Wat je ook kiest, het kan je zomaar een mooi bedrag opleveren.

Voordat je besluit om met echt geld te spelen. Is het natuurlijk slim om eerst de gratis versie te spelen. Op verschillende websites zoals CasinoScout.nl kun je demoversies spelen van verschillende roulette varianten. Doet dit! Leer de regels kennen en verzin voor jezelf een goed werkende spelstrategie!

Blackjack

Natuurlijk kun je ook het kaartspel blackjack in een online vorm spelen. Net als roulette is blackjack ook wereldwijd een zeer populair spel, niet in de laatste plaats door de eenvoudige spelregels. Met blackjack komt het niet alleen op gokken aan, je hebt er ook enig inzicht voor nodig. Anders dan bij roulette, waar alles echt op puur toeval berust, kun je bij blackjack iets beter inschatten wat je kansen zijn. Mede daardoor is blackjack het casinospel met het hoogste uitkeringspercentage. Je kunt natuurlijk intussen overleggen met je vrienden!

Benieuwd naar waar je blackjack het best kunt spelen? Dan zijn Pay ‘n Play casino’s. Waar je op door hier te klikken een overzicht kunt vinden een uitstekende keuze. In dit soort aanbieders kun je namelijk snel spelen en worden betrouwbare spellen aangeboden.

Groepsbijeenkomst via een app

Als je met een groep mensen wilt afspreken om samen iets leuks te gaan doen, kan dat tegenwoordig ook via de app Happening. Dit is een Nederlandse app die de perfecte oplossing biedt voor het gemis van avondjes weg met een hele groep vrienden of vriendinnen. Je formeert eerst je eigen groep in deze app door iedereen zich te laten aanmelden. Vervolgens kun je er diverse vormen van tijdverdrijf in vinden. Er zijn allerlei leuke plugins voor te downloaden, zodat je lekker veel mogelijkheden hebt. Een avondje met je familie, vrienden, collega’s of sportteam? Bedenk het maar en voer het uit!

Maak het gezellig

Natuurlijk is het vervolgens aan jezelf om het thuis een beetje gezellig te maken, zodat je helemaal in de juiste sfeer komt. Spreek bijvoorbeeld onderling af dat je allemaal dezelfde hapjes in huis haalt, om het groepsgevoel extra te versterken.