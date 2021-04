Online thema-avond over biodiversiteit

RODEN – Donderdag 29 april organiseren de afdelingen van PvdA en GroenLinks Noordenveld een online thema-avond over de bijdrage van burgers, boeren en beleidsmakers aan biodiversiteit in Noordenveld.

Wereldwijd, maar ook in Noordenveld, is sprake van een afnemende biodiversiteit, met onder andere bijensterfte tot gevolg. De neerslag van stikstof, wereldwijde klimaatverandering, monoculturen en het gebruik van landbouwgif dragen bij aan de afname van biodiversiteit en lijken nauwelijks te voorkomen. Om dit te veranderen is een goede samenwerking nodig tussen burgers, boeren en beleidsmakers.

Tijdens de thema-avond van PvdA en GroenLinks zullen deskundigen en betrokkenen in gesprek gaan over biodiversiteit, van boeren en LTO Noord tot ecologen en beleidsmedewerkers van gemeente en Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Er is ruimte voor het stellen van vragen en deel te nemen aan de discussie.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar dirkwillempostma@gmail.com. Lidmaatschap van de PvdA of GroenLinks is niet nodig. Wie nog niet eerder aan een online bijeenkomst heeft deelgenomen kan ondersteuning hierbij krijgen.