Online vermaak voor de jeugd

NOORDENVELD – In de kerstvakantie hoefde de jeugd van Noordenveld zich niet altijd te vervelen. Een Muziekbingo en DJ Arno Schaddé waren online te volgen. Afgelopen zaterdag was de DJ actief vanuit de Scheepstraschool in Roden. Draaitafels, lichtspotjes, schijnwerpers en fraaie deuntjes waren die avond te zien en vooral te horen. ‘In deze Lock down is het toch mogelijk is om je eigen feestje te vieren. Je moet dan wel zelf de slingers ophangen,’ laat welzijnsmedewerker van WiN Denise de Vette weten. Die verder aangaf dat de avond geslaagd mag worden genoemd. Tijdens de livestream kon de jeugd gebruik maken van de chatfunctie en waren er prijzen te winnen met een quiz en een verloting. De setup werd mede mogelijk gemaakt door Soundlink uit Roden. Al eerder was er online een muzikale Bingo. Albinota Alilaj van WiN: ‘Hier deden 23 teams aan mee en het was een gezellige bijeenkomst waarbij er veel gedanst en gezongen werd. Dit gaan we zeker vaker op deze manier organiseren.’