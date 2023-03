Onnavolgbaar beleid

De man die wél ballen uit de hoek duikt, moet weg



Doelman Jan de Boer krijgt geen nieuw contract. Niet goed genoeg voor FC Groningen. De diverse trainers en keeperstrainer Harm Kuperus hebben hun licht er uitgebreid over laten schijnen. En dan is er natuurlijk nog de data. De o zo vreselijk belangrijke computeruitdraaien. De data die uitsluitsel geeft over ongeveer alles wat een speler in het veld doet of niet doet. De meeste trainers en technisch directeuren zijn er dol op. Voormalig technisch directeur Mark-Jan Fledderus voer er bijna blind op. Kocht spelers zonder ze gezien te hebben, puur op basis van data. Vroeger keek een scout een paar wedstrijden en als het wat was, ging de trainer vervolgens een kop koffie met de persoon in kwestie drinken. Om hem even in de ogen te kijken. Er een gevoel bij te krijgen.



Voor de computer blijft het toch lastig om een berekening te maken hoe een speler zich handhaaft in de grote boze buitenwereld wanneer hij plotseling het veilige huis verlaat en op zichzelf gaat wonen. In een situatie komt waar hij zelf moet zorgen voor rust en structuur. Waar hij zelf moet omgaan met de druk van 20.000 mensen die iets van hem verwachten. Daar waar data een hulpmiddel zou moeten zijn in dienst voor de menselijke maat is die heilig verklaard. Wat zou de computer ervan vinden als Manu tijdens de wedstrijd besluit niet mee te verdedigen, omdat hij zijn krachten wil sparen voor de goal. Dat hij vertrouwt op een paar extra meters die Suslov wel voor hem wil lopen. Dat hij de inschatting maakt dat de wedstrijd hier om vraagt. Stel dat hij vlak voor tijd de winnende goal maakt. De hele Euroborg blij behalve…, behalve de computer. Manu heeft te weinig looplijnen dichtgelopen. Te weinig meters gemaakt. Heeft daardoor zijn team in de steek gelaten. Allemaal rode lijntjes in de uitdraai. Dodelijke cijfers. De trainers buigen zich over de verontrustende, maar keiharde informatie van Koning Computer. Ze trekken hun conclusies. Dit kan niet. Data liegt nooit. Manu moet zich melden. Moet allerlei extra testen ondergaan. Is hij wel fit genoeg? Eet hij wel zijn door de computer vastgestelde ontbijtje? Kookt hij wel goed voor zichzelf? Hij zal zijn biefstuk toch niet overslaan? De opdracht is duidelijk. Manu moet harder trainen en meer arbeid verrichten. De volgende wedstrijd zijn alle lijntjes groen. Manu maakte meters als nooit te voren, volgde zijn tegenstander tot in het toilet. Liep alle looplijnen dicht en zijn back heeft niets kunnen uitrichten. De 3-0 nederlaag was verdiend. Kon Manu niets aan doen. Hij heeft precies gedaan wat er werd gevraagd. Het was gewoon geen wedstrijd voor hem. De tegenstander was te sterk. Manu rende de benen uit zijn lijf. De nederlaag is niet zijn verdienste. De data was zeer duidelijk: Manu speelde fantastisch!



Keeper Jan de Boer is het niet. Komt in alles net te kort. Volgens de data is hij zelfs wat té lang. Bouwt net niet genoeg op. Volgens de data staat hij te vaak net te ver voor zijn doel als de tegenstander de bal rond de middenlijn speelt. Staat ook wel eens iets te ver links in het doel als de doelman van de tegenpartij een doelschop neemt. Maakt te veel onverklaarbare meters tijdens wedstrijden. De data is duidelijk. Hij is te lang. En dat is volgens de computermodellen fataal. Om snel bij de grond te komen. Bovendien heeft hij een vergrote kans op blessures doordat hij een behoorlijk risico loopt zijn hoofd tegen de lat te stoten. Dit is het niet.

Toen werd het 23 oktober 2022. FC Groningen verkeerd in zwaar weer en moet aantreden tegen topploeg PSV. Eerste doelman Verrips is geblesseerd en ook tweede keeper Leeuwenburg heeft last van een blessure. Eigenlijk kan het niet, de data heeft nog geprotesteerd, maar het kon niet anders. Jan de Boer moet dan toch echt het doel in. De derde of vierde doelman van FC Groningen. De Trots van het Noorden verslaat de Eindhovenaren met 4-2. ‘Boeroe’ is niet verlamd door de druk. Is ijskoud. Komt brutaal uit zijn doel bij hoekschoppen en sleept FC Groningen met twee katachtige reflexen door moeilijke fases heen en heeft een belangrijk aandeel in de spectaculaire zege. Na de wedstrijd wordt hij minutenlang toegezongen door het uitzinnige publiek. Een nieuwe held is geboren.

Afgelopen week liet Gudde weten dat er voor De Boer geen toekomst is. Hij is geen concurrent voor Verrips en mag vertrekken. Inderdaad, die Verrips die tegen Heerenveen wéér een houdbare bal los liet en nog nooit reddingen maakte zoals De Boer ze tegen PSV wél maakte. De computer is duidelijk. Verrips is een stabiele doelman. Volgens de data voeren de technische heren vast ook een fantastisch aan- en verkoopbeleid. Gelukkig was er vroeger geen data. Anders had niemand hier ooit van Djurovski en Suarez gehoord.