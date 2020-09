ONR Futsal geniet van elke minuut in eerste divisie

RODEN – Na het kampioenschap van vorig jaar, staat ONR Futsal voor het eerst aan de aftrap in de eerste divisie. Voor een team dat louter op het veld traint en het zaalvoetbal er voor het plezier bij doet, een hele ervaring. Trainer Harm Gritter is niet ontevreden en kijkt terug op een bijzonder seizoen: “We merkten meteen dat het een niveautje hoger was. De handelingssnelheid lag een stuk hoger. Daar hadden we in het begin wel moeite mee, maar in de loop van het seizoen werd dat steeds beter.”

Ondanks dat houdt ONR Futsal redelijk stand. Het voetbaldier in hart en nieren is trots op zijn ‘vriendenploeg’: “In feite is ONR Futsal gewoon een vriendengroep dat goed kan zaalvoetballen. Schitterend dat we op dit moment in de eerste divisie acteren. Je moet gewoon niveau hebben, anders red je het niet. Aankomend seizoen zal ook handhaven weer ons doel zijn. Consolideren, zoals ze dat zo mooi noemen.”

Inmiddels is zijn ploeg naar het niveau van de eerste divisie toegegroeid. Om toch in de breedte sterker te worden, heeft Gritter voor dit seizoen een blik op de transfermarkt geworpen. Drie spelers worden aan de selectie toegevoegd. Het gaat steeds beter, maar er is wel een verandering gaande in het zaalvoetbal merkt Gritter op: “Wat er allemaal wordt toegelaten, dat vind ik niet normaal. Afgelopen week speelden we tegen LTC. Als je kijkt naar wat die scheids allemaal door liet gaan. Dat heeft niets met zaalvoetbal te maken.”

Gritter bezoekt geregeld diverse voetbalsymposia: “De toplanden, zoals Brazilië, Spanje, Italië, Frankrijk en sinds kort Rusland, doen ontzettend veel in de zaal. In de Betaald Voetbal Organisaties in Nederland is ook een ontwikkeling gaande richting de zaal. 30% van het trainingsarbeid wordt tegenwoordig in de zaal verricht. Het verrijkt een voetballer op technisch gebied, maar ook in snelheid. Ik merk dat de spelers op het veld eenvoudiger de bal aan een elastiekje hebben.”

Ondanks dat ONR niet in de zaal traint en patronen lastig te oefenen zijn, compenseert het een hoop met techniek en inzet. Gritter is erg benieuwd hoe zijn ploeg het ervan af gaat brengen dit seizoen: “Het zou sowieso al een stunt zijn om in de Eerste Divisie te blijven zonder in de zaal te trainen.”