ONR knokt zicht naar een punt tegen NEC Delfzijl

RODEN – ONR pakte op basis van hard werken een punt tegen NEC Delfzijl: 3-3.

Onder leiding van scheidsrechter Jansen startten de mannen van Erik Kloosterman tegen de fusievereniging NEC uit Delfzijl. Het was behoorlijk frisjes met de gure Oostenwind die dwars op het speelveld stond. Na wat aftasten in de eerste minuten kreeg NEC in de zesde minuut de eerste hoekschop, maar deze leverde niets op. De eerste aanval van ONR was op zich prima. Een crossbal van Job Bolt bereikte Joseph Duka Dima in de diepte op rechts en wist deze wist Leon Schievels te bereiken. Steun vanuit het middenveld ontbrak, waardoor Zimmerman van NEC de bal ontfutselde en de hele linkerkant van het veld bestreek en een voorzet afleverde die door Jesper Roede werd geblokt. Keeper Danny Blaauwwiekel deed van zich spreken. Hij redde met een prima redding de kans van De Windt in een één tegen één situatie. NEC had een prima voorhoede met technische mensen en prima loopacties. Daar had ONR moeite mee in het eerste half uur. Bij balbezit van ONR zocht het te snel de lange bal, die dan ook een paar keer onnauwkeurig was. De snelle Zimmerman was een plaag voor Sjoerd Hoek, maar ook op rechts spelend maakte hij het Job Bolt zeer lastig. Keeper Blaauwwiekel was goed op zijn hoede. Bij een aantal hoekschoppen was hij de baas in de lucht. Na weer een snelle aanval van NEC in de 22e minuut tikte hij de bal naast het doel.

Bij balbezit hield ONR het speelveld te lang waardoor de spitsen op een eiland stonden, omdat de middenvelders te laat aansloten. Na een krap half uur dan toch de eerste mogelijkheid voor ONR.

Echter leverde de vrije schop van Job Bolt, op 20 meter van het doel. Kort daarna een prima aanval die bij Duka Dima terecht kwam. Hij bediende Janco de Boer die prima inschoot, echter was de redding van de NEC doelman even zo goed. Pim Bolt kwam Job Bolt vervangen als linksback en deze liet direct zien dat er wat meer venijn in de ploeg kwam. Na een prima combinatie van Duka Dima en Jelmer Fierstra nam Bolt de bal op de slof, echter spatte het harde schot op de lat uiteen.

ONR kreeg wat meer zelfvertrouwen na deze paar kansen. Dat resulteerde vlak voor rust in de 1-0 voorsprong toen Janco de Boer door het centrum diepging en prima afrondde. Protesten waren er bij NEC, maar dat was de scheidsrechter reeds gewend. Hij had niets onreglementairs waargenomen. In blessuretijd raakte Duma Dima een voorzet verkeerd anders had ONR met een ruimere voorsprong kunnen gaan rusten.

In de rust kon Danel Strijker gaan douchen. Jorn Buigholt moest ervoor gaan zorgen dat er vanuit het middenveld wat meer aansluiting en druk naar voren kwam. En dat leverde toch het eerste kansje na rust op. Leon Schievels speelde de bal naar Janco de Boer net naast schoot. In de 51e minuut schoot Sjoerd Hoek de bal naar voren, maar werd deze hard geraakt door een NEC-aanvaller. Helaas werd dit niet door Jansen bestraft. Hoek bleef geblesseerd liggen. NEC kwam hierdoor in balbezit en de snelle Zimmerman wist daar wel raad mee 1-1. Aan de andere kant loste Jorn Buigholt een prima schot van 30 meter waar de keeper moeite mee had. Na een kwartier in de tweede helft had ONR recht op een strafschop. Duka Dima ging alleen op doelman Westerhuis af die ten val werd gebracht door een verdediger die alleen de benen van Duka Dima speelde. De scheidsrechter liet doorspelen en prompt viel de bal wel aan de andere kant in het net, 1-2. ONR bleef er in geloven en na een prima steekbal dacht Leon Schievels te scoren, echter werd hij onterecht door de NEC-assistent voor buitenspel afgevlagd. Met nog een kwartier te gaan kwam Tim van der Meulen Sven Buigholt vervangen. Zimmerman kreeg een vrije schop op de achterlijn en legde deze op het hoofd van een medespeler die wel heel makkelijk de 1-3 inkoppen. Bertik Nienhuis kwam Jesper Roede vervangen voor de laatste minuten. Met nog vijf minuten te gaan maakte een NEC-verdediger hands net buiten het strafschopgebied. Leon Schievels schoot deze vrije trap prachtig binnen, 2-3. ONR gooide nu alle schroom van zich af in de hoop nog een punt te behalen en dat lukte. Keeper Blaauwwiekel ging al een paar keer mee bij een hoekschop, echter in de 52e minuut werd hij gevloerd en daarna wees scheidsrechter Jansen alsnog naar de stip. Dit buitenkansje werd een prooi voor Rik de Boer: 3-3. Zo was het behaalde punt een beloning voor ONR. Het zat een aantal keren tegen in deze wedstrijd, maar het team van Kloosterman gaf niet op. NEC vond dat de scheidsrechter veel te lang liet doorspelen, maar na de 1-3, waren tijdrekken en blessures daar de oorzaak van.