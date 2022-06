ONR promoveert naar derde klasse; Westerkwartier verliest na verlenging van Friese Boys

REGIO – ONR kon onder het toeziend oog van vele toeschouwers de kers op de taart tegen Glimmen krijgen. De wedstrijd was op verzoek van Glimmen naar Roden verplaatst terwijl de wedstrijd eigenlijk op neutraal veld gespeeld diende te worden.

Glimmen wilde het eerste kwartier laten zien zich niet zomaar naar de slachtbank te willen laten leiden. De ploeg uit Glimmen vocht het gehele seizoen al tegen degradatie. Nadat een paar oudgedienden terug in de selectie waren gekomen, kon directe degradatie worden voorkomen. ONR daarentegen kan terugkijken op een uitstekende tweede seizoenshelft. De ploeg van Erik Kloosterman was tot de wedstrijd tegen Glimmen nog steeds ongeslagen. De ploeg en trainer blaakten dan ook van zelfvertrouwen. Met een prima organisatie werd menig tegenstander de afgelopen weken aan de kant gezet. Deze wedstrijd werd ook met veel vertrouwen tegemoet gezien. De ploeg straalde uit niet te kunnen verliezen en dat bleek dan ook. Toen Rik de Boer na een prima counter via Tim van der Meulen de 1-0 voorsprong aantekende, was eigenlijk het verzet van Glimmen al gebroken. Dat zag ook trainer Kloosterman en deze maande zijn ploeg aan om door te pakken en het verschil direct te maken. Zijn coaching had effect want het was Van der Meulen, na alweer een scherpe counter, die de 2-0 op het bord zette. ONR was vanaf dat moment echt de bovenliggende partij. Sjoerd Hoek zorgde voor de 3-0 ruststand. Kloosterman had in de pauze zijn manschappen aangespoord tot een hogere score qua doelpunten. Dat viel even tegen vlak na de rust. Glimmen deed iets terug, maar Van der Meulen schoot kort daarna de 4-1 binnen. Om nieuw elan in de wedstrijd te brengen bracht Kloosterman wissels in het veld. Leon Schievels bracht de stand op 5-1. De net één minuut in het veld gebrachte Jorn Buigholt zorgde voor de 6-1 overwinning. Al met al een zeer verdiende overwinning vond Kloosterman. Hij had zijn ploeg gedurende het seizoen naar elkaar zien groeien. Het teambelang werd daarbij nooit uit het oog verloren. ‘In elke wedstrijd stond de organisatie prima en gaven we bijna geen doelpunten weg. Dat was in het begin van het seizoen zeker wel het geval.’ De promotie naar de derde klasse is een prima afsluiting van het seizoen en de kers op de taart vond de trainer. Jelmer Fierstra en Bram Gootjes kregen een publiekswissel. Zij stoppen met voetballen op niveau.

Westerkwartier was met veel toeschouwers naar Harkema getogen om hun plaatselijke favorieten in de finale voor promotie naar de vierde klasse aan te moedigen. Onder de rook van Bengaals vuurwerk betraden beide teams samen met de line up van jeugdspelers het veld. Nadat de rook was opgetrokken kon de wedstrijd beginnen voor maar liefst 700 toeschouwers. De ploeg van trainer Wardenier was hoopvol op een goede afloop. Er was de afgelopen weken keihard getraind om tot dit slotstuk te komen. De spelers waren vooraf door de Klaver op een lunch getrakteerd. Op deze wijze was de ploeg goed voorbereid. Vanaf het beginsignaal van scheidsrechter Hobma uit Steenwijk liet Friese Boys zien wat het van plan was. Met veel lange ballen op de spitsen werd de achterhoede van Westerkwartier onder druk gezet. De opbouwers Ralph Twijnstra en Tjeert de Boer kregen direct een speler van Friese Boys op hun schoen. Het resulteerde in veel balverlies bij de ploeg uit Niebert. Een duidelijke overtreding van de linksback van de Friezen op Maurik de Vries werd niet bestraft. De bal werd diep gespeeld op de snelle op alle ballen lopende spits. De achterhoede stond niet goed georganiseerd. Voor Westerkwartier het in de gaten had stond het al 1-0 achter. Afgetroefd door de felheid van Friese Boys. Direct na de aftrap kwam op rechts De Vries door. Zijn schot belandde op de buitenkant van de paal. In de 9e minuut kwam Westerkwartier door een doelpunt van Willem Pieter Wouda op 1-1. Lang kon de ploeg niet van de gelijke stand genieten. Lichtzinnig balverlies van routinier Jan Koster op de middenlijn leidde de 2-1 achterstand in. Identiek aan de eerste goal. Een lange bal verdween over de lange Twijnstra in de op snelheid zijnde spits die keeper Heidinga het nakijken gaf. Westerkwartier zette weer aan maar kon de organisatie nog steeds niet op orde krijgen. Na een drinkpauze werd de organisatie beter en Westerkwartier kwam meer richting het doel van Friese Boys. Een duidelijke overtreding op Halbin Wiersema werd door Hobma bestraft met een penalty. Martijn Kuiper schoot de bal onberispelijk binnen (2-2). Opnieuw balverlies op het middenveld bracht Friese Boys weer in kansrijke positie. Ook ditmaal bleek Friese Boys op superscherp te staan. Door een eigen doelpunt van Twijnstra werd met een 3-2 achterstand de rust bereikt. De tweede helft was voor Westerkwartier. Een duidelijk overwicht leverde wel mogelijkheden op maar tot scoren kwam het niet. De wedstrijd was meer spannend dan mooi, want het voetbal was van minder niveau. Een kwartier voor het einde werd een penalty aan Westerkwartier gegeven voor vermeend hands van een speler van Friese Boys. Duidelijk was te zien dat de bal tegen de borst kwam. Dit buitenkansje liet Kuiper zich niet ontnemen. De 3-3 was wel terecht te noemen te meer omdat Westerkwartier tot aan de 3-3 een overwicht had. Westerkwartier ging voor de winst en die kwam er ook nog bijna. Een voorzet van Wouda op de instormende Chris Leekstra kon net niet door de spits worden beroerd. In de verlenging konden beide teams weinig meer brengen. Westerkwartier ging voor de winst en Friese Boys bleef volharden in fysiek spel. De Friezen gooiden het steeds meer over een andere boeg. Hoge ballen werden scherp in het doelgebied van de kleine keeper Heidinga gepompt. Veelal waren het De Boer en Twijnstra die de bal weg konden koppen. In de eerste helft van de verlenging ging Heidinga onder de bal door en viel de bal via de binnenkant van de paal achter de doelman in het doel. Na deze achterstand ging Westerkwartier vol op de aanval en kon Friese Boys er in de counter een aantal keren gevaarlijk uitkomen. Het waren Tjeert de Boer en terriër Tim Akkerman die erger wisten te voorkomen. Leekstra, Wouda, Kuiper en de ingevallen Venema konden de bal net niet voldoende raken om de gelijkmaker te maken. Nadat het eindsignaal was gevallen vielen de Westerkwartierders uitgeteld en teleurgesteld op de grond. De intense en spannende wedstrijd had zijn tol geëist. Een prima tweede seizoenhelft kon niet met een promotie worden bekroond. Friese Boys was fysiek en mentaal net ietsje sterker en slimmer dan Westerkwartier. Volgend seizoen gaat de ploeg voor een nieuwe kans.