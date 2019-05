ONR sluit het seizoen uitstekend af

‘Na moeizame jaren een plezierig seizoen gehad’

RODEN – ONR heeft de laatste wedstrijd van het seizoen met 3-0 gewonnen van Opende.

In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen neemt keeper Tarick Kalfsbeek afscheid en neemt de jonge Onder 19 keeper Jelle Bouwman halverwege de tweede helft plaats in het doel.

Scheidsrechter Eeuwe Aardema uit De Wilp moet helaas in de warming up afhaken met een kuitblessure. In onderling overleg tussen beide trainers wordt besloten dat Libbe Klaver van Opende de taken van de ongelukkige Aardema deze wedstrijd overneemt.

ONR begint goed aan de wedstrijd. Trainer Hendrik Timmer moet het wederom doen zonder aanvallers Sander Postma en Bernd Voerman. Beide kampen met een enkelblessure. Na een aantal pogingen via Rik de Boer en Hendrik Rozema laat het zien dat het deze wedstrijd graag wil winnen. Een goede aanval leidt in de tiende minuut tot een hoekschop. De indraaiende corner van Hendrik Rozema komt perfect op het hoofd van Sander Ottens, die geheel vrijstaand, de bal uitstekend tegen de touwen kopt. ONR wil gelijk doorpakken. Een steekpass van Rozema komt voor de voeten van Ottens, die een teenlengte te kort komt om de bal af te ronden. De snelle buitenspeler Westerhof van Opende is een plaag voor de verdediging van ONR. Een voorzet van Opende komt op de borst van de spits, die hem netjes laat vallen op de middenvelder, die de bal niet goed raakt en bal verdwijnt over het doel van Kalfsbeek. De aansluitende aanval op rechts komt bij de bedrijvige Bertrik Nienhuis, die de bal laag voorzet. Leon Schievels raakt de bal niet geheel goed en de bal komt in de handen van de keeper van Opende. ONR neemt wat gas terug en Opende krijgt een aantal mogelijkheden. De snelle Westerhof stuit een aantal malen op de benen van de goed keepende Kalfsbeek. De resterende tijd voor de pauze leveren een aantal goede kansen op voor Bertrik Nienhuis. De spits komt in riante positie alleen voor de keeper. In deze oog in oog situatie laat de spits de kans jammerlijk onbenut.

De tweede helft laat een gezapig partijtje voetbal zien. ONR gooit er nog enige energie in om de wedstrijd nog enige glans te geven. De voor Thijs de Jong ingevallen Sjoerd Hoek onderneemt vanaf de linkerkant een lange solo, maar dit leverde geen gevaar op. De jonge Rik de Boer stelt Sven Buigholt in staat tot scoren te komen. Zijn inzet is te zwak om de keeper van Opende in problemen te brengen. Even later is het wel raak. Dezelfde de Boer stelt Bertrik Nienhuis in staat, weliswaar met de punt, de tweede treffer voor ONR te produceren. Opende gelooft het wel en laat weinig tegenstand meer zien. In de slotfase loopt ONR via Sven Buigholt uit naar een 3-0 voorsprong. De voor de vertrekkende Kalfsbeek ingekomen O19 keeper Jelle Bouwman doet prima van zich spreken. Met een aantal uitstekende reddingen voorkomt hij meerdere malen dat Opende deze dag tot scoren komt. Zelfs een toegekende strafschop weet hij uit het doel te ranselen. Een goede aanval van ONR via de linkerkant komt de bal bij Rozema die de bal goed breed legt op de opkomende Jelmer Fierstra, die de bal goed in de hoek van het doel plaatst. De keeper brengt redding. Een tweetal vrije trappen van Rozema brengen de Opende keeper niet in problemen. De eindstand blijft dan ook 3-0 voor ONR,

Waarbij gezegd moet worden dat invaller scheidsrechter Klaver een pluim verdient.

Trainer Hendrik Timmer is erg tevreden over het gehele seizoen. ‘We hebben na een aantal moeizame jaren een plezierig seizoen gehad. Het team is homogeen geworden en de nieuwe jongens hebben zich goed aangepast. De sfeer, plezier en werklust van het team is iets, wat zeker de doelstelling vooraf het seizoen was, is eruit gekomen.’ De trainer gaat nu drie weken naar zijn voetballende zoon in Amerika. ‘Volgend seizoen kunnen we wellicht voor een periode gaan.’

Opstelling ONR: Kalfsbeek(Bouwman), de Jong, van der Knaap, Bolt, Pathuis (Hoek),Buigholt, Ottens, Rozema, de Boer, Schievels (Fierstra), Nienhuis.

Man van de wedstrijd: Invaller scheidsrechter Klaver (Opende)