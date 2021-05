ONR stelt nieuwe voorzitter aan en maakt melding van nieuwe hoofdsponsor

RODEN – Rob van Duuren is de nieuwe voorzitter van vv ONR. De Rodense voetbalclub was al enige tijd op zoek naar een nieuwe voorzitter en heeft nu in van Duuren een geschikte kandidaat gevonden. De 61-jarige voorzitter is al ruim 30 jaar betrokken bij de club. Tijdens de Algemene Leden Vergadering moet het voorzitterschap van van Duuren officieel worden bekrachtigt.

De kersverse voorzitter van ONR groeide op in Zeist. Op zijn 34e verhuisde van Duuren samen met zijn vrouw en kinderen naar het hoge noorden. Zijn kinderen gingen naar school op de Hoeksteen. Na een lange schooldag kwam zijn zoon thuis met het bericht: “Pap, ik wil graag voetballen.” Doordat veel vrienden van zijn zoon al bij ONR speelden, was dit ook de club waar van Duuren Junior graag wilde spelen. “Bijna alle jonge kinderen op de Hoeksteen speelden bij ONR. Het was dus ook niet gek dat wij ook hier uitkwamen”, vertelt van Duuren. Dit is hoe het allemaal begon voor Rob van Duuren. Nu ruim 30 jaar later is hij de nieuwe voorzitter. Hij heeft er naar eigen zeggen veel zin in. “Het moet allemaal nog officieel worden gemaakt. Eigenlijk ben ik nu nog ad interim voorzitter. Pas tijdens de Algemene Leden Vergadering zal het officieel worden gemaakt. Door corona heeft dit nooit live kunnen plaatsvinden. Ik hoop dat het deze maand nog plaats kan vinden, zodat het officieel kan worden, maar ik kan in ieder geval niet wachten om te beginnen.”

Afgelopen september is van Duuren gekozen tot voorzitter. De vereniging was al geruime tijd op zoek naar een opvolger voor de gestopte Hylke Westra. Oud voorzitter Westra is vijf jaar voorzitter geweest en heeft daarnaast ook vele andere vrijwilligerstaken gehad. Zo heeft hij jarenlang in de kantne gestaan en ook was hij leider bij verschillende jeugdteams. Ook van Duuren is niet vies van enig vrijwilligerswerk. “Ik ben vanaf het eerste moment dat ik hier de poort door liep betrokken bij de club. In de beginjaren ben ik ook leider/coach geweest bij de teams waar mijn zoon in speelde. Ook ben ik een aantal jaren clubscheidsrechter geweest en heb ik taken gehad in de kantine. Nu ben ik dus voorzitter geworden.” Van Duuren heeft een aantal doelen gesteld en hoopt natuurlijk net als vele anderen in de voetbalwereld dat corona snel achter de rug is. “Het heeft hier altijd hoog in het vaandel gestaan dat iedereen zich thuisvoelt en dat de club fungeert als verbindende factor. Dat vind ik zelf ook belangrijk en dat willen we daarom ook graag zo houden. Het doel wat we allemaal nastreven is om alle leden binnenboord te houden om te voorkomen dat sommige teams uit elkaar vallen. We hopen met alle teams het huidige niveau vast te houden om ons te kunnen handhaven in de huidige competities. Daarbij is het belangrijk dat het huidige ledenaantal grotendeels intact blijft.”

Naast een nieuwe voorzitter is er nog meer heugelijk nieuws te melden. De vereniging heeft namelijk een nieuwe hoofdsponsor gevonden in de naam van Tjebbo Postma. Postma is ook al sinds jaar en dag betrokken bij de Oranje Nassau Roden. “Doordat de huidige hoofdsponsor er mee stopte, moesten we op zoek naar een nieuwe sponsor. Tjebbo was op de hoogte van het vertrek en we hebben hem gevraagd om hoofdsponsor te worden. Hij heeft hier even over na moeten denken, maar hij had wel oren naar een hoofdsponsorschap. We zijn blij dat we iemand hebben kunnen vinden die ook zo nauw betrokken is. Dat komt wat mij betreft de vereniging alleen maar ten goede”, sluit van Duuren af.