ONR verliest de slag om het kampioenschap van Niekerk

RODEN – In een allesbeslissende wedstrijd mochten ONR en Niekerk afgelopen zaterdag onderling uitmaken, wie zich tot kampioen van de 4e klasse C mocht kronen. Niekerk had daarbij aan gelijkspel genoeg. ONR zou alleen bij een overwinning de titel in de wacht slepen. In een meer spannend dan fraai duel bleef het lange tijd 0-0. De opdracht en bijbehorende spanning leek op de thuisploeg wat verlammend te werken. ONR haalde niet het niveau van de laatste weken. Niekerk beet zich overigens ook goed in de tegenstander vast en profiteerde in de ultieme slotfase van de ruimte die ONR noodgedwongen weg ging geven. Jort Zuidersma smaakte het genoegen om de winnende goal te maken en zo de titel voor Niekerk net even wat meer glans te geven. Voor ONR rest de nacompetitie, waarin het wederom één allesbeslissende wedstrijd gaat spelen.

Kort voor aanvang van de wedstrijd lieten de supporters van beide ploegen zich niet onbetuigd. Achter het ene doel kleurden rookbommen de lucht oranje en achter het andere doel rood. Nadat de rookwolken waren opgetrokken gaf scheidsrechter Okken uit Hoogeveen het startsein voor de kampioenswedstrijd. Er was over en weer meteen sprake van wat dreiging, maar beide doelmannen hoefden nog niet echt handelend op te treden. Na zes minuten spelen loste Janco de Boer een schot op het Niekerker doel, maar de bal ging een meter naast. Twee minuten later werd een dreigende doorbraak van Niekerk wegens buitenspel afgevlagd. Nog binnen het kwartier kreeg Niekerk de eerste doelrijpe kans. Jort Zuidersma kreeg een vrije schietkans. Hij raakte de bal daarbij niet helemaal vol en zag doelman Danny Blauwwiekel redding brengen. Het spel golfde vervolgens wat op en neer, waarbij beide ploegen veelal de lange bal hanteerden. Beide verdedigingen hadden daar steeds goed het oog in, zodat het aantal echte kansen aan beide kanten schaars bleef. Nadat wederom een kansrijke doorbraak van Niekerk werd afgevlagd, kreeg Pim Bolt aan de linkerkant van het zestienmetergebied van Niekerk een plotselinge schietkans. Doelman Marijn Ottens behoedde zijn ploeg met een prima reflex echter voor een achterstand. Ger Ausma leek vervolgens na een lange bal van achteruit een grote kans te krijgen om Niekerk aan de leiding te helpen, maar een prima verdedigende actie van Jelmer Fierstra verijdelde dat. Bij een volgende lange bal van achteruit dacht Ausma alsnog de 0-1 te scoren, maar opnieuw werd het vlagsignaal voor buitenspel van de grensrechter gehonoreerd en de goal afgekeurd. Een volgend schot van Ausma op aangeven van Brain Wiersma werd door doelman Blauwwiekel vakkundig tot corner verwerkt. Ook ONR probeerde uiteraard tot doelrijpe kansen te komen, maar de verdediging van Niekerk greep steeds resoluut in. Namens ONR was Janco de Boer met een schot in het zijnet nog een keer gevaarlijk. De rust brak aan met de stand 0-0. De vele toeschouwers verzilverden daarop de koffiemunt, welke bij de entree werd uitgedeeld en waren benieuwd naar het verdere verloop van de wedstrijd. Het kon nog alle kanten op.

Het begin van de 2e helft speelde zich wat meer op de helft van Niekerk af. ONR moest op zoek naar een goal en Niekerk moest dat vooral zien te voorkomen. Sven Buigholt liet enkele goede acties zien, maar het leidde niet tot heel grote kansen. Niekerk probeerde vooral de ruimte, welke op de helft van ONR ontstond te benutten, maar meer dan enkele halve kansen leverde ook dat niet op. Halverwege de 2e helft werd een dreigende doorbraak van Ausma na een pass van achteruit opnieuw wegens buitenspel afgevlagd. Ook de snelle Brian Wiersma werd op links een paar keer in stelling gebracht, maar het leek alsof de tank bij hem wat leeg raakte. Desondanks liet hij nog een uitstekende voorzet los, waarbij Ger Ausma een teenlengte tekortkwam, om deze tot doelpunt te promoveren. ONR oogde in deze fase wat fitter dan Niekerk, maar echt vloeiende aanvallen bleven uit. Dan zijn er altijd nog dode spelmomenten, waaruit zomaar een doelpunt kan ontstaan. Na ruim een half uur spelen in de 2e helft was er zo’n moment. Rick de Boer legde vanaf ruim 20 meter aan voor een vrije trap, maar hij zocht het doel daarbij veel te hoog. Het werd steeds duidelijker dat de ploeg die zou gaan scoren ook het kampioenschap zou binnenhalen. Voor ONR was in tegenstelling tot Niekerk, zoals gezegd een overwinning pure noodzaak en daardoor begon de ploeg in het laatste kwartier meer risico te nemen. Dat gold ook voor Jesper Roede, die zijn tweede gele kaart kreeg voorgehouden en van het veld moest. Logischerwijs hield dit in dat Niekerk nog meer ruimte kreeg achter de verdediging van ONR. In de blessuretijd wist Niekerk daarvan te profiteren via een uitbraak. Jorn Zuidersma bracht na een snelle aanval aanvoerder Hidde Kijf in stelling, maar diens schot werd gepareerd door doelman Blauwwiekel. De bal stuitte daarbij in de zestien op en werd een prooi voor Zuidersma, die met het hoofd kon afronden. Met nog slechts weinig blessuretijd was dit voor de Niekerk-aanhang opnieuw aanleiding om rookbommen te activeren. Na een kort oponthoud werd de wedstrijd hervat, maar het kampioenschap van Niekerk kwam geen moment meer in gevaar.

Trainer Erik Kloosterman van ONR reageerde na afloop als volgt: “Mijn spelers zijn teleurgesteld, maar ze kunnen vooral ook trots zijn op wat ze hebben bereikt. We wilden vandaag heel graag, maar we hadden last van de spanning die op de wedstrijd zat. Niekerk had dat al een keer meegemaakt en leek er minder last van te hebben dan wij. We krijgen nog één ultieme kans om 3eklasser te worden en daarvoor spelen we één wedstrijd tegen Glimmen, dat voorlaatste eindigde in de 3e klasse C. Die wedstrijd is over twee weken en dan moeten we er weer staan. Als we dan ons niveau wel gaan halen hebben we zeker kans om toch nog te promoveren. We gaan ons goed op die wedstrijd voorbereiden”.

Joey Witte, die zijn contract bij Niekerk niet heeft verlengd, was uiteraard enorm blij en gelukkig: “Toen ik bij Niekerk tekende waren ze 3eklasser, maar ze degradeerden voordat ik kwam naar de 4e klasse. In de coronaseizoenen deden we steeds duidelijk bovenin mee. We speelden tegen Middelstum twee weken geleden ook al voor het kampioenschap, maar waren toen te enthousiast. We hebben ons herpakt en de titel vandaag met elkaar binnengesleept. Een heerlijk gevoel. We zaten er vandaag bovenop en hebben vooral in de 2e helft voor iedere bal gestreden. De druk lag nu meer bij de tegenstander en dat werkte in ons voordeel. Niekerk heeft een ploeg die zeker wat te zoeken heeft in de 3e klasse”.

Man van de wedstrijd: De 12e man (supporters)

Opstelling ONR: Blauwwiekel, Hoek, Nienhuis (Schievels), R. de Boer, Fierstra, Bolt (Strijker), Buigholt, Duku Dima, J. de Boer (van der Meulen, Roede, Gootjes

Opstelling Niekerk: M. Ottens; Renkema, Noorman, Beerlings, Bakker, Guikema, S. Zuidersma, Kijf, J. Zuidersma, Ausma, Wiersma