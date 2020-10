ONR verliest de wedstrijd binnen 10 minuten na een 1-0 voorsprong

RODEN – De 1-3 achterstand voor rust opgelopen kan na een prima tweede helft niet meer worden hersteld. Het gemis van kansen benutten betaalt zich negatief uit voor ONR.

ONR begint energiek aan de wedstrijd. Binnen een aantal minuten levert het druk zetten al bijna resultaat op. Sander Postma is tweemaal in goede positie om te scoren. Eerst een schot van de dribbelaar wat de keeper van SIOS ternauwernood met de voet kan stoppen. Kort daarna gaat dezelfde keeper in de fout door de bal te verspelen aan Postma. De bal rolt net naast de goal achter. Een steekpass van de handige Hendrik Rozema op Postma. De linkerspits rondt de aanval met een slap schotje af. Aan de andere kant levert geknoei in de opbouw van Rik de Boer een kans op voor SIOS. ONR speelt lekker en komt tot goede kansen. De voor de geblesseerde Jelmer Fierstra ingevallen Tim van der Meulen komt vrijstaand tot een schot maar ook want de organisatie in de verdediging is dit kan de keeper van SIOS niet verontrusten. Zelfs als de keeper uitglijdt, na een voorzet van de opkomende linksback Sjoerd Hoek, kan Rozema niet tot doelpunt omzetten. Rik de Boer stelt spits Leon Schievels in staat om vrij op doel te koppen. Ook deze bal verdwijnt naast het doel. Een vrijstaande van der Meulen kopt veel te zacht in. Krijgt SIOS geen kansen. Zeker. Een prima aanval in 22e minuut zorgt eigenlijk voor de eerste goede kans. De kopbal vliegt via de buitenkant paal naast het doel van Danny Blaauwwiekel. Toch neemt ONR verdiend de voorsprong. Een prima voorzet van Rik de Boer wordt door de attente Rozema binnen getikt. ONR speelt wel met vuur want de organisatie in de verdediging is soms ver te zoeken. Gek genoeg neemt SIOS langzamerhand het duel over. Het wint meer duels van ONR dan voorheen. Het levert ook meer mogelijkheden op. Bertrik Nienhuis moet handelend optreden anders gaat de spits van SIOS alleen door op keeper Blaauwwiekel. Het is de voorbode voor een slechte 10 minuten van ONR voor de pauze. Veel balverlies en geen goede organisatie achterin bij ONR, waarin centrale verdediger Pim Bolt zomaar uit de organisatie blijft lopen, leidt de catastrofale fase in. Binnen 10 minuten komt SIOS van 1-1 naar een wat later de eindstand van 1-3 zal worden. Dat het voor de pauze niet 1-4 wordt is te danken aan 2x een ultieme sliding van Bolt. De 2e helft is het eenrichtingsverkeer van ONR. ONR zet veel druk en creëert tal van mogelijkheden. Kort na de hervatting komt een vrije trap van Rozema bij de 1e paal terecht bij Postma. Zijn inzet wordt via de keeper tot corner verwerkt. Het regent kansen voor de thuisclub. Rozema ziet zijn schot voorlangs gaan nadat de bal is aangeraakt. Leon Schievels krijgt een perfecte voorzet maar ziet geheel vrijstaand de bal over het doel gaan. Met name Rik de Boer laat zich de 2e helft gelden. Zijn acties en voorzetten leiden helaas voor ONR niet tot doelpunten. Er komt steeds meer druk van ONR. Dat levert ook ruimte op voor de counter van SIOS. Deze ploeg krijgt voldoende mogelijkheden om de genadeklap aan ONR toe te delen. Deze blijft uit en houdt ONR in de race voor een beter resultaat. De kansen rijgen zich aaneen. Schievels 2x, Bram Gootjes, Rik de Boer kunnen de bal niet de goede richting om tot doelpunt te worden bekroond. Dat SIOS in de slotfase niet verder uit is gelopen, komt puur door het slechte uitspelen van de voorwaartsen. Sven Buigholt haalt in de laatste minuten van de wedstrijd nog de bal van de doellijn. Trainer Erik Kloosterman van ONR ziet wekelijks het probleem voorbij komen. Veel kansen en goed aanvallend spel maar de kansen niet benutten is een groot aandachtspunt voor de trainer. Minpunt is wel dat als er wordt aangevallen de verdediging qua organisatie wel op orde dient te zijn. Vandaag zijn er 2 zaken die opvallen. Ten 1e goed voetbal gepaard met veel kansen. Ten tweede de tien minuten waar we niet bij de les zijn en geen goede organisatie, waardoor je de wedstrijd verliest.

Opstelling ONR: Blaauwwiekel; Hoek (de Vries); Nienhuis; Bolt; Fierstra (van der Meulen); Gootjes; Rozema; de Boer; Schievels (D. Rozema); Postma

Gele kaarten: Hoek (ONR).

Man van de wedstrijd: Hendrik Rozema.