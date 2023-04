ONR-voorzitter Frits van Hell: ‘je komt in een vervelend vacuüm terecht’

Nog steeds grote onzekerheid voor voetbalclub ONR

RODEN – Voetbalclub ONR is met haar complex aan de Hullenweg een sta-in-de-weg voor de gemeente Noordenveld. Om de woonwijk Roden-Zuid te realiseren, heeft de gemeente de grond nodig. Dat betekent dat de club moet verkassen. De mogelijkheden voor verplaatsing naar het terrein van vv Roden worden op dit moment onderzocht. ONR wordt het liefst onderdeel van de nieuwbouwplannen en ziet de vereniging als de club van de nieuwe wijk. De club schreef eind januari een brief naar het college om haar ideeën en bereidheid om mee te denken toe te lichten, maar heeft tot dusver nog steeds geen duidelijkheid. ‘Dit duurt veel te lang’, zegt voorzitter Frits van Hell.

Zowel door gemeente als de club zelf wordt er niet meer geïnvesteerd in het sportcomplex. Het gebrek aan duidelijkheid is daar de oorzaak van. ‘Je komt in een vervelend vacuüm terecht als je niet weet waar je aan toe bent’, begint voorzitter Frits van Hell. ‘Onze wens is om hier te blijven. Twee jaar geleden hebben we het gebouw van binnen gerenoveerd. Zo is er een nieuwe vloer en bar ingekomen. Het is kapitaalvernietiging als je gaat verhuizen. We zouden graag investeren in een kunstgrasveld. Onlangs werden we verrast door sneeuw. Bij vv Roden kon alles doorgaan, hier lag de boel volledig stil. Verder zijn er duurzaamheidsinvesteringen nodig.’

‘Meeprofiteren’

Van Hell ziet een florissante toekomst voor zijn club. ‘De gemeente wil ons complex gebruiken als ontsluiting voor de nieuwbouw. De wijk zou via ons sportpark ontsloten moeten worden op de Stinsenweg. Wij zouden graag zien dat ons sportcomplex onderdeel wordt van de nieuwbouw. ONR als centraal middelpunt van de nieuwe woonwijk. De gemeente schermt met een rapport van jaren geleden. ‘Het ledental loopt terug, daarom is er minder ruimte nodig’, zou een conclusie zijn. Maar als je een voetbalclub in een woonwijk zet, kun je er vergif op innemen dat de vereniging een boost krijgt. Voetbal is de goedkoopste sport. VEV’67 (gevestigd in de wijk Oostindie) in Leek is daar een goed voorbeeld van. Die club is in een paar jaar tijd enorm gegroeid. We willen graag meeprofiteren in plaats van inleveren.’

ONR is een warme familieclub waar plezier voor prestatie gaat, omschrijft Van Hell. ‘Veel leden zijn al heel lang lid. Ik ben zelf 37 en al 30 jaar lid van de vereniging. De betrokkenheid onder de leden is groot. We zetten in op het doorstromen van onze eigen jeugd naar de eerste klasse. We spelen nu derde klasse en hopen dat we daarin kunnen blijven. De G-afdeling is een meerwaarde voor onze club. Ook faciliteren we walking football. Iedere dinsdagochtend speelt hier een vaste groep van ongeveer 20 walking footballers. En aankomend voorjaar starten we met puppyvoetbal. Dat zijn mooie dingen. We zijn echt een gezelligheidsvereniging waar het sociale component op één staat.’

Radiostilte

Mocht de vereniging tóch het veld moeten ruimen aan de Hullenweg, dan wil Van Hell meepraten over de mogelijk opties. ‘We kijken dan graag breder. We hebben 3 voetbalclubs in Roden. Fuseren is een stap te ver, maar samen op één terrein, met behoud van eigen opgang en identiteit zo een mogelijkheid zijn. Er loopt momenteel een onderzoek of wij op het terrein van vv Roden passen. De uitkomsten daarvan zijn ons nog niet bekend. Er is te lang een stilte wat ons betreft. Het duurt allemaal lang, dat is heel vervelend. We hebben duidelijk aangegeven: wij zijn onderdeel van het probleem, zorg ervoor dat we met elkaar in gesprek blijven zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken. Nu is er een radiostilte. Op ons verzoek staat er over twee weken een gesprek met de wethouders gepland. De gemeente heeft burgerparticipatie hoog op de agenda staan. Ik vertegenwoordig 400 leden.’

Samen op één terrein is een optie, maar de voorzitter ziet nog meer mogelijkheden. ‘Als de hockeyclub verhuist naar het terrein van de Beukenhof, komt daar 5 hectare vrij. Daar zouden wij prima passen. Maar ook een paar honderd meter verderop richting de Esweg is een mogelijkheid die je kunt onderzoeken. En mocht de gemeente ons complex willen gebruiken om te ontsluiten, zou je ook nog de kantine, de kleedkamers en de voorste twee trainingsvelden naar de overkant kunnen verplaatsen. We willen aan alle kanten constructief meedenken.’ De grond van het complex is eigendom van de gemeente. Ook het terrein van de hockeyclub en van de voormalige camping de Beukenhof is gemeentelijk eigendom.

‘Flinke slag om de arm’

Wethouder Alex Wekema (PvdA) verwacht aan het einde van deze week of begin volgende week de uitkomsten van het onderzoek binnen te hebben. De gemeente heeft een extern onderzoeksbureau opdracht gegeven om de mogelijkheden op het terrein van vv Roden te onderzoeken. Het onderzoek moet duidelijk maken of ONR, de ijsvereniging en de Roder atletiekclub samen op één terrein passen. ‘We zitten op de uitkomsten te wachten. Daarna gaan we in gesprek met de betrokken verenigingen.’ Dat ONR op het huidige complex kan blijven zitten, lijkt de wethouder onwaarschijnlijk. ‘Een sportclub in een woonwijk heeft zijn beperkingen. Grote lichtmasten midden in een wijk wil je niet.’ Of naast vv Roden ook de mogelijkheden op het terrein van vv Nieuw-Roden worden onderzocht kan Wekema nog niet zeggen. ‘We moeten een flinke slag om de arm houden. Eerst wachten we dit onderzoek af, daarna kijken we verder. Dat de vereniging zo meedenkt wordt erg gewaardeerd.’