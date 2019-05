“Ons doel is om deel te nemen aan het NK”

Eerste herenteam REO op kampioenskoers in Topklasse







ZUIDLAREN/RODEN – Het eerste herenteam van tennisvereniging REO uit Roden is, na de overwinning op de Zuidlaarder Tennisclub (ZTC), op kampioenskoers in de Topklasse Heren op zaterdag. “Het gaat erg goed tot nu toe”, vertelt Niels Visker, speler van REO. “We hebben tot op heden slechts drie puntjes verloren.” Het team uit Roden, dat naast Niels bestaat uit Jarno Jans, Christiaan Offringa, Jasper Krol, Jort Nijdam, Sander Jans en Jacco Mensinga, stelde voor de start van de competitie ook als doel om kampioen te worden, zodat het deel mag nemen aan het NK. En na de 4-2 overwinning afgelopen zaterdag op ZTC, staat het herenteam uit Roden ook op een (gedeelde) eerste plaats in de competitie.



De wedstrijd tegen ZTC begon voor REO uitstekend. Niels leverde, tegen tegenstander Tom van der Bijl, geen game in en won eenvoudig met 6-0, 6-0. Ook Jarno won zijn enkelpartij en zette daarmee de ploeg op een 2-0 voorsprong. Christiaan volgde het goede voorbeeld door te winnen van Lennard Duursema. Jasper had echter wat meer moeite met Paul van den Tempel. De speler uit Roden verloor in een spannende 3-setter, waardoor REO met een 3-1 voorsprong uit de enkels kwam. “We waren zeer tevreden na de enkelpartijen”, vertelt Jans. “We hadden verwacht dat ZTC haar enkels tactischer zou neerzetten. Gelukkig voor ons was dat niet het geval.” Ook de eerste dubbelpartij verliep gunstig voor REO. Jasper en Jarno wonnen met 6-2, 6-4 en brachten zo de stand op 4-1. De tweede dubbelpartij, die werd gespeeld door Christiaan en Jort, werd in een super tiebreak verloren. Hiermee werd de eindstand bepaald op een 4-2 overwinning voor de Roners. “Van te voren hadden we voorspeld dat het alle kanten op kon gaan”, legt Jasper uit. “We kennen de jongens van ZTC goed en we weten dat we aan elkaar gewaagd zijn. Dat we hier met 4-2 winnen is een prima resultaat. Ik ben blij dat onze tactiek goed uitpakte”.



Door de overwinning op ZTC blijft REO op een gedeelde eerste plaats in de competitie staan. De ploeg uit Roden heeft evenveel punten als Daisy uit Apeldoorn en laat dat nou net de volgende tegenstander zijn van REO. “De komende wedstrijd wordt wel een belangrijke”, vertelt Jort. “Als we van Daisy kunnen winnen, zetten we een belangrijke stap richting het kampioenschap. Maar ook daarna zijn er nog twee belangrijke potjes. We weten dat de lastigste wedstrijden nog gaan komen, dus we zijn er nog lang niet.” Ook Christiaan is het daarmee eens. “We zijn echt nog geen kampioen. Van te voren stelden we dat wel als doel, maar je weet nooit hoe de competitie gaat lopen. Nu staan we er wel goed voor, maar of we al mogen zeggen dat we kampioen worden? Zeker niet.”



Dat REO een sterk team heeft, is wel duidelijk. De jonge jongens tennissen al hun hele leven en trainen zo’n vijf keer per week. “Maar, de kracht van ons team is met name dat we veel plezier met elkaar hebben”, legt Niels uit. “We motiveren elkaar en dat zorgt voor een relaxte sfeer. Dat komt denk ik vooral door onze jeugdigheid.” De tennissers uit Roden zitten dicht tegen de nationale top aan en hebben al de nodige internationale ervaring. “Onze teamgenoten Sander en Jacco zitten op dit moment in Amerika”, vertelt Jarno. “Ze zijn daar met name voor tennis, maar ook zijn ze daar druk aan het studeren. Over ongeveer twee weken komen ze terug en kunnen ze nog twee wedstrijden met ons meedoen.” Ook Jort is van plan om, na zijn havo-examens die op dit moment bezig zijn, internationale toernooien te gaan spelen. “Daar kijk ik echt ontzettend naar uit”, vertelt Jort. “Net als de andere jongens leg ook ik de lat hoog voor mijzelf.” REO legt nu echter eerst de focus volledig op de competitie. “Als we kampioen worden, dan is de competitie pas geslaagd”, legt Jarno uit. “We gaan met z’n allen proberen om dat te bewerkstelligen.”



Aanstaande zaterdag neemt REO het op het eigen tennispark aan de Borglaan 14 te Roden op tegen Daisy uit Apeldoorn. De wedstrijd begint om 13.30 uur.