Onthulling bouwbord leid de start in van de bouw van het Sporthuis Peize

Donderdag was het eindelijk zo ver: de onthulling van het bouwbord voor het nieuwe Sporthuis in Peize. En dat werd ook tijd. Want tussen de eerste plannen en de onthulling van het doek heeft wel 7 jaar gezeten, vertelt Ham Jan Danker, voorzitter van VV Peize. Het Sporthuis wordt het onderkomen van de voetbalclub, maar zal ook door andere sportverenigingen, de sport-bso en Peize in Beweging worden gebruikt. Danker is opgelucht dat het nu eindelijk gaat gebeuren. ‘De laatste grote verbouwing stamt uit 1964. Daarna is er nog wel wat gedaan, maar dat waren kleine dingen. Dit is echt nodig.’

De onthulling van het bouwbord is ook de start van de bouw. ‘Dat wil zeggen: eerst moet er nog een singel met bosjes weg worden gehaald, er loopt nog een asfaltpad dat weg moet, en er moet een damwand worden geplaatst, maar dan kan in november echt met de bouw worden gestart, door de bouwput te graven waar de kelder in komt.’

Het kan nog wel wat spannend worden met de tekorten in de bouwmaterialen, maar volgens Danker komt dat goed. ‘Het lijkt erop dat het gebouw in november volgend jaar opgeleverd kan worden. Volgens aannemer van Wijnen en Installatiebedrijf Harwig moeten de bouwmaterialen geen probleem zijn. Dus ik ben optimistisch.’