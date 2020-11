‘Ontwikkeling coronacijfers niet zoals gewenst’

NOORDENVELD – Met Kerst en Oud en Nieuw in het vooruitzicht, is het zeer de vraag welke maatregelen er de komende tijd in stand worden gehouden. Daarvan wordt eerst op landelijk niveau een beslissing genomen, alvorens men in de regio maatregelen kan treffen. ‘Iedereen is in afwachting van wat het kabinet hierover beslist’, zegt burgemeester Klaas Smid. ‘De ontwikkeling van de coronacijfers is de laatste tijd niet zoals gewenst. Het is dan ook nog niet mogelijk om te zeggen hoe de feestdagen eruit komen te zien.’

Op Drents niveau is er nog geen overleg geweest omtrent de feestdagen. ‘Ook wij moeten eerst afwachten. Hopelijk valt er volgende week al iets meer te zeggen. Enige duidelijkheid zou goed zijn’, besluit Smid.