Onverlaat slaat spijkers in balen kuilvoer in Roden

RODEN – In balen kuilvoer die in een weiland in Roden liggen zijn spijkers geslagen. Klaartje en hans van Wijk ontdekten het voorval dinsdagochtend. De twee zijn met stomheid geslagen. ‘De balen zijn het ergste niet, maar de koeien hedden we dood kunnen zijn’, schreef Klaartje op haar Facebookpagina. De balen moeten nu allemaal met een metaaldetector worden gecontroleerd voor ze opgediend worden aan de koeien. De balen lagen midden in een weiland aan de Hullenweg. Het boerenechtpaar is op zoek naar getuigen.