Onverwachte winnares van de 1e natuurijs schaatsmarathon in Noordlaren Maaike Verweij zelf ook verbaasd

VEENHUIZEN – Maaike Verweij maakt onderdeel uit van de schaatsploeg “ Zaanlander”. Trainer/coach is de welbespraakte Jillert Anema. Dit is het 2e seizoen dat Verweij voor de ploeg schaatst. Vanuit de Ziuz opleidingsploeg van Anema is ze toegevoegd aan de A ploeg. Met toppers als Irene Schouten en Marijke Groenewoud in haar ploeg krijgt Maaike de kans zich te ontwikkelen tot een volwaardige topschaatsster. Het seizoen is voor Verweij niet goed begonnen.

Tijdens de zomerijs training in augustus schiet de schouder uit de kom bij de schaatsster uit Veenhuizen. Nadat dit hersteld is krijgt ze in september trombose in haar been tijdens het trainingskamp in het Italiaanse dorp Livigno. Na veel onderzoeken is het ontstaan hiervan nog niet achterhaald. In oktober loopt ze tot overmaat van ramp tijdens het trainingskamp in Grossetto een longembolie op. Een dikke streep in de voorbereiding naar het schaatsseizoen. Ook de NK afstanden en het Olympisch Kwalificatie toernooi loopt ze hierdoor mis. Ze is nog niet op haar top maar werkt dagelijks om haar niveau verder te verbeteren. Ze merkt dat de vele trainingsuren hun werk doen. De progressie is er.

Elke dag op het ijs in Thialf en ’s morgens altijd fietsen. Dit 7 dagen per week. Door meer en op hoger niveau te trainen raak je ook beter gewend aan de intensiteit, die nodig is om aan te haken. Nu de progressie er is kan ze ook mee in de wedstrijden. Maaike krijgt de tijd van Anema om te groeien. Hij zegt dan ook, Maaike je hebt de tijd dus wordt niet ongeduldig. Anema is voor de buitenwereld een uitgesproken coach, die geen blad voor de mond neemt. Verweij ziet dat anders. Anema is er altijd voor de rijders. In mijn periode in het ziekenhuis is hij tweemaal daags aan het bed van mij, zegt Maaike. Dat is de kant van Anema die de buitenwereld niet meekrijgt.

De studente volgt de studie International Business in Leeuwarden. De focus ligt nu echt op het schaatsen. Ze is opgegroeid met het schaatsen op kunstijs. Ze heeft 1x met wedstrijd op de Weissensee in Oostenrijk meegedaan. Afgelopen zondag 2e kerstdag komt plots de natuurijs wedstrijd in Noordlaren. Ze zegt het kerstdiner met haar ouders af en gaat ontspannen naar Noordlaren. Ze gaat hier zonder enige verwachtingen naar toe. Hier rijdt ze alleen zonder steun van ploeggenoten. Dan moet je op elke ontsnapping reageren wil je de wedstrijd winnen, geeft ze aan. Deze eerste overwinning geeft haar zelfvertrouwen en natuurlijk veel blijdschap. Wat er na de wedstrijd over haar heen is gekomen is ook nieuw. Veel publiciteit en tv interviews komen op haar pad. De les van die wedstrijd is dat je moet leren om te winnen. Anema zegt altijd dat je moet rijden om te winnen. 2e worden telt niet. Meedogenloos zijn en niet afwachten wat een ander doet.

Eigenlijk is Verweij meer met skeeleren opgegroeid. Het is nu meer schaatsen, maar skeeleren in de zomer doen we gelukkig wel. Het is onderdeel van de zomertraining. Als je veel traint moet je ook op je voedingspatroon letten. Coach Anema zegt vaak doe zo normaal mogelijk en neem dat wat je denkt nodig te hebben voor een goed herstel. Rusten en goed eten is zeer belangrijk wil je op dit niveau mee kunnen doen. Nu ze in een gesponsorde ploeg rijdt is het niet zo dat ze hier een goede boterham mee verdient. Ze heeft zelf een auto aangeschaft, die haar door plaatselijke sponsoring op de weg kan houden. Het verschil tussen vrouwen en mannen voor wat betreft de sponsoring is groot. Mannen en de toppers bij de vrouwen verdienen een goed jaarsalaris. Voor velen geldt dit nog niet.

Ze volgt met veel interesse het OKT schaatsen. Haar 3 ploeggenoten nemen daar aan deel. Maaike heeft zichzelf niet kunnen plaatsen voor het OKT. Na de longembolie kwam deze wedstrijd te vroeg. Ze mist nog voldoende tempohardheid om op haar favoriete afstand, de 3 en 5 kilometer, te kunnen vlammen. Het lijkt haar wel bijzonder om daar aan mee te kunnen doen. Op de 3 en 5 kilometer kan Verweij haar sterke punt in het schaatsen laten zien, namelijk haar duurvermogen.

Helaas zal er niet in Oostenrijk op natuurijs worden geschaatst. Wel zullen er een 5-tal wedstrijden in Zweden worden verreden. Het Open Nederlands Kampioenschap wordt er verreden. Daarnaast nog een wedstrijd over 150 kilometer en een 3 daagse Grand Prix. Zaterdag 1 januari behaalt Maaike een prima 9e plaats bij het Nederlands Kampioenschap in Alkmaar. Ze is voortdurend in de kop van het peloton te zien. Ze rijdt de ontstane gaten dicht en neemt brutaalweg 10 ronden voor het einde een voorsprong van een 100 meter op het peloton. De andere ploegen gaan er achter aan, waar Irene Schouten op het vinkentouw zit om het eventueel af te maken in de eindsprint. Verweij wordt ingehaald en dan is de pijp ook helemaal leeg. Ploeggenote Schouten sprint naar de overwinning.

De professionele aanpak van de ploeg van Anema werpt voor Maaike haar vruchten af. Ze heeft focus en is gebrand om een wedstrijd te willen winnen. Dan heb je geluk nodig. We rijden als team voor de overwinning. Met kanonnen als Schouten en Groenewoud achter de hand is dat mooi. Ze hoopt in een goede ontsnapping te komen en het dan zelf af kunnen maken. Als dit niet het geval is gaat het ploegbelang spelen. De eindsprint kan zeker nog verbeterd worden. Verweij is blij met de kans en de tijd, die ze krijgt van Anema om zich te ontwikkelen.