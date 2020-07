‘Onvoorstelbaar wat we in korte tijd voor elkaar hebben gekregen’

Om het hardst op de trappers door virtueel Roden

RODEN – Het had de vijftigste Lus van Roden moeten worden. Corona zette een vette streep door het wielerevent dat er doorgaans voor zorgt dat heel Roden op z’n kop staat. Maar Volksvermakers als ze zijn, bedachten ze een plan. Want het volk moet hoe dan ook vermaakt worden. Het werd een virtuele Lus. Met het nieuwe Velodroom als episch centrum. In de nieuwe fietsenhotspot aan de Kanaalstraat streden bekende namen om de eer. “Als je ziet wat we met elkaar in korte tijd hebben gerealiseerd, kun je daar alleen maar trots op zijn”, reageert voorzitter Lammert Kalfsbeek.

Bekende namen op de racefietsen in de Velodroom. Oud-schaatser en schaatscoach Gerard Kemkers was er, Adrie Lindeman, de winnaar van de Lus van Roden in 2018, Bart Voskamp, Rick Ottema en natuurlijk de niet te onderschatten vier kannibalen Sanne Bouwmeester, Marthe Roose, Floor Weerink en Anneke Dijkstra van de wielervereniging De Kannibaal uit Peize. Uiteraard ging Lammert Kalfsbeek zelf ook de strijd aan op de pedalen. “De digitale Lus is heel succesvol verlopen. Fantastisch om te zien hoe iedereen met elkaar de schouders eronder gezet heeft. Omroep Zulthe deed live verslag, SoundLink zorgde voor het geluid en omroeper Cor Rijpma kletste de boel aan elkaar. We hadden alleen gehoopt op iets meer thuisdeelnemers. Zo’n 25 man hebben zich ingeschreven. Waarschijnlijk heeft dat ook met het weer te maken. Dat was goed, dus de kans dat mensen liever buiten dan binnen fietsen is groot. Tijdens de tocht zelf liep dat aantal gelukkig nog wel op, kwamen er zo ineens wat mensen virtueel binnenfietsen. Dat was mooi om te zien. In het centrum leefde de Lus ook. Bij het Wapen van Drenthe, Mo’s Café, Onder de Linden en de Pompstee waren wielercafés ingericht. Het was lekker druk op de terrassen heb ik begrepen.”

Het peloton fietste in de Velodroom precies 1 uur en tien minuten. Rick Ottema mocht zich ‘overall winnaar’ noemen, Adrie Lindeman pakte de eerste plek bij de prominenten, Anneke Dijkstra de tweede en Bart Voskamp ging er vandoor met het brons. Naast de Lus kon er ook nog lekker gequizzed worden met de online pubquiz LUS1.0. Al met al een gezellig en avondvullend programma dat begon én eindigde met een set van DJ SonicNoise uit Roden. Volgend jaar wordt het lustrum, 50 jaar Lus, groots gevierd. Ook is het niet ondenkbaar dat een digitaal event als deze vast onderdeel wordt op het programma van Volksvermaken, laat Kalfsbeek tot slot weten.