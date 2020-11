‘Onze stichting Queri is een warm nest’

CBN 122 biedt onderdak aan vele partijen

RODEN – Aan de Ceintuurbaan Noord in Roden is op nummer 122 een verzamelgebouw ontstaan die maatschappelijk betrokken organisaties bundelt. Een goede zaak, zo vindt de gemeente Noordenveld, want het was altijd al een wens om de huisvestingsproblematiek voor deze organisaties voor langere tijd op te lossen. Kledingbank, Boekenmarkt, Voedselbank, Vluchtelingenwerk, stichting Queri hebben er hun standplaats gekregen en ook zijn er samenwerkingsverbanden gelegd met onder andere Humanitas, Welzijn in Noordenveld en kerkelijke organisaties. Ceintuurbaan Noord gaat bekend worden onder de naam CBN 122.

Achterop het parkeerterrein staat een blauwe schaftkeet. Rondom zijn vrolijke dieren te zien op het houtwerk en boven de toegangsdeur staat de naam Queri geschilderd. Marjan Kingma (foto) is voorzitter en oprichter van stichting Queri. Met een standplaats in Oostwold is er nu ook een locatie in de gemeente Noordenveld gevonden. ‘Officieel zijn we een thuishulp – zorgorganisatie voor mensen met een huisdier. We doen dit al meer dan 7 jaar en zijn ooit begonnen vanuit Eelde. Ik werk met vrijwilligers, stagelopers en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. We willen dat huisdieren een maatje worden van oudere mensen. Door middel van het geven van een huisdier aan een oudere alleenstaande bieden we zo een oplossing voor eenzaamheid en willen we op die manier mensen uit hun isolement halen.’ Een doelgroep die volgens haar prima past bij de mensen die de andere organisaties verbonden aan CBN 122 benaderen.

Marjan Kingma spreekt uit ervaring en heeft een missie. We willen een warm nest realiseren voor iedereen. Niet alleen voor de oudere mens, maar zeker ook voor de ouder wordende poes of hond. Een bewuste keuze die stichting Queri maakt. ‘Een dier in huis geeft sfeer, er is altijd aanspraak, gezelligheid en leven om je heen. Iedereen heeft behoefte aan waardering en huisdieren houden van je. Daarbij voel je je nuttig als mens, je hebt namelijk te zorgen voor een dier. Kameraadschap met een huisdier bevorderd ook nog eens de algehele gezondheid. Ik zie dat om mij heen gebeuren en dat is het geluk waar ik voor ga.’

Er wordt samengewerkt met vrijwilligers, leerlingen van verschillende opleidingen als De Esborg en Terra. Ook mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt vanuit de ISD zijn welkom bij Marjan Kingma. ‘Natuurlijk staat de verzorging van de dieren voorop. We verschonen de kattenbak, laten de hond uit, gaan naar de dierenarts en verzorgen de huisdieren. Daarnaast is er ruimte voor gesprek, een ritje met de auto, samen boodschappen doen, naar de huisarts, een spelletje doen. Zo is er tussen beide betrokkenen een mooie wisselwerking. Het huisdier als bindmiddel, zo mag je het rustig stellen.’

Acties zijn er ook. Zowel om de financiering van de stichting rond te krijgen met bijvoorbeeld sponsoring van bedrijven en giften van particulieren alsook acties gericht op de inwoners. Zo kregen de bewoners van Vredewold in Leek al eens allemaal een knuffel en start deze week de actie ‘Sinterklaas voor uw Dier’. Marjan Kingma: ‘In deze tijd is het wel eens moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Iets extra’s kopen is er vaak niet bij. Wij gaan huisdieren ditmaal verrassen met iets lekkers of een cadeautje. Stuur een sms of app naar 06 51032513. Reageren heeft alleen zin indien je rond moet komen op of onder het bijstandsniveau. En reageer gerust, we hebben veel leuke dingen staan.’