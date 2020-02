Onzekerheid bij VV Peize over aanpak accommodatie

‘We maken ons zorgen over de financiering van het plan’

PEIZE – De gemeenteraad van Noordenveld heeft gisteren een klap gegeven op het Integraal Sportaccommodatieplan (ISAP). Maar terwijl vele verenigingen in de gemeente zich rijk rekenen, is het bij VV Peize nog maar zeer de vraag hoe de aanpak van hun sportaccommodatie gefinancierd gaat worden. Het miljoenenproject is namelijk niet in het plan opgenomen en dat baart zorgen. ‘De aanpak van onze accommodaties gaat buiten het ISAP om’, weet voorzitter Harm Jan Danker. ‘Vreemd. En wij vragen ons nu af hoe dat gefinancierd gaat worden.’

Het gehele gebouw van de voetbalvereniging Peize is aan vernieuwing toe. De kleedkamers, de kantine, de bestuurskamer: alles moet al jaren nodig vernieuwd worden. ‘Het is een bende’, zegt Danker. ‘De vraag is of je tegenstanders nog zo mag ontvangen. Als het eerste zondags thuis speelt, zorg ik dat ik ruim op tijd aanwezig ben om de bestuurskamer op orde te krijgen. Daar stampt iedereen zomaar met voetbalschoenen in en uit. Ik denk dat er geen andere bestuurskamers in de buurt is waar dat gebeurt, maar bij ons is het gewoonte. Dat heeft ermee te maken dat de bestuurskamer geen uitstraling heeft.’ De kleedkamers zijn volgens Danker ook hopeloos achterhaald. ‘Het kan echt niet meer. Ik maak me, samen met alle andere leden van de vereniging, grote zorgen.’

Over een nieuwe accommodatie wordt echter al een lange tijd gepraat. ‘We zitten inmiddels al om tafel met de vierde wethouder’, verzucht Danker. Na Gerrit Alssema, Reint-Jan Auwema en Jos Huizinga, worden er nu gesprekken met Jeroen Westendorp gevoerd. Die laatste wethouder is de afgelopen maanden erg druk geweest met het ISAP, een plan waar liefst 4,5 miljoen voor uitgetrokken wordt.

Nog vóór de presentatie van het ISAP, verzamelden de zeven voetbalverenigingen van de gemeente Noordenveld hun wensen in een zogeheten Toekomstvisie. Daarin gaven de clubs te kennen wat voor wensen zij nog meer hebben. ‘Kunstgras zou mooi zijn, maar heeft voor ons geen prioriteit. Bij VV Roden was de nood hoger en we hebben afgesproken dat wij daar in 2025 nog eens naar zouden kijken. Verder moesten de dug-outs worden aangepakt, iets wat wij inmiddels zelf als vereniging hebben kunnen bekostigen. Ook LED-verlichting was een wens, net als ballenvangers en een pannaveld. Die ballenvangers en de verlichting komen terug in het ISAP, maar daar staat nog geen bedrag voor. Dat hier geen geld voor gereserveerd is, vind ik vreemd. Bij de andere verenigingen is al wel duidelijk hoeveel geld ze krijgen.’

Naar aanleiding van het ISAP voert Peize gesprekken met wethouder Westendorp. ‘Hij geeft telkens aan dat het een apart traject wordt, ook omdat de sporthal erbij betrokken wordt. Er moet nog financiering worden gevonden, maar waar dat vandaan moet komen is de vraag.’ In de plannen wordt een combinatie met de sporthal voorgesteld. Nog dit jaar moet er een definitief ontwerp voor een nieuwe accommodatie komen te liggen. Of de combinatie met de sporthal gaat werken, is maar de vraag. ‘Ik heb eerlijk gezegd nog geen idee hoe ze dat voor zich zien. Veldsporten en zaalsporten in één kleedkamer zetten, dat werkt vaak niet.’

Al met al zullen de plannen voor een nieuw onderkomen van VV Peize in de miljoenen gaan lopen, zo schat Danker in. ‘De vraag is: waar moet dat wegkomen? Het geld moet ergens zijn, maar voor mij blijft het een grote zorg. Als de kosten waren opgenomen in het ISAP, dan hadden we zekerheid. Maar dat is dus niet het geval. Ik ben zeer benieuwd hoe het project straks gefinancierd moet worden.’ Danker benadrukt daarbij dat ook VV Peize een financiële bijdrage wil leveren. ‘Maar het moet geen molensteen om de nek van de voetbalvereniging worden.’

‘Ambitie Peize en college hetzelfde’

‘We zijn druk aan het rekenen en aan het tekenen’, laat wethouder Jeroen Westendorp weten. ‘Er is een projectleider bezig met het ontwerp.’ Dat VV Peize een bijzonder geval is, heeft ermee te maken dat de accommodatie die moet worden aangepakt niet alleen de voetbalvereniging aangaat, maar ook de gemeente. ‘We gaan de sporthal aanpakken, in combinatie met een nieuwe accommodatie voor VV Peize.’ Dat geeft dus een ander traject. Westendorp zegt hoge prioriteit aan Peize te geven. ‘Maar het ligt ook bij de raad. Zij moeten een afweging maken over wat er precies met het geld gaat gebeuren. In het ISAP is weliswaar ruimte voor Peize, maar een bedrag staat er nog niet concreet bij. Dat hangt ook af van de keuzes die de raad maakt, onder andere bij de gebiedsontwikkeling van Roden-Zuid.’

Daarbij geeft aan dat het college dezelfde ambitie heeft als VV Peize. ‘We snappen de zorgen dan ook en geven zeker prioriteit aan de nieuwe accommodatie. Maar een bedrag kan ik helaas nog niet noemen. Dat is dus mede afhankelijk van keuzes die de gemeenteraad zal maken.’