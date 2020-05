Ooievaar doet zich tegoed aan haas

PEIZE – Een bizar gezicht in Peize. Fotograaf Arjan Boer liep nietsvermoedend met zijn camera door het landschap, toen hij plotseling een ooievaar met een wel erg groot prooi zag. De grote vogel had een haas gevangen en schrokte het dier bijna moeiteloos naar binnen. Volgens Puur Natuur-columnist André Brasse is het niet gebruikelijk dat een ooievaar zich tegoed doet aan zo’n groot maal. ‘Zijn hoofdvoer bestaat uit wormen en slakken. Het zijn trage jagers en konijnen of hazen zijn veel te snel voor een ooievaar. Vermoedelijk was het een dood dier of een ziek konijn.’