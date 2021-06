Ook in 2021 geen Spelweek Noordenveld

NOORDENVELD – Net als vorig jaar gaat ook dit jaar de Spelweek Noordenveld definitief niet door. Er is teveel onzekerheid over de haalbaarheid, een tekort aan vrijwilligers en beperkte beschikbaarheid van materialen, aldus de organisatie. ‘Het is een enorme domper, niet alleen voor ons maar vooral voor de kinderen in Noordenveld,’ zegt voorzitter Astrid Nijboer van de stichting Spelweek Noordenveld. ‘Met de uitdagingen waar we tegenaan lopen, in combinatie met de krapper wordende voorbereidingstijd kunnen we de Spelweek niet organiseren zoals mensen dat van ons gewend zijn. Daarom hebben wij als enige optie om de Spelweek nog een jaar te verplaatsen.’

In 2022 vindt de Spelweek Noordenveld plaats van 22 tot en met 26 augustus. De inschrijving daarvoor begint op woensdag 1 juni 2022 om 12.00 uur ’s middags. De organisatie van de Spelweek kijkt op dit moment naar de mogelijkheden om in het laatste weekend van de zomervakantie van 2021 een alternatief evenement te kunnen organiseren en hoopt hier later meer nieuws over te melden.